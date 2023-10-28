Скандал навколо "АллатРа": експерти розповіли, звідки взялася "секта" та чим вона небезпечна

В Україні спалахнув скандал навколо релігійної організації "АллатРа", яку більшість українців сприймають як релігійну секту. До цієї організації "приписують" відомих політиків та громадських діячів, а її членів звинувачують у прихильності до Росії та зомбуванню нових адептів всілякою маячнею про інопланетян, анунаків та "благотворче суспільство".

Сайт ТСН.ua поцікавився, що думають з приводу "АллатРа" фахівці з релігієзнавства.

Проект російський спецслужб та занурення в особливу мову

За словами експертів, "АллатРа" – це відносно нова релігійна течія або релігійний рух, який не є особливо чисельним в Україні. Але в той же час він несе в собі загрозу для національної безпеки.

"Це релігійна організація, яка є проектом якихось сил в РФ, можливо, навіть спецслужб. "АллатРа" використовує технології релігійного і не тільки впливу, і її завданням є підкорення особистості, чітке слідування вказівкам керівництва, яким б не були ці вказівки. Використовується також занурення людини в особливу мову, яка дуже відрізняється від тієї, яка використовується в суспільстві. Вони вибудовують світогляд за допомогою іншого мовного універсуму. В цілому, російські джерела цієї організації добре відомі українським спецслужбам та релігієзнавцям, але дивно, що у нас немає адекватної реакції на її діяльність", - розповідає сайту ТСН.ua Юрій Чорноморець, релігієзнавець, професор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Підпадають під ознаки секти

Експерт підкреслює, що церква – це велика інституція, яка знаходиться у діалозі з суспільством, не протиставляє себе йому та служить суспільству. А секта – це відокремлена організація, яка саме протиставляє себе суспільству.

"Тому такі релігійні організації як Московський патріархат в Україні або "АллатРа" багато в чому підпадають під визначення секти, але у сучасному релігієзнавстві переважно використовується термін – новітні релігійні рухи. Багато цих релігійних рухів, задовольняючи потреби людей в духовності, не становлять собою якоїсь небезпеки, а от деякі релігійні рухи якраз є небезпечними для фізичного та духовного здоров’я громадян та національної безпеки. І тут відповідно до українського законодавства повинна бути швидка реакція державних органів на таку діяльність. І не тільки щодо "АллатРа", у нас досить часто виникають подібні проблемні ситуації, а реакція на діяльність таких організацій досить м’яка, порівняно з такими країнами як Франція або іншими сусідніми державами. Там реагують більш адекватно на такі прояви. Ми ж дуже пишаємося, що у нас американські стандарти свободи та совісті, і тому чомусь завчасно не реагуємо. Але гадаю, в США б швидше відреагували на такі негативні явища", - пояснює Юрій Чорноморець.

Глядачам роповідали про анунаків

Що має робити держава?

Експерт зазначає, що держава має слідкувати за релігійною сферою у суспільстві, реагувати на посягання щодо свободи громадян, впливу на їх фізичне та психічне здоров’я, загрозу національної безпеки. І це не означає, що ми стаємо такими як Росія.

"У Росії – за приналежність до сект, які визнані небезпечними, людей садять на 7 років за грати, причому навіть за приналежність до традиційних організацій, таких як адвентисти або Свідки Єгови. І це велика проблема. Там все під абсолютним тоталітарним контролем над релігійним середовищем. В Україні з цим абсолютна свобода, плюс є величезний європейський та американський досвід у тому, щоб забезпечити релігійну свободу. Але разом з тим ми маємо убезпечити людей від дійсно небезпечних проявів, які підривають власну національну безпеку", - зазначає Юрій Чорноморець.

Ціль була – захопити та підкорити

Фахівець додає, якщо історично подивитися на розвиток саме "АллатРа", то це один з яскраво виражених російських проектів.

"Його цілі були такі: якщо не вийде охопити Україну світоглядом "русского міра", через православні або світські установки, то давайте через щось інше, наприклад, неорелігійне, візьмемо та захопимо їх, підкоримо собі, а потім будемо використовувати. Тобто ця організація - це один з небезпечних каналів впливу і, звичайно, дуже добре, що у суспільстві зараз звертають на це увагу", - зазначає Юрій Чорноморець.

Він підкреслює, що у в історії України були різні випадки, коли політики, які належали до різних політсил прикривали діяльність схожих організацій та намагалися впливати на президентів та спецслужби.

"В минулому такі випадки були. Зараз я не знаю, чи хтось з політиків належить до "АллатРа" або є її покровителем, такої інформації у мене немає. Але в цілому – це розповсюджена в Україні практика, коли політик сам є членом такої релігійної організації або заступається за неї. Тому тут необхідна фахова релігієзнавча експертиза, аби вона стала підставою для дій відповідних державних органів, а не було як за часів феодалізму", - підсумовує Юрій Чорноморець.

Загальна специфіка таких організацій у тому, що представники цих рухів дуже часто змінюють свою приналежність

Достатньо плинна структура

Інший релігієзнавець Руслан Халіков вважає, що спрямованість та позиції "АллатРа" складаються у більш широкий напрямок, який ще називають "New Age" або рухом нового часу чи нової ери.

"На відміну від християнства, де головним є спасіння душі і потрапляння в рай, в "АллатРа" пропагується особиста духовна еволюція за допомогою медитації та інших практик. Ще вони пропонують об’єднати всі релігії, а також науковий та релігійний світогляди", - розповідає сайту ТСН.ua Руслан Халіков, релігієзнавець.

До речі, зараз з’явилися нові течії та рухи, які орієнтуються на "АллатРа", тобто це не єдиний центр пропагування такого світогляду. Наприклад, існує близький до них центр "Благотворче суспільство".

"Їх спрямування - New Age, а загальна специфіка таких організацій у тому, що представники цих рухів дуже часто змінюють свою приналежність. Сьогодні він у "АллатРа", завтра у "Благотворчому суспільстві", а післязавтра – ще десь. Тобто вони не мають тривалого або фіксованого членства, це достатньо плинна структура", - пояснює Халіков.

Він додає, що точною кількістю учасників "АллатРа" не цікавився, і вона офіційно не зареєстрована як релігійна організація.

"Я чув про групи "АллатРа", які налічували по 15 учасників. Але не впевнений, що ці люди були саме представниками організації. У них була така практика: запрошувати на свої зібрання представників різних релігійних конфесій аби обмінюватися думками з приводу якогось актуального питання, наприклад, питань моралі. Але це не означає, що ці люди були членами організації. Тому, гадаю, що організація невелика. В Україні я чув про 2-3 громади "АллатРа", але я їх ґрунтовно не досліджував, а офіційні данні про них відсутні, бо вони не зареєстровані, як релігійна організація", - розповідає Руслан Халіков.

Таких організацій у нас багато

Також експерт зазначає, що не варто називати цю релігійну організацію саме сектою. Він вважає, що в Україні слово "секта" набуло негативного значення.

"Слово "секта" є само по собі проблемним та негативним у нашій країні. І якщо щось називають цим словом, то хочуть показати, що воно соціально небезпечне, вороже, негативне. До слова, таке ж негативне значення, але вже у американському суспільстві, має слово "культ", коли цим словом називають якусь організацію, навіть, якщо вона займається хорошими справами", - пояснює Руслан Халіков.

Експерт додає, що таких організацій як "АллатРа" в Україні досить багато, але саме цю звинувачують у лояльності до Росії. Тому багатьом уже байдуже – секта це, чи ні. А за проросійські погляди має бути інша відповідальність.

"Якщо ми будемо звинувачувати людей через те, що вони мають проросійські погляди, але при цьому називати їх сектою, то ми так дуже швидко перейдемо до полювання на відьом. І вже завтра сектою почнемо називати церкву п’ятидесятників, а післязавтра - православних, чи ще когось. Я вважаю, що за проросійські погляди будь-хто має нести відповідальність. І цим питанням має зайнятися СБУ – підтвердити це або спростувати офіційно. Але цього поки не сталося, а є лише звинувачення", - пояснює релігієзнавець.

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"АллатРа" родом з Донецького регіону

Руслан Халіков додає, що про "АллатРа" було відомо, ще до початку війни, а також про їх певні проросійські погляди. Періодично організація рекламувала себе у деяких містах України.

"У них була така практика - розміщувати на бігбордах та сіті-лайтах власну рекламу. Її помічали у великих містах. Наприклад, у Києві та Донецьку. До речі, організація походить саме з Донецького регіону. Вони навіть вели свою діяльність під час окупації Росією. Як зараз – не знаю, здається, у Росії їх вже заборонили. Тобто публічно вони про себе заявляли, але це не було масовим явищем", - каже експерт.

А те, що зараз відбувається навколо "АллатРа", Руслан Халіков називає інформаційною кампанією аби розкачати у суспільстві обурення.

"Сама ця кампанія є негативним і конфліктогенним чинником, бо просувається поняття секти, яке само по собі є негативним у публічному дискурсі. І відповідно потім, на наступному етапі, радикальні політики або публічні діячі можуть собі дозволяти оперувати цим терміном, називаючи сектою будь-що і це може стати маркером нелояльності до будь-кого", - додає релігієзнавець.

Політики не гребують зустрічами з релігійними діячами

З цією релігійною структурою пов’язують імена відомих українських політиків та громадських діячів. Але експерт зазначає, що тут потрібно розділяти відвідування політиками таких організацій та перебування їх у числі парафіян.

"Наші політики і справді люблять відвідувати різні зібрання та не гребують зустрічами з одіозними релігійними діячами. Але немає реальних підтверджень, що вони дійсно є парафіянами цієї організації. Гадаю, тому і виник цей скандал, бо все це схоже на політичну піаркампанію проти того чи іншого політика. Справа у тому, що цей релігійний рух не заборонений в Україні, тому теоретично до нього може належати будь-хто і навіть відомі політики. Адже в Україні не заборонено відвідувати православні, католицькі, мусульманські чи інші храми. Тому я ставлюся до цього нормально, якщо хтось із політиків є членом "АллатРа". Але якщо це просто голослівні звинувачення, то це лише спроба очорнити чиюсь репутацію", - пояснює Руслан Халіков.

Він додає, що тему про "АллатРа" розкрутили саме політики, а потім до цього підключилися інші діячі.

"Це просто політична боротьба через звинувачення в речах, які в Україні не є забороненими. Можливо в Росії погано належати до якихось маргінальних релігійних організацій, а в Україні – це нормальна практика. І в принципі, я не бачу, у чому саме можна звинувачувати політиків. Якщо ж буде доведено, що "АллатРа" – це російська шпигунська мережа, то тоді потрібно детально з’ясовувати, хто саме до неї входив. Але якщо хтось з політиків бував на зібраннях "АллатРа" – це не означає, що це дає право їх звинувачувати у цьому та карати", - зазначає Руслан Халіков.

З українцями спілкувалися виключно російською мовою

Шизоезотерика без відповіді від СБУ

Олександр Саган, релігієзнавець, професор, зазначає, що "АллатРа" – це скоріше громадська організація, яка має ізотеричні посилання до якихось надприродних сил. Експерт каже, що прочитав книгу "АллатРа" ще в 2014 році.

"Скажу так, що у класичному розумінні – це не релігійне вчення. Швидше за все це такий собі набір езотеричних теорій, ідей, які вживаються багатьма релігійними напрямами. Разом з тим, там багато посилань до фізики, математики, обговорюється тема формування ДНК, проблема чорних дір у космосі, природи вакууму та інше. Обговорюються релігійні символи, які використовуються у різних релігіях. Вже тоді ті, хто прочитав цю книгу, казали, що це – шизоезотерика. Там дуже багато сторінок і місцями написане купи не в’яжеться. Це так зване "вчення" подане у вигляді діалогу. Тобто не є класичним релігійним вченням, де чітко присутня ідея Бога, надприроднього, ідея спасіння душі, як це є у багатьох релігіях. Вони і самі себе не позиціонують релігійною організацією, а більше міжнародним громадським благодійним об’єднанням", - розповідає сайту ТСН.ua Олександр Саган.

Експертиза залишилася без відповіді

Фахівець пригадує, що у 2014 році він з колегами підготували релігієзнавчий аналіз "АллатРа" і навіть направили до СБУ експертну записку щодо того, що це швидше політичний рух, причому з чітко вираженою проросійською орієнтацією.

"Вже тоді у книзі вони подавали елементи "русского міра", який на сьогодні вже більш детально вивчений після широкомасштабного вторгнення, і нарешті на цю організацію всі звернули увагу. Хоча ми ще тоді писали наскільки є небезпечною їхня ідеологія. Але ніякої реакції від СБУ ми не отримали, що теж наводить на певні роздуми. Ця релігійна течія масово заходила через Московський патріархах та частинами від інших громадських рухів в Україні", - розповідає Олександр Саган.

Прикидалися "білими та пухнастими"

Тоді ці вчення виглядали як нібито біла та пухнаста ідея – творити добро.

"Основний посил цієї організації був такий – давайте сіяти добро і збільшувати його кількість. Але в той же час, злом вимальовувалися люди, які розділяють слов’ян, а розділення України та Росії – називалося великим злом. Мовляв, політики роблять шкоду всім, коли розділяють ці два народи. Тобто, якщо у православних церквах заносилася ідея "триєдиної Русі", тут ця ідея подавалася більш м’яко, менш агресивно і менш релігійно, але в той же час через загальноприйняті моральні норми. По Києву їздили автомобілі з наклейками "АллатРа" і навіть в метро розміщувалася реклама. Зараз все повертається, але у іншому варіанті - "Благотворче суспільство", але ідея та ж – єдність з Росією, забобони про існування якогось глобального уряду, який нібито шкодить всім і потрібно об’єднуватися, укладати угоди", - розповідає Олександр Саган.

Члени організації розміщували на бігбордах та сіті-лайтах українських міст власну рекламу / фото з відкритих джерел

Навіщо залучали політиків?

Експерт додає, що до своєї діяльності організація залучала політиків, артистів, відомих громадських діячів. Реклама організації транслювалася на достатньо відомих каналах.

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"Гадаю, що у них була ціль - вийти на загальну аудиторію, перш за все молодіжну. Для цього залучалися популярні тоді співаки, яких запрошували на ефіри "АллатРа". Їм було потрібно зацікавити суспільство через знакових людей. Навіть наш перший президент України Леонід Кравчук "підтримував добро". Адже на перший погляд нічого поганого у цьому немає. Вони долучали до цього і мерів багатьох невеличких міст, яких намагалися протягнути у свою програму партнерства. Десь навіть фонтани ставили з символікою "АллатРа". Я так підозрюю, що участь у цих програмах була не безкоштовною, якесь фінансування давалося і у ці містечка. В той же час, всі виступи у телепрограмах були російською мовою і центральною була ідея російської культури. На певний час вони припинили свою діяльність. Зараз, завдяки розголосу, до цієї організації знову зросла увага, сподіваюсь, що не лише суспільства, а й спецслужб", - підсумовує Олександр Саган.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що в Україні активізувалася секта "АллатРа": в Раді вимагають реакції СБУ та РНБО.

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