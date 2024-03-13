Скандал навколо "Екопарку Осокорки": що відбувається на випаленій пожежею землі в Києві

Минув тиждень від дня масштабної пожежі на території "Екопарку Осокорки" у Києві. За словами фахівців, тут вигоріло не три гектари заказника, як повідомлялося раніше, а понад 10 гектарів.

Це вдалося встановити після того, як на місце надзвичайної події змогли потрапити представники екологічної інспекції та активісти.

До речі, туди їх довезли рятувальники всюдиходом, бо дістатися пішки до місця пожежі неможливо через повінь.

Наслідки пожежі в "Екопарку Осокорки"

Вигоріло 7% заповідника

Пошкоджені заповідні луки інспектори навіть виміряли рулеткою аби мати вичерпну інформацію про пошкоджену вогнем заповідну територію.

Пожежею було знищено 7% природної заплавної рослинності на вологих луках заказника місцевого значення "Осокорківськи луки". А суму нанесених збитків спеціалісти Державної екологічної інспекції Столичного округу оцінили у майже пів мільйона гривень.

"На Осокорках постраждало не три, а понад 10 гектарів території, яка входить до ландшафтного заказника. Після підпалу – зайнялася трава. Кажу підпал, бо раніше проїзд і прохід туди був обмежений, а зараз – ні. З цивільних осіб туди нікого не допускали, тому там жодних пожеж за два роки не було. Немає людей – немає пожеж. А ось тепер сталася, бо поруч з’явилися забудовники і спалахнула пожежа", - розповідає сайту ТСН.ua Михайло Петелицький, активіст та член ГО "Екопарк Осокорки".

Наслідки пожежі в "Екопарку Осокорки"

Загорілося біля великого дубу

За словами Петелицького, на території заказника є знакова місцина, де росте великий дуб. Його дуже полюбляють фотографувати відвідувачі екопарку.

"Цьому дереву десь років 40. Він там – найбільша домінанта. Судячи по всьому загорілося біля дубу, а далі вогонь розповсюджувався по території заказника "Осокорківські луки". Полум’я поширилося в бік боліт та очеретів – палало на чотирьох ділянках. Вигорів очерет та високі болотяні трави, а також лучні трави на луках. На щастя вогонь не може знищити все так просто. Трави стійкі до таких пожеж", - розповідає Михайло Петелицький.

Наслідки пожежі в "Екопарку Осокорки" / фото Михайла Петелицького

Постраждати могли зайці та мілкі пташки

Він додає, що птахи від пожежі постраждали менше, бо зараз ще ранній період для їх гніздування.

"Гніздування ще немає, а ті болотяні птахи, які там гніздуються, ще не повернулися з вирію. Тому для дикої природи збитки, можна сказати, мінімальні. Є побоювання, що могли під час пожежі постраждати малі тварини, наприклад, зайці, бо у них ранній період, коли вони можуть мати перші виводки малечі. А дикі качки, гадаю, врятувалися від вогню. Вони орієнтуються по водній поверхні, тому вночі могли перелетіти у безпечне місце. Дрібніші птахи, на жаль, могли згоріли у вогні", - додає Михайло Петелицький.

Площа ландшафтного заказника місцевого значення "Осокорківські луки" – 148 гектарів, втрата 10 гектарів заповідних територій відчутний збиток. Хоча, як стверджують екологи, природа може швидко відновитися у цих місцях.

Наслідки пожежі в "Екопарку Осокорки" / фото Михайла Петелицького

Що кажуть у поліції?

В поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що за фактом пожежі на заповідній території розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії та встановлюються всі обставини виникнення пожежі. Більше там деталей не розголошують.

Наслідки пожежі в "Екопарку Осокорки" / фото Державної екологічної інспекції Столичного округу

Що кажуть в КМДА?

У Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА кажуть, що формують робочу групу з ліквідації наслідків пожежі.

"До робочої групи увійдуть науковці, активісти та представники ГО "Екопарк Осокорки". Разом будемо вирішувати, які заходи потрібно запровадити, щоб якнайшвидше відновити постраждалу від вогню екосистему. До групи запропонували долучитись і депутатам Київради, але вони поки відповіді не надали", - повідомили сайту ТСН.ua у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про знищення "Екопарку Осокорки" у Києві: хто міг підпалити тварин і що каже забудовник.

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