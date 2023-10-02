Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скандал навколо образ на адресу керівниці музею Голодомора: справа дійшла до суду

Дата публікації
Перегляди
387
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скандал навколо образ на адресу керівниці музею Голодомора: справа дійшла до суду

Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак / Фото: Громадське радіо

Позивачка оцінила моральну шкоду в півмільйона гривень.

Отримала продовження гучна скандальна історія, яка трапилась в липні між керівницею музею Голодомора Лесею Гасиджак та користувачем соцмереж Климом Братківськім. 

Нагадаємо, тоді блогер Клим Братківський опублікував неоднозначний пост, в якому, на думку багатьох українців, розкритикував зовнішність в.о.директорки музею. Цей допис викликав обурення суспільства, на захист керівниці виступило чимало публічних українців. 

Тоді, в кінці липня, пані Гасиджак заявила, що має намір подати судовий позов через висловлювання Братківського. 
Сьогодні пані Леся Гасиджак повідомила, що позов подано і вона готова захищати свої права та ділову репутацію, а також налаштована на те, щоб відповідач відшкодував їй моральну шкоду. 

В коментарі для ТСН.ua пані Леся Гасиджак повідомила, що судовий процес може розпочатись орієнтовно через два тижні, але не виключено, що і пізніше. 

За її словами, в позовній заяві (відповідачем є Братківській Клим Сергійович) йдеться про захист гідності та ділової репутації, визнання інформації дискримінаційною та недостовірною, та відшкодування шкоди. 

"Сума, в яку оцінена нанесена моральна шкода – півмільйона гривень", – розповіла ТСН.ua Леся Гасиджак.

Крім того, в своєму дописі в соцмережі пані Гасиджак зазначила: "Цей позов – це не тільки відстоювання моєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
387
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація