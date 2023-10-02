Скандал навколо образ на адресу керівниці музею Голодомора: справа дійшла до суду

Отримала продовження гучна скандальна історія, яка трапилась в липні між керівницею музею Голодомора Лесею Гасиджак та користувачем соцмереж Климом Братківськім.

Нагадаємо, тоді блогер Клим Братківський опублікував неоднозначний пост, в якому, на думку багатьох українців, розкритикував зовнішність в.о.директорки музею. Цей допис викликав обурення суспільства, на захист керівниці виступило чимало публічних українців.

Тоді, в кінці липня, пані Гасиджак заявила, що має намір подати судовий позов через висловлювання Братківського.

Сьогодні пані Леся Гасиджак повідомила, що позов подано і вона готова захищати свої права та ділову репутацію, а також налаштована на те, щоб відповідач відшкодував їй моральну шкоду.

В коментарі для ТСН.ua пані Леся Гасиджак повідомила, що судовий процес може розпочатись орієнтовно через два тижні, але не виключено, що і пізніше.

За її словами, в позовній заяві (відповідачем є Братківській Клим Сергійович) йдеться про захист гідності та ділової репутації, визнання інформації дискримінаційною та недостовірною, та відшкодування шкоди.

"Сума, в яку оцінена нанесена моральна шкода – півмільйона гривень", – розповіла ТСН.ua Леся Гасиджак.

Крім того, в своєму дописі в соцмережі пані Гасиджак зазначила: "Цей позов – це не тільки відстоювання моєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам".

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