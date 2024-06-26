Скандал навколо Содоля: чи відповість генерал за втрати у ЗСУ, чи зіллють по-тихому без покарань - нові деталі

Днями в "Азові" бойового генерала Юрія Содоля звинуватили у великих втратах територій та особового складу. Заява начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії "Тавра" Богдана Кротевича викликала резонанс у суспільстві. Після чого президент України Володимир Зеленський звільний генерал-лейтенанта із посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Однак у суспільстві вимагають не просто звільнення і переводу на іншу посаду, а належного розслідування та покарання.

Чи понесе відповідальність Содоль за втрати української армії у разі доведення вини, що про його командування розповідають самі військові та чому думки захисників і політиків розділилися - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Також читайте Заяви Безуглої про прорив на Торецьк: Костенко розповів про наслідки скандалу з генералом Содолем

Як починався скандал навколо Содоля: гучна заява начштабу "Азова" Кротевича

В неділю, 23 червня, начштабу "Азова" Роман Кротевич написав у Мережі емоційний допис, у якому звернувся до Державного бюро розслідувань з закликом провести розслідування щодо бойового генерала. У дописі він не назвав його прізвище, однак у ЗМІ з'ясували, що йдеться про бойового генерала, який командував східним фронтом від лютого 2024, Юрія Содоля.

"Я це все до чого – написав листа в ДБР із закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похр*н, чи почнуть розслідування проти мене, і мені пох*р, чи посадять мене в тюрму. Мені не пох*р, що судять комбатів і комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей і десятків міст та втрату тисяч солдатів", – написав оборонець Маріуполя у телеграм-каналі.

За його словами, "99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить".

На скандал відреагував Зеленський! Генерала зняли. Подробиці

У чому в "Азові" звинуватили бойового генерала

За інформацією УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, та просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начальник штабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

За джерелами УП та Суспільного, у Державному бюро розслідування підтвердили, що отримали таку заяву та працюють з нею. Прізвище генерала в Бюро також не назвали.

Що передувало скандалу

Безугла звинуватила Содоля у прориві росіян на Торецьк Донецької області, поки він начебто "пиячив у ресторані"

21 червня народна депутатка Марʼяна Безугла звинуватила уже колишнього командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля в тому, що російські окупанти начебто змогли прорватися на Торецьк Донецької області (військові це не підтверджували – ред.). Також нардепка звинувачує в ситуації на фронті і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Черговий злочин керівника східного фронту генерала Содоля: прорив на Торецьк. Зараз ми втратили позиції, які були від 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який уже поніс втрати і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає! Бої в Шумах", – написала вона у фейсбуку.

А вже 22 червня народна депутатка опублікувала новий допис у Facebook, у якому заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів "пиячив у ресторані", та додала до допису фото.

"За моєю інформацією, під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень", – йдеться у повідомленні нардепки.

Скрин із допису нардепки Мар'яни Беузглої

Зауважимо, що в цей день, 22 червня 2024 року, міський голова Одеси Геннадій Труханов опублікував допис у Telegram, у якому похизувався, що отримав високу нагороду від командувача ОСУВ "Хортиця" генерала Юрія Содоля – нагрудний знак "За службу та звитягу".

Українські військові засудили нагородження військовою нагородою мера Одеси Труханова.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль вручає нагороду меру Одеси Труханову / Фото: Facebook/Геннадій Труханов

У Раді відреагували на звинувачення Мар'яни Безуглої про ймовірний відпочинок Содоля в Одесі

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив, якщо Содоль під час ймовірно прориву росіян на Торецьк (військове командування станом на 26 червня не підтвердило цей факт - ред) дійсно був на відпочинку в Одесі і це вплинуло на хід бойових дій, то в цьому мають розібратися ті, хто його відпускав.

"Якщо генерал був під час цих подій на відпочинку в Одесі і це вплинуло на хід бойових дій, то в цьому мають розібратися ті, хто його відпускав. Чи мав він там бути, чи не мав. Ми не можемо знати, чи обґрунтована заява Безуглої. Безугла написала те, що їй передали, підсвітили. Що там було насправді, треба, аби розбиралися Генштаб і ДБР. Після цього вже можна буде говорити, що дійсно це мало певні наслідки", - сказав він для LB.ua.

Заява Кротевича запустила ланцюгову реакцію у Мережі

Зеленський звільнив Содоля із посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Після гучного звинувачення Романа Кротевича ввечері 23 червня президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду очолить бригадний генерал Андрій Гнатов. Про причини відставки глава держави не розповів.

Відповідні укази №375 та 374 з'явилися на сайті президента.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – зазначив Зеленський у відеозверненні до українців.

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Що українські військові кажуть про методи та командування Содоля

"Вперед-вперед, до останнього морпіха": військові відверто розповіли про "злочинні накази" генерала Содоля

Бійці морської піхоти, які брали участь у боях на Кринках, в інтерв'ю для LIGA.net., розкритикували колишнього керівника морпіхів та екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Військові захотіли залишитися анонімними. Вони підтвердили звинувачення Кротевича про великі втрати серед особового складу під час операції на лівому березі Херсонської області.

"Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед херсонською операцією ми питали: де нaм брати транспорт на лівому березі? Відповідь була: у місцевих візьмете", - розповів морпіх та називає його "командиром часів Чечні та Афгану".

Він стверджує, що наступати морпіхів на лівий берег Херсонщини відправляли туди, де це фізично було неможливо.

"Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський. Але форсували і штурмували, бо наказ. Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях", - емоційно сказав морпіх.

Іще один морпіх розповідає, що "те, що я побачив, було жахливо".

"Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. І жертви просто в нікуди. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади", - говорить він.

"Це була повна п***а": відомий український репер-військовий Ярмак про операції Содоля

У середу, 26 червня, відомий український репер-військовий Ярмак відреагував на скандал довкола Содоля, зокрема, на заяву морпіхів про методи командування генерал-лейтенанта під час операції на Херсонщині.

У соцмережі він опублікував скрін статті LIGA.net. та написав: "Я, як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна п***а, а не операція".

Скрин із допису Ярмака про Содоля

"Воював людським ресурсом": український ветеран російської-української війни - про Содоля

Ветерана російсько-української війни Олег Симорос для проєкту Радіо Свобода стведжує, що колишній командувач Об'єднаних сил був людиною, яка "воювала людським ресурсом".

"Він проявив себе під час керування військами на Роботиному. Проявив себе, вибачте, як людина, яка в 21-му столітті, коли є вже РЕБ, коли є дрони, досі воює за принципами "совка". Вибачте, воює – людським ресурсом. Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів українських військових було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові "м'ясні операції", котрі мали декілька хвиль попри невдачі", - сказав він, підтримавши звинувачення начштабу "Азова".

Секретар Комітету з нацбезпеки не підтримав кадрові перестановки у командуванні ЗСУ

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що звільнення командувачів після дописів у Facebook може призвести до негативних наслідків. А заяву Кротевича він називає доволі емоційною.

"Звільнення будь-якого генерала такого рівня – це функція і відповідальність президента. Він скористався своїм правом і звільнив командувача. Але президент має робити це не за результатами якогось обговорення у фейсбуці. Він має ухвалювати рішення не через тиск людей у соцмережах чи інфопросторі. Бо дуже часто там ці теми люблять обговорювати не лише ті, хто бачить реальну обстановку чи розуміється на речах, про які пишуть. Часто більшість коментаторів просто підключаються до тих, хто вже розганяє інформаційну хвилю", – пояснив він у розмові із LB.ua.

На його думку, кадрові рішення щодо посад такого рівня варто ухвалювати винятково за аналізом бойових дій, конкретно з позиції Генерального штабу, головнокомандувача та верховного Головнокомандувача.

Чи вплине звільнення Содоля на ситуацію на фронті

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що перестановки у військовому командування ЗСУ навряд чи суттєво вплинуть на ситуацію на фронті. За його словами, "прості заміни" мало що дають", бо люди, які приходять на їхні місця, "не чарівники".

"Незважаючи на те, що була зроблена заміна суттєво вищої ланки, питання не тільки в тому, чи професійно Сирський був кращий за Залужного чи навпаки. Питання в тому, щоб змінити ситуацію, треба державі надати можливості воєнному керівництву реалізувати свої професійні навички. А цього поки ще повністю зроблено не було. Тобто Залужний, Сирський, Содоль – будь-хто – не чарівник. Особливо в таких важких умовах, які не вирішуються простою заміною", – розповів він у проєкті Свобода.Ранок.

Чи покарають Содоля за "втрати територій та людей" у разі доведення вини

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос сумнівається, що Содоль понесе покарання у разі доведення вини. на його думку, працівники Державного бюро розслідування не мають необхідний рівень освіти та досвіду, щоб розслідувати справу проти екскомандувача Об'єднаних сил.

"Розслідування мусить бути проведено, однозначно. І, з моєї точки зору, якщо цим буде займатися Державне бюро розслідувань, то задаю питання: а у них є фахівці, які можуть розбиратися в плануванні і проведенні операцій такого рівня, якими командував Содоль? Де вони візьмуть тих фахівців, які могли б правильно оцінити? Досвіду у цих хлопчиків в ДБР абсолютно жодного немає. І оце проблема, мабуть, номер один", - висловився генерал Кривонос в ефірі Radio NV.

Аналогічні сумніви висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

"Щодо ДБР я не знаю. Чесно кажучи, війна - це особлива справа, вид діяльності, який краще знають військові фахівці. … У військових діях є безліч нюансів. Грубо кажучи, якщо порівняти з корупцією в державних органах: розслідуванням цих процесів і покаранням винних займаються фахівці, спеціально призначені органи, які компетентні в цій царині", - сказав він.

Механізм покарання та підтримки військових досі не напрацьований - Лакійчук

Лакійчук в інтерв'ю Radio NV також зауважив, що подібні розслідування мала б проводити система військової юстиції, яка в Україні не була повноцінно створена. На його думку, механізм покарання та підтримки військових досі не напрацьований. Він називає це "великою помилкою" як нинішньої, так і попередньої влади.

"Правильно, якщо ми зараз розглядаємо питання створення військової поліції, військової прокуратури, військових омбудсменів. Це потужно, тому що загалом, якщо перераховувати наші втрати, і не лише після широкомасштабного вторгнення, то відповідальність серед вищого військового керівництва, військово-політичного керівництва за більшість [трагедій] майже ніхто не поніс", - нагадавши про події десятирічної давності.

Нагадаємо, що після гучної заяви начштабу "Азова" Романа Кротевича Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

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