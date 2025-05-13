Заради боротьби з пташиним грипом заплановано діагностичний відстріл перелітних птахів в Україні

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У Держпродспоживслужбі України відреагували на скандал з діагностичним відстрілом диких перелітних птахів, який спалахнув в Одеській області. Місцевих екологів та захисників природи шокували наміри з відстрілу диких птахів, начебто, щоб попередити можливий спалах пташиного грипу, який можуть розносити перелітні птахи.

У мережі був оприлюднений графік проведення відстрілів, який затвердив своїм розпорядженням Головний державний ветеринарний інспектор України. У документі зазначається про запланований діагностичний відстріл диких перелітних птахів у кожній області України і навіть в Луганській та Донецькій, де ведуться активні бойові дії. Тобто йдеться про вбивство сотень диких птахів, яке має відбутися «за графіком» на весні, восени і на початку зими. А отримані матеріали направлять до лабораторій на дослідження.

Графік діагностичного відстрілу

Зоозахисники називають такі плани не бажанням зупинити розповсюдження пташиного грипу, а наміром дозволити заборонене під час війни полювання. У переліку на відстріл вказані навіть хижі птахи, а ще лебеді, баклани, лелеки та багато інших видів.

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Окрім того, захисників природи обурює сам факт такого «діагностичного відстрілу» на весні, коли птахи саме повертаються до України, а деякі в цю пору вже на гніздуванні та чекають потомства.

Що кажуть у Держпродспоживслужбі?

У Держпродспоживслужбі України повідомляють, що вживають всіх необхідних заходів для захисту навколишнього природного середовища від негативних наслідків, пов’язаних із занесенням та поширенням збудників небезпечних хвороб тварин.

І нагадують, що згідно із статтею 3 Закону України «Про ветеринарну медицину», основним завданням держави в галузі ветеринарної медицини є, зокрема, охорона території України від проникнення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захист тварин та населення від збудників та хвороб тварин шляхом здійснення профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів.

Загроза для біологічної безпеки

Як повідомив ТСН.ua Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби України, останнє десятиріччя в європейських країнах ускладнилась епізоотична ситуація щодо низки особливо небезпечних транскордонних хвороб тварин, які створюють загрозу для економіки, навколишнього середовища, продовольчої та біологічної безпеки нашої держави, а також можуть викликати масові захворювання у людей.

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«До таких захворювань відноситься і грип птиці, основним шляхом занесення та поширення якого є дикі перелітні птахи. Аналіз шляхів міграції диких перелітних птахів свідчить, що Україна розташована на перехресті кількох міграційних шляхів перелітної птиці, тому ризик занесення в Україну збудників грипу птиці з неблагополучних країн, територій, зон існує постійно», — запевняє у своїй відповіді на запит ТСН.ua Сергій Ткачук, голова Держпродспоживслужби України.

Тривога через один спалах пташиного грипу

Він додає, що під час весняної, осінньої міграції та в роки аномально теплих зим цей ризик істотно зростає. У 2025 році в Україні, як і в країнах Європи, зберігається складна епізоотична ситуація щодо грипу птиці. З початку року в Європі зареєстровано 854 спалахи високопатогенного грипу птиці (ВПГП).

Найбільше спалахів виявлено у Німеччині — 168 (переважно серед диких птахів), у Нідерландах — 158 (переважно серед диких птахів), у Польщі — 142 (здебільшого в комерційних господарствах) та в Угорщині — 127 (переважна більшість у комерційних господарствах).

«В Україні з початку 2025 року зареєстровано 4 спалахи ВПГП: 3 — у домашньої птиці та птиці, яку утримують у неволі, 1 — серед дикої фауни. У 2024 році в Україні було зареєстровано 18 спалахів ВПГП: 11 — у домашньої птиці та птиці, яку утримують у неволі, 6 — серед дикої фауни, 1 — зоопарку», — наводить статистику Сергій Ткачук.

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Графік діагностичного відстрілу

Моніторинг за здоров’ям пташок, що воно таке

За словами високопосадовця, саме тому службою реалізується комплекс ветеринарно-санітарних заходів, зокрема — моніторинг серед домашньої, синантропної та дикої перелітної птиці.

Він пояснює, що Державний план моніторингу інфекційних хвороб птиці на території України базується на проведені активного та пасивного спостереження з використанням клінічних, серологічних (РЗГА), вірусологічних, молекулярно-генетичних (ПЛР) методів. Однією з його складових є моніторинг серед дикої перелітної птиці.

«Окремим розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора України визначається необхідність створення в кожній області робочих груп для виїзду в зони підвищеного ризику виникнення грипу птиці серед диких перелітних птахів, до складу груп входять ветеринари, орнітологи, мисливці, екологи, які комісійно проводять відбір необхідних зразків біоматеріалу у диких перелітних птахів», — пояснює Сергій Ткачук.

Зони підвищеного ризику

Він додає, що Державний план моніторингу щодо дикої перелітної птиці, реалізується в Україні вже понад 20 років.

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«Зони підвищеного ризику виникнення грипу птиці, де повинен проводиться відбір зразків серед дикої перелітної птиці, визначені спільно з орнітологами, мисливцями, екологами, науковцями. Коригування цих зон може здійснюватися щороку з урахуванням результатів попередніх моніторингових досліджень, епізоотичної ситуації в країні та світі, зосередження диких птахів, зокрема в природоохоронних зонах (у заповідниках), щільності свійської птиці, наявності на території птахогосподарств тощо», — розповідає Сергій Ткачук.

Відстріл пташок рекомендує ЄС?

До цього посадовець додає, що цільові види дикої перелітної птиці та об’ємність вибірки проб розраховувалися з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, а також відповідно до рішень Комісії Європейського Союзу № 2010/367/ЄС та № 2017/263/ЄС на виконання програми нагляду грипу птахів серед свійської та дикої птиці.

«Наразі законодавство Європейського Союзу оновлено, і рекомендований перелік цільових видів дикої перелітної птиці збільшено до 264 видів з підвищеним ризиком поширення грипу птиці. Тому при плануванні Державного плану моніторингу на наступний рік перелік та кількість цільових видів можуть бути переглянуті. Водночас запевняємо, що формування зазначеного переліку буде здійснюватися після консультацій з науковцями, орнітологами, екологами та іншими зацікавленими сторонами», — запевняє Сергій Ткачук.

Під прицілом лебеді та баклан

Діагностичний відстріл птахів — лише по дозволу

Голова Держпродспоживслужби України додає, що при відборі матеріалу для досліджень пріоритет надається можливості відбору зразків від живої птиці (свіжий послід, клоачні та трахеальні/ротоглоткові змиви) з метою мінімізації, на скільки це можливо, необхідності відбору проб шляхом діагностичного відстрілу. Але підкреслює, що репрезентативність та якість досліджень біоматеріалу, відібраного в такий спосіб, вважається вищою.

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«Діагностичний відстріл регламентований статтею 32 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», Інструкцією з профілактики та ліквідації грипу птиці, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 547, та можливий лише у разі отримання відповідних дозволів», — підкреслює Сергій Ткачук.

Що запропонували екологи та орнітологи

Він додає, що таку велику кількості голів дикої перелітної птиці, призначеної для відбору проб у Державному плані моніторингу було запроваджено лише останніми роками.

«Саме на виконання пропозицій екологів, орнітологів, зоозахисних організацій, з метою мінімізації зловживань при здійсненні діагностичного відстрілу», — запевняє Сергій Ткачук.

Думають про деокупацію?

ТСН.ua поцікавився, як має виконуватися графік моніторингу на окупованих ворогом територіях (Херсонська область) та мисливських угіддях Луганської та Донецької областях та чому їх додано до графіку?

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«Графік моніторингу передбачає можливість відбору зразків біоматеріалу на територіях та в мисливських угіддях Луганської й Донецької областей з метою оперативного аналізу ситуації після деокупації відповідних територій», — зазначає Сергій Ткачук.

Графік діагностичного відстрілу

Чи виявили грип у застрілених пташок

На наші запитання: чи почав вже діяти графік, скільки голів птахів вже потрапили на дослідження та чи вдалося виявити серед них штам пташиного грипу, Сергій Ткачук відповів так:

«Державний план моніторингу реалізується на території України і результати моніторингу в розрізі методів відбору проб згідно з офіційними формами звітності будуть доступні за результатами звіту за перше півріччя 2025 року».

Все заради мінімізації ризиків

Сергій Ткачук наголошує, що Державний план моніторингу розроблено з урахуванням міжнародних стандартів, зокрема — щодо цільових видів дикої перелітної птиці та об’ємності вибірки біоматеріалу. Відбір проб здійснюється у зонах підвищеного ризику виникнення грипу птиці, які визначено спільно з орнітологами, мисливцями, екологами, науковцями.

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«Державний план моніторингу передбачає здійснення основного відбору проб біоматеріалу від живої птиці та мінімізує, на скільки це можливо, потребу у відборі проб, здійсненому шляхом діагностичного відстрілу. Реалізація моніторингу дозволяє забезпечити своєчасне реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані зі спалахами грипу птиці, здійснювати аналіз і прогнозування епізоотичної ситуації, а також вживати коригувальних заходів, тим самим мінімізуючи ризики для економіки, навколишнього середовища, продовольчої та біологічної безпеки нашої держави, а також здоров’я людей”, - зазначає Сергій Ткачук.

Дата публікації 15:10, 06.05.25 Кількість переглядів 8 На Одещині помітили рідкісних птахів — блискучих ібісів