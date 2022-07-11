Скандал після Лондона: прихильниці Порошенка погрожують журналістці ТСН "видавити цицяндри через очі"

Лайка, прокльони і побажання онкозахворювань. Такою була реакція прихильників Петра Порошенко на те, що їхнього лідера зафільмували в ресторані Лондона.

Прихильники експрезидента почали атакувати сторінку авторки сюжету Наталки Гончарової у соцмережі і переходити на особисті образи.

Про це йдеться у сюжет ТСН.

"Шльондра, медіабл*дь, підстилка, в тебе буде онко, ти здохнеш, мр*зіна, дрантя, см*кталка, ур*діна, к*рва, сосна корабельна, незагострена вагіна і піська ти смердюча, ти нігтя Петра Олексійовича не вартуєш", - розповідає про образи журналістка ТСН.

Наталка Гончарова саме та журналістка, на яку посипались прокльони, лайка і погрози, бо наважилася підійти до Петра Порошенка, коли зустріла його в Лондоні.

Наталка Гончарова зазначає, що найлютіша добірка слів надходить від поважних жінок, віком 40-60 років. Вони всі рвуться в бій і виправдовують насилля експершої леді:

"Це проси Бога, що пані Марина тобі попалась, на мене, я б відірвала ніготь по горло. Тьху, яке ти гімно псяче".

"Пані Марино, респект, тільки ламати треба було ніс".

"Попроси вибачення, доки не пізно бо проклянуть і цицьки повипадають ті, що попришивала".

"Пані Марина вчинила, як справжня мати".

"А то правда, що прокурорка Великої Британії відкрила проти тебе справу, бо ти наркотики в готель подрузі приносила?"

"Моя улюблена це ця пані, яка раніше як видно з її ж фото, ходила на всі мітинги за Петра Олексійовича, а нині тримає оборону у військах соціальних мереж", - каже журналістка.

Шанувальниці Порошенка загрожують журналістці ТСН "видавити цицяндри через очі"

Все сталося 28 червня о 9 ранку за британським часом. Журналістка, яка виїхала з восьмирічною дитиною в Лондон на час війни і живе там ще з травня, побачивши п’ятого президента в ресторані в Лондоні підійшла і запитала, чи діти в безпеці і де вони? П’ятий президент відповів "на фронті".

Пан Порошенко ніби і хотів розповісти, чому його вдруге за місяць бачать в Лондоні, але дружина Марина чомусь була дуже проти, щоб всі дізналися, що родина в Британії. Вона вдарила по телефону журналістки і почала викручувати руку Наталки прагнучи забрати його. За що Порошенко перепросив.

Вже після виходу сюжету в ефір, з’явився допис у соцмережах з фотографіями автівок для армії, які Петро Олексійович поїхав забирати з Британії в Україну. Бо під час його сніданку в Лондоні і впродовж всього дня, доки не вийшов сюжет, на його сторінці саме розміщували пости, що він у Берліні, домовляється про зброю.

Так виглядають звичайні технології, які прагнуть відбілити репутацію, каже політтехнолог.

"Будь який політик в Україні повинен бути готовий до того, що до нього під час відпочинку чи на роботі, будь-де, можуть підійти і поцікавитись. Тобто, коли ти йдеш у політику, ти на себе береш цей вантаж публічності", - каже політтехнолог.

Те, що прихильники пана Порошенка зробили винною саме журналістку, каже прогнозовано. Хтось же має бути поганим у ситуації.

"Інколи працюють класичні ботоферми. Ось ці боти, які приходять на сторінку до журналіста або до політика, публічної особи. Вони часто переходять на особистості і їхнє завдання вивести із рівноваги. Утримувати таку ботоферму, в кількості 500 акаунтів, коштує до тисячі доларів на місяць", - каже політтехнолог.

Втім серед акаунтів, які відразу ж видалені після коментарів, є велика кількість справжніх. Фанати Петра Олексійовича зробили все, як політтехнологічна книжка пише.

Нагадаємо, родину Порошенків помітили в одному з найдорожчих готелів Лондона.

Читайте також: