Скандал, про який мовчали: для ЗСУ купували зношену форму з сумнівними плямами

За даними аудиторів, є десятки випадків, коли постачальник отримав гроші, а товарів для фронта не поставив.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні нарахували десятки випадків, коли держава замовила певним підприємствам товари військового призначення, заплатила гроші, а товару для фронту не отримала. Крім того, як виявилось, на початку минулого року через Міністерство оборони було закуплено форму, яка мала сумнівні плями органічного походження і бруд.

Подробиці про такі виявлені випадки в коментарі для ТСН.ua розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

"По Міністерству оборони, на жаль, таких випадків багато, - каже керівниця ДАСУ Алла Басалаєва. - 52 суб'єкти господарювання не виконали зобов'язань за державними контрактами. Сума дебіторської заборгованості сягає 67,7 мільярдів гривень. Випадки є різні: товар поставлений не в повному обсязі, невчасно та інше. Наприклад, приходить спецекспортер з поставкою пострілів. Каже, що в травні поставить. В травні він приходить до Міноборони і просить перенести поставку на серпень. Міноборони погодилось і підписало додаткову угоду. А в серпні приходить і каже, що нічого не поставить, тому що в квітні згорів завод нерезидента, де ми купуємо ті постріли. Шановний, в травні, коли ти приходив до Міноборони, ти не знав, що завод згорів в квітні? Оплату в доларах вони повернули, але на курсі ми втратили мільйони".

До цього Алла Басалаєва додає: "Інший випадок: поставка військової форми. Іноземний постачальник до кінця березня 2022 року мав поставити для потреб ЗСУ армійські костюми – куртки, сорочки та штани в кількості 100 тис. шт. За це відомство перерахувало 9,3 млн. євро. Приходить форма. Комплект складається з куртки та штанів. Сорочка не включена. Виявляється, що форма зношена, була у використанні. В карманах було виявлено залишки тютюну, використані серветки, мілкий бруд. Оглядом окремих виробів були виявлені плями, затерті ділянки".

За словами Басалаєвої, згодом ця угода була розірвана.

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