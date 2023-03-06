На Київщині військові вимагали документи в чоловіків у кафе: адвокат пояснив, чи законно це (відео)

У Бучі на Київщині військовослужбовці вимагали в двох чоловіків у кафе документи для перевірки. Відео інциденту, який трапився в центрі міста, обговорюють у Мережі.

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі ТСН.ua пояснив, чи законні дії військових та що робити військовозобов'язаним у таких випадках.

Він підкреслив, що представники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) не уповноважені на перевірку документів та перевірку безпосередньо осіб. Це можуть робити тільки представники Національної поліції. Поліцейські можуть перевірити документи і виключно далі, вже представники ТЦК, можуть попросити, щоб ви з'явились для уточнення даних чи проходження медичного огляду.

Такі "відловлювання" військовозобов'язаних осіб на вулицях і примусове вручення повісток, вписання прізвищ "на колінках", які мають місце в Україні зараз, за словами адвоката, незаконні.

Що робити, якщо військовий просить документи на вулиці

Якщо військовослужбовець просить перевірити документи на вулиці або в іншому громадському місці, не потрібно сперечатися з ним, зазначив адвокат. Потрібно просто подякувати за таку увагу і йти далі. Затримувати вас він не має права, підкреслив Кравець.

Співробітнику поліції ви можете надати документи, якщо він представиться та повідомить вас про причини їхньої перевірки. У такому разі вам можуть виписати повістку.

Адвокат нагадав, що військових зобов'язали носити бодікамери. На відео з Бучі видно, що представник ТЦК також має її. Військовозобов'язаний під час спілкування із військовим може поцікавитися, чи включена вона, щоб у подальшому мати докази. Ви також можете самостійно фільмувати на телефон те, що відбувається.

У якому разі можна відмовитися від отримання повістки

Якщо після перевірки документів поліцейськими представник ТЦК хоче виписати вам повістку, ви можете повідомити його, де перебуваєте на обліку. Якщо це представник не вашого центру комплектування, він не має права запросити вас кудись, каже адвокат.

"У разі якщо там інший ЦК хоче запросити вас кудись, то сказати "вибачайте, я знаходжуся на обліку в іншому ЦК, я не зможу виконати вашу незаконну вимогу". Тому що ніхто не може бути примушений виконувати явно злочинний наказ. І за це ніхто не несе відповідальності відповідно до норм Конституції", - сказав Кравець.

Якщо ТЦК, у якому ви перебуваєте на обліку, просить з'явитися, то необхідно приїхати в час, який зазначений у повістці, для проходження медичного огляду або уточнення даних.

Нагадаємо, що наявність "білого квитка" не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації в Україні. Крім того, перелік "непридатних" захворювань у воєнний час набагато менший.

В Україні роздають повістки, що робити та як підготуватися

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