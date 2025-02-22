Скандал у 155-й бригаді: військова омбудсменка озвучила свої висновки

Решетилова наголосила на тому, що інформаційний шум навколо 155-ї ОМБр в жодному разі не повинен применшувати героїчних вчинків її бійців на фронті.

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова озвучила свої висновки щодо ситуації у 155-й окремій механізованій бригаді, де велика частина бійців здійснили СЗЧ.

Про це військова омбудсменка розповіла в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Решетилова акцентувала, що 155-та бригада була насичена людьми без бойового досвіду.

"Я не можу робити висновки, які там помилки були зроблені в управлінні, хоча вони очевидно були зроблені. З того, що я можу сказати по своїй частині людського капіталу, це те, що бригада була насичена людьми без бойового досвіду. Тому що на першому етапі формування всі, хто мав бойовий досвід, були забрані в інші військові частини", – розповіла посадовиця.

Вона додала, що так сталося не тільки зі 155-ю бригадою.

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"Так сталося з тими бригадами, які, наприклад, формувалися в ОК "Північ". Тільки вони сформують якийсь нормальний кістяк бригади – у них хоп і забрали, тому що необхідно на фронт. А необхідно на фронт не своїх людей – знову таки, знаємо, що стається з цими людьми", – сказала омбудсменка.

На її думку, "пріоритет поточної ситуації над стратегією в якийсь момент призвів до того, що ми постали перед ситуацією, коли ми не маємо бойових бригад зрештою".

Бійці 155-ї бригади – героїчні люди

Решетилова наголосила на тому, що інформаційний шум навколо 155-ї бригади в жодному разі не повинен применшувати героїчних вчинків її бійців на фронті.

"От люди, які заходили на Покровськ у складі 155-ї бригади, – це абсолютно героїчні люди насправді. Оцей весь інформаційний шум навколо 155-ї бригади в жодному разі не повинен применшити героїчних вчинків військовослужбовців цієї бригади. Тому що поки ми тут в Києві обговорювали, яка вона там – правильно сформована, неправильно, – там люди ішли на штурми, відбивали посадки, атаки абсолютно героїчно. Інше питання, що їхній героїзм – це, можливо, результат якихось неправильних рішень. Але я просто не хочу, щоб це применшило їхній подвиг", – розповіла уповноважена президента.

У цьому контексті вона повідомила про результати свого розслідування щодо зниклих безвісти у 155-й бригаді.

"Я би не хотіла називати цифри, але це тризначне число. Це зниклі безвісти за період цих активних бойових дій з початку грудня і десь до середини січня", – сказала Решетилова.

Омбудсменка також розповіла, що у розслідуванні щодо 155-ї бригади вона побачила інший бік медалі – коли інформація в медіа безпосередньо впливає на військовослужбовців на позиціях.

"Коли почалася інформація про проблеми в 155-й бригаді, зупинився рекрутинг у цю бригаду, волонтерська допомога. І це дуже сильно вплинуло на морально-психологічний стан. Так само у 157-й бригаді – вийшло хороше розслідування журналістів про те, що там відбувається. Але в цей момент, коли ми про це пишемо і говоримо, ці військовослужбовці виконують своє бойове завдання. І коли вони відкривають Інтернет і бачать, що їх кидають на "м’ясні штурми", це дуже сильно впливає на них. Тобто він зараз має виконати бойове завдання, а йому пишуть про те, що це "м’ясний штурм". Треба про це пам’ятати", – акцентувала посадовиця.

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Нагадаємо, після розголосу ситуації з масовим самовільним залишенням частини 155-та бригада відновила свою боєздатність. Її бійцям вдалося загальмувати рух ворога під Покровськом.