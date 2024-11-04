Скандал у 92 бригаді: відома медикиня зробила гучну заяву і заговорила про СЗЧ

Підрив боєздатності батальйону і загальний розвал армії – із такою заявою виступила медикиня 92-ї штурмової та розповіла публічно, що її евакуаційну службу “розігнали”, нічого не пояснивши. Днем раніше військова заявила, що медичні сили ЗСУ взагалі під загрозою існування. Що не так із медициною на фронті й усі подробиці гучного скандалу – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Совок рулить?

Диверсійні дії, підрив боєздатності батальйону і загальний розвал армії зсередини – медикиня 92-ї окремої штурмової бригади Юлія Сідорова на позивний "Куба" заявила, що її евакуаційну службу "розігнали", а саму медикиню без пояснення причини перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і не може бути ефективною. Якщо це питання не вирішиться, Сідорова каже, що їй може довестися піти в СЗЧ, а тому вона вирішила надати ситуації розголосу.

Куди переводять “Кубу”?

Вона зауважила, що за період служби у батальйоні врятувала багато людей, вивела навчальний процес та евакуацію поранених на зовсім інший рівень, керуючи цими процесами і забезпечуючи їх. Сідорова поділилася історіями порятунку за час своєї роботи, загрози, обстріли автівки, та окрім цієї роботи, зазначила медикиня, їй вдалося вкласти в батальйон понад мільйон доларів, а після цього всього, коли вирішила розібратися у ситуації, почула про наказ “Кубу не пускати”. Дівчина пояснює, що телефонувала усім, кому можна, і просила пояснити ситуацію. Однак із нею досі ніхто не зустрівся з-поміж вищого командування бригади.

“Куба” вважає, що таке відношення і дії командування без пояснень вважає, що це диверсійні дії й розвал армії зсередини.

"Це знущання"

Медикиня наголосила, що її перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і не може бути ефективною, й зазначила, що якщо питання не вирішиться - їй доведеться піти в СЗЧ. Крім того, Юлія зауважила, що на тлі цієї історії напередодні був підписаний указ про вручення їй ще однієї державної нагороди. За словами "Куби", це виглядає як знущання. Сама дівчина хоче до іншої бригади.

Реакція бригади

У 92-й штурмовій у соцмережах також відреагували на заяву військової, кажуть, що її документи на переведення на розгляді, а коли прийде розпорядження на військову частину тоді і повідомлять “Кубу”.

Медичні сили ЗСУ під загрозою існування?

Днем раніше військова підняла й інше питання: про роботу бойових медиків, й заявила про загрозу існуванню Медичних сил ЗСУ. Проблема полягає в тому, що бойові підрозділи залишаються без професійних бойових медиків та евакуації. Натомість замість них на фронт відправляють лікарів зі шпиталів. Тобто, з професійних хірургів хочуть зробити бойових, а відтак, якщо пораненого привезуть до госпіталю й йому термінова потрібна буде операція - зробити її буде просто нікому. “Куба” зазначила, що бойовими медиками можуть бути й люди без фахової освіти, а от хірургом стати прочитавши протоколи - не вийде.

Згодом на цей допис відреагувала народна депутатка Мар’яна Безугла й теж заявила про "розвалювання медичних сил".

Згодом Безугла заявила, що медиків навіть переводять у піхоту.

Втім станом на момент запису випуску, ані в командуванні медичних сил ЗСУ, ані в Генштабі публічних заяв не робили. Ми в свою чергу звернулися за коментарем до військовослужбовиці “Куби”, тому нові деталі розкажемо згодом.

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СКАНДАЛ У ЗСУ: відома медикиня зробила гучну заяву і заговорила про СЗЧ

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