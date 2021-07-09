Скандал у Чернігівській області: у людей намагаються відібрати землі

Місцеві переживають, що залишаться без землі, яка їм належить.

У Чернігівській області вдова депутата Валерія Давиденка - пані Людмила - стверджує, що їхній родинний бізнес відбирають. Компанію "Агродім", яку створив покійний депутат, захопили люди, пов'язані з одним з агрохолдингів. І щойно почалися суди, нові, так би мовити, "власники" - почали швидко переоформлювати земельний банк на компанію з аналогічною назвою фірми Давиденків.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Селяни стверджують, що в них відбирають землю. Під приводом переоформлення договору оренди землі вони підписали…"те, що давали".

Шофер Микола Михайлович один із пайовиків. Теж серед стривожених підписантів. Двадцять років тому він отримав від держави майже шість гектарів землі. Відтоді цю ділянку щороку здає в оренду одній і тій самій фірмі. Не розібравшись, довірився й цього разу. Минуло вже майже два місяці, а документів пан Микола так і не отримав. Натомість почув, що кажуть сусіди про його оборудку:

"Ні вам, ні вашим дітям, землі не бачити. Наче вони вже мають право перепродати землі", - кажуть у селі.

В епіцентрі скандалу – компанія "Агродім". 18 років тому її створив Валерій Давиденко. Він був народним депутатом. У травні минулого року його знайшли застреленим. Після його смерті з родинним бізнесом почалися проблеми. Ситуацію пояснює його вдова.

"Відбулось не дружнє поглинання представниками юридичних та фізичних осіб, які пов'язані та асоціюються у бізнесового загалу з компанією "Кернел" компанії "Агродім", - каже жінка.

Новини України: у дружини покійного депутата Давиденка намагаються відібрати родинний бізнес

Вона додає, що за рік до смерті чоловік домовився з власником великого агрохолдингу і взяв позику на три роки. Умови як у будь-якому банку. Майно компанії "Агродім" виступало заставою. До травня 2020 року він сплачував відсотки. Через десять днів після його смерті управління компанії перехопив кредитор.

"Вони вирішили, що відбувся технічних деефолт і вони здійснили захоплення операційного управління. Восени зібрали урожай, який ними не садився і не за їхні кошти і повністю усунули законого власника", - додає вдова.

У квітні цього року нова наглядова рада призначила й нового директора, а родина Давиденків - почала судитися за свій бізнес. В "Агродомі" відреагували і зареєстрували компанію з аналогічною назвою. Той самий директор і та сама адреса. Єдина відмінність – крапочка наприкінці назви. На нову компанію почали переоформлювати так званий земельний банк, який сформований іще покійним Давиденком і використовувався компанією "Агродім".

Після того, як Людмила Давиденко як власниця подала до суду про витребування частки, компанія розпочала ініціювання дострокового розірвання договорів оренди.

Журналісти намагалися зв’язатися з офісом "Агродому". Телефони, що вказані на сайті, не відповідають. Будівлю штаб-квартири охороняють молодики у військових одностроях. Щойно бачать камеру ТСН – ховаються в середину і барикадуються.

У межах судового процесу суд наклав арешт на майно "Агродому", того, що без крапочки, і заборонив державним реєстраторам переоформлювати договори оренди. Процес вдалося призупинити, але селян і надалі запрошують підписувати нові угоди. Під виглядом компанії, що колись належала депутату Давиденку.

Новому "Агродому" менш ніж за місяць вдалося переоформити близько тисячі договорів оренди землі на себе і внести їх до єдиного реєстру. Наразі земельні наділи, що орендувалися компанією, яка належала родині покійного депутата, зменшилися на третину.

Нагадаємо, від 1 липня в Україні запустився ринок землі, відтак українці отримали можливість вільно купувати і продавати сільськогосподарські угіддя. Фахівці із земельного питання прогнозують, що після відкриття ринку землі значно зросте її ціна.

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