Скандал у дельфінарії в Одесі: що кажуть зоозахисники та як виправдовуються власники тварин

В Одесі потрапив у скандал дельфінарій, розташований в одному комплексі з готелем. Пожильці виклали у соцмережу відео розваг з підопічними дельфінарію у президентських апартаментах. Зоозахисники звинуватили їх та заклад у жорстокому поводженні. Проте в дельфінарії звинувачення відкидають.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дівчина танцює, обіймає та цілує морських котиків, а хлопець поклав одну з тварин на ліжко та жартома сварить. Ці кадри столичні блогери зняли у президентському номері готелю, розташованого в одному комплексі з дельфінарієм. Відео збурило соцмережі та зоозахисників. Його авторів звинуватили у знущанні над морськими ссавцями, а дельфінарій - у порушення прав тварин

"Порушується основне правило це утримання в природному середовищі. Непритаманно для тварин жити на постілі, не притаманно пересуватись по підлозі, яка є штучною. І якщо тварина це робить, це не говорить про те, що вона робить із задоволенням", - каже голова ГО "Закон природи" Яна Титаренко.

Проте в дельфінарії звинувачення відкидають. Кажуть, їхні чотирирічні котики Шура і Варя народилися у неволі, тому звикли до людей. Щодня вони гуляють територією у супроводі тренера.

Скандал в Одесі: морського котика затягнули в готель заради фотосесії

Саме так, пояснює тренер Віталій Величко, вони і зустріли блогерів, які попросили дозволу сфотографуватися з морськими котиками у своєму номері. Грошей за це - не брали, запевняє чоловік

Жодної психологічної травми тварини не зазнали, вважає і ветеринарка закладу. А заплакані очі одного з котиків, пояснює фізіологією

"Навідміну від наземних ссавців морські вони не мають сльозовивідних каналів і тому на суші наші тварини мають ефект сльозотечі. Вони були зі своїм другом тренером. В них контактний зв’язок, це вже безпека", - каже ветеринарка дельфінарію Дарина Данилюк.

Проте, хоч і вважають що тварини не постраждали, більше, запевняють, таких фотосесій не дозволятимуть. Автори відео теж приховали ролик і виставили замість нього звернення з вибаченнями

"Мені дуже боляче читати, що мене називають живодером. Я звичайний гість готелю, який побачив тварин і захопився ними. Я не власник цих тварин, я довірився професіоналам, які сказали мені, що це нормально", - каже блогер Олег Машуковський.

Втім зоозахисників ці слова не заспокоюють і вони обіцяють слідкувати за закладом. Скандал із котиками в президентському номері зацікавив і поліцію. Копи зреагували на публікації і вже порушили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що днями навколо дельфінарію "Немо" в Одесі розгорівся скандал. Блогери Стася Макеєва та Олег Машуковський запостили відео з готельного номера, де знімали відео та фотографувалися з морськими котиками. У відео тварини мали дуже сумний і втомлений вигляд. Блогерів звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

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