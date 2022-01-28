Скандал у дитсадку: дошкільнята сиділи голодними, а завідувачка та помічниця виховательки спали п'яними

Нині у відділі освіти за зверненням батьків проводять службове розслідування.

У садочку "Джерельце", що на Рівненщині, розгорівся скандал. Батьки вимагають звільнення завідувачки та помічниці виховательки, бо запевняють, що застали їх п'яними на робочому місці у той час, як трирічні малюки сиділи голодні і без догляду. Натомість завідувачка запевняє, що того дня їй просто стало зле і вона прилягла у кабінеті.

Про деталі скандалу – у сюжеті ТСН.19:30.

Те, що завідувачка та помічниця виховательки нібито були п'яними, батьки зняли на відео та розмістили в Інтернет. Говорити батьки готові лише анонімно, мовляв, дітей змушені залишати у єдиному в селі дитсадку. За словами однією із мам, це все сталося, коли вони прийшли забирати малюків з дитсадка. Діти їм сказали, що вони були голодні. Коли батьки запитали, чи дошкільнята щось їли, вони відповіли, що їли смажене яйце. Після цього батьки пішли дивитися, чи взагалі за їхніми дітьми хтось наглядав. У цей час завідувачка спала у себе у кабінеті.

"Ми підійшли до неї, почали її будити. Він неї несло реально алкоголем. Коли приїхала швидка, її запитали: що вживали? Вона сказала: коньяк. Запитали, скільки. Сказала, дві пляшки. Я це чула на свої вуха", - розповідає мама дошкільняти.

У селі не вірять, що завідувачка могла бути п'яною на роботі. Вони додають, що жінка тоді в садочку була не сама. Із сестрою, яка там працює помічницею вихователя. Вихователька цього садочка Маргарита здивована тим, що сталося. Вона розповідає, що раніше такого в їхньому садочку не було. Помічницю вихователя відпустили додому за сімейними обставинами, а їй самій просто стало зле, пояснила завідувачка дитсадка керівникові відділу освіти.

Скандал у садочку: батьки запевняють, що застали співробітників закладу п'яними на роботі

Олег Ушкевич, заступник керівника рівненського центру екстреної меддопомоги, повідомив, що у жінки після обстеження артеріальний тиск був нормальний, частота серцевих скорочень також в нормі. Лише було виставлено діагноз - гостре харчове отруєння. Самий інцидент завідувачка не коментує, поскаржившись на погане самопочуття.

Нині у відділі освіти за зверненням батьків проводять службове розслідування. Завідувачка спочатку пішла на лікарняний, а згодом написала заяву на звільнення. Цим, найімовірніше, і обмежаться, оскільки ніхто з дітей не постраждав і про кримінальну чи адміністративну відповідальність не йдеться.

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Автори: Анна Махно, Олександр Ковтунець