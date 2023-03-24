Скандал у дитсадочку в Житомирі: дитина ледь не зламала руку, батьки шукають винних серед вихователів

У дитячому садочку в Житомирі спалахнув скандал: мама особливого хлопчика з аутизмом стверджує, що дитина отримала травму в навчальному закладі. Лікарі діагностували в хлопчика вивих, а згодом тріщину ліктьової кістки. Жінка намагається з'ясувати, хто з співробітників садочку завдав тілесних ушкоджень, щоб звільнити та покарати його. Однак, каже, розбірки в садочку поки не дали ніякого результату.

ТСН.ua поспілкувався з обома сторонами конфлікту, щоб з'ясувати, що сталося насправді. Ми також звернулися до юриста, щоб дізнатися правильний алгоритм дій, якщо ви опинилися в такій ситуації.

Мама хлопчика Дар'я Капінус розповіла про інцидент в садочку в соціальній мережі. Жінка пояснила, що хоче дати розголос ситуації і попросила поради в інших батьків. Мама зазначила, що дитина відвідує спеціалізований садочок №59 у Житомирі. Хлопчик має розлади аутистичного спектра і не розмовляє.

"Вихователі не зізнаються, що сталося"

"Два тижні в групі нові вихователі, оскільки наша одна у відпустці, інша відсутня з особистих причин. Вчора прийшов наш тато забирати дитину із садочка, а в дитини ліва рука вивихнута. Жоден з вихователів не зізнається, що сталося", - стверджує жінка.

За її словами, після того, як забрала дитину з садочка, вони поїхали до лікарні разом із вихователькою. Лікар діагностував вивих. Можливо, під час переодягання чи інших маніпуляцій десь різко витягнули руку, пояснив він батькам. Однак на цьому історія не закінчилася.

"Вдома дитина ніч не спала, бо рука дуже боліла. Зранку знову поїхали до лікарні, зробили рентген, знайшли тріщину ліктьової кістки, наклали гіпс. Лікар передав діагноз до поліції. Чоловік знову поїхав до садочка. Ніхто провини так і не визнає. Директор каже, що може звільнити всіх, хто був на зміні", - розповіла мама хлопчика.

Жінка хоче, щоб в садочку знайшли винного і звільнили за статтею. Адже людина, яка працює з дітьми, ще й особливими, і здатна завдати тілесних ушкоджень, повинна бути позбавлена педагогічної практики назавжди, каже Дар'я.

У садочку кажуть, дитина "залежала руку"

У дитячому садочку ТСН.ua інцидент прокоментували неохоче. Співробітниця закладу, яка не назвала своє ім'я, звинувачення мами заперечила. Як дитина могла отримати таку травму в садочку, вона точно не знає.

"Почалося все з того, що дитина спала, прокинулася, і хотіли їй одягнути кофточку, а він відпихав ручку. Нічого не було, ні набряку, ні почервоніння, нічого. Можливо, дитина залежала руку. Таке буває... У травмпункті видали довідку, що там був підвивих", - розповіла нам, ймовірно, завідувачка садочку.

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Вона зазначила, що хлопчика також оглянув медичний працівник у садочку. Коли батько прийшов забрати дитину, йому про це повідомили.

"Ви собі уявляєте, що значить дитині викручували руки, чи що? Це неправда... Якщо в дитини цілу ніч боліла рука, ви б сиділи вдома? Вони з'явилися в травмпункт тільки об 11-й годині ранку. Що було до 11-ї години - ми не знаємо. У поліклініці прямо при мамі та при папі дитина ввечері бігала і падала на цю ручку також. Якщо в дитини боліла рука, ви б сиділи з дитиною до 11 ранку вдома?" - додала жінка і поклала слухавку.

Мама постраждалого хлопчика пише, що "в поліції не впевнені, що справа піде, бо камер в садочку немає, провини ніхто не визнає і не свідчить проти інших". Дар'я зазначила ТСН.ua, що планує продовжити спілкуватися з керівництвом закладу в понеділок, щоб винних все ж таки знайшли.

Що робити батькам, якщо дитина травмувалася в садочку - поради юриста

Перше, що необхідно негайно зробити, якщо ваша дитина отримала травму в дитячому садочку, це надати їй медичну допомогу, наголосив ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець. Коли ви будете в лікарні, повідомте лікарів, де, коли та яким чином це відбулося. Вони проінформують про інцидент поліцію, якщо вирішать, що це необхідно.

Далі батькам необхідно звернутися до дитсадочка, зазначив юрист. Ви можете вимагати з'ясувати, за яких обставин дитина отримала ушкодження. Найголовніше - зафіксувати подію в лікарні та отримати пояснення, підкреслив Кравець. Далі необхідно написати заяву до поліції.

"Звичайно, можна вирішити це питання і шляхом безпосередньо мирного врегулювання цього спору, без правоохоронців. Це все в індивідуальному порядку, залежить від ситуації", - зазначив він ТСН.ua.

Якщо ви побачили ушкодження на тілі дитини не одразу, а, наприклад, коли вона прийшла додому чи вже наступного дня, звичайно, це також не потрібно залишати без реакції. За словами адвоката, необхідно з'ясувати в дитсадочку, яким чином це сталося. Якщо відповіді не дають - подати заяву до правоохоронних органів. Вони мають з'ясовувати обставини та направити дитину на медичні обстеження, встановити ступінь і час завдання ушкоджень.

У випадку зі скандалом у Житомирі Кравець каже, усе мають з'ясовувати правоохоронці. А саме опитати свідків, поговорити з дітьми у присутності вихователів та батьків.

"Так, таке повідомлення надійшло, зараз поліцейські розбираються у ситуації", - повідомила ТСН.ua речниця поліція Житомира Алла Ващенко.

Скриншот публікації мами хлопчика у Facebook

Нагадаємо, у Полтаві 2-річний хлопчик після відвідин дитсадка потрапив на операційний стіл. Коли він прийшов додому, мама помітила в нього млявість та безліч порізів язика. Дитині наклали п'ять швів. Жінка шокована, що вихователька нічого не повідомила про травмування. Вона написала заяву до поліції.

Раніше блогерка з Харкова повідомила про побиття її дитини у дитячому садку Ужгорода. У закладі це заперечують, а поліція відкрила кримінальне провадження. За словами мами, у її доньки був день народження. Того дня дівчинка вибігла в сльозах з дитсадка. Дитина пояснила, що її штовхнула вихователька.

Дитячий садочок, няня чи бабуся: з ким залишити малюка – Щоденник мами

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