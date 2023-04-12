"Занадто довгий чубчик": на Івано-Франківщині вчителька чіплялася до зовнішності другокласниці, мама заявила про цькування

Мама другокласниці Великоходацької гімназії в Івано-Франківській області поскаржилася на вчительку своєї дитини в Мережі. Жінка стверджує, що педагог цькує дівчинку через зовнішній вигляд у присутності однокласників. Крім того, ця вчителька нібито побила іншу дитину кілька років тому.

Пост Наталії Маланчук отримав розголос у Facebook, обурені батьки написали понад три сотні коментарів. ТСН.ua поспілкувався з мамою, директоркою гімназії та звернувся до місцевого відділку освіти, щоб розібратися в ситуації. Ми також спитали в дитячої психологині, як правильно підтримати дитину в такій ситуації.

Що каже мама

Мама звинувачує класну керівницю у цькуванні дитини через зовнішній вигляд. Вона пояснює ТСН.ua, що для доньки це особливо травматично, адже конфлікт у школі виник через кілька днів після смерті дідуся.

"У Поліни був чубчик, вона його відрощує, заколок не носить, а заправляє за вухо, бо вони тиснуть, заважають. Їй так зручніше. Вчителька почала казати їй носити заколки, кожного дня. Причому при всіх дітях каже "я відведу тебе до перукаря". Потім каже "візьму ножиці і сама тобі обріжу це волосся". Дитина ж мала, вона думає, що вчителька дійсно так візьме і зробить", — каже мама дівчинки.

Вона стверджує, що донька і так пережила стрес, а через дії вчительки перенервувала і в неї почалася кровотеча з носа. Мама додає, що її старші діти навчалися у цієї ж класної керівниці, і в 2019 році у них також виник конфлікт. Тоді, за словами жінки, педагог мало не побила дитину. Мама писала заяву до поліції.

"Варіант іншої школи не підходить. Ми в горах живемо і інша школа за кілометри. І в такий час, коли війна, я не переводитиму дитину в іншу школу", — пояснює Наталія Маланчук.

Скриншот публікації мами у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS"

У гімназії стверджують, що жінка перебільшує

Директорка Великоходацької гімназії Оксана Бельмега каже ТСН.ua, що знає про інцидент у другому класі. Вона стверджує, що вчителька дійсно зробила зауваження дитині щодо довгого волосся, однак слова мами — перебільшення.

"Ми з мамою говорили дуже довго сьогодні, пояснювали цю ситуацію. Вчителька зробила зауваження дитині стосовно того, що чубчик в неї дуже довгий, падає їй в очі. Зі слів дитини мама зробила такі висновки, дуже багато домислів. Ми домовилися з мамою, що я як керівник цього закладу беру ситуацію на посилений контроль", — розповіла Оксана Бельмега ТСН.ua.

Директорка стверджує, що скарг на вчительку від інших дітей та батьків ніколи не надходило. Про попередній конфлікт у 2019 році вона знає. Однак каже, що тоді не працювала керівником, тому деталей розповісти не може.

Вчительку все ж таки змінять

Керівниця відділку освіти Верховинської селищної ради Ірина Сумарук розповіла ТСН.ua, що поспілкувалася з директоркою та вчителькою гімназії. За її словами, педагог пригрозила дитині відвести до перукарні, з нею провели бесіду.

"Однозначно, вчителька не має права такого казати, тим більше при дітях. Тим більше у нас дитиноцентризм — ми зараз заради дітей живемо і працюємо. Вона не мала права і визнає помилкою, що було сказано нею", — підкреслює Ірина Сумарук.

Вона також каже, що конфліктів із педагогом в інших батьків не виникало. У відділку освіти характеризують вчительку, як адекватного, грамотного професіонала.

"З мамою питання вирішили. Вона погодилася на те, щоб вчительку поміняли з іншого класу. Але це вже з 1 вересня, бо серед навчального року цього не може робити ніхто. Я маю надію, що це все буде налагоджено, і всі будуть задоволені, дитина спокійно ходитиме навчатися", — додає Ірина Сумарук.

Педагог побила дитину?

Стосовно нібито побиття цією ж вчителькою дитини в 2019 році керівниця відділку освіту каже, що ситуація вирішилася "мирним шляхом". Тоді мама дійсно написала заяву до поліції.

"Дитину не побили. Вона написала, що вчителька сіпала дитину, але це не було побиття дитини абсолютно. Побиття не було зафіксовано, хоча була і заява в поліцію. Але це не було підтверджено", — стверджує Ірина Сумарук.

У Національній поліції Івано-Франківської області підтвердили ТСН.ua, що мама дитини, Наталія Маланчук, дійсно написала заяву на вчительку навесні 2019 року. Правоохоронці тоді розбиралися в інциденті. Однак факту булінгу виявлено не було, зазначив начальник сектору комунікації поліції в області Андрій Яцків.

Як підтримати дитину в такій ситуації

Дитяча психологиня Ірина Сіткарьова пояснила ТСН.ua, що явище, коли очікується, що критика та зауваження принесе бажані результати, дуже поширене. У випадку в Івано-Франківській області педагог бачить недоліки, фокусується на них і використовує залякування в якості мотивації до змін, каже психологиня.

За її словами, такий підхід може і подіяти, але внутрішньо підсилить невпевненість дитини. Дітям такого віку ще буває складно тримати власне судження, каже Ірина Сіткарьова, тож вони спираються на думку авторитетів, яким є, зазвичай, вчителька у початкових класах.

"Буде це травмою чи ні, залежить від багатьох факторів: особливостей дитини, сили її характеру, стану та наявності або відсутності підтримки з боку близьких, подружок та батьків. Тобто щоб не сталося, якщо під час перерви дитина могла пожалітися подрузі або другові, і вони її підтримали, зателефонувати батькам і вони мали час та ресурс її вислухати та емоційно підтримати — цей випадок буде неприємним, але нетравматичним. Відсутність підтримки, регулярні погрози то вже інше", — додає ТСН.ua психологиня.

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