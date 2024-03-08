Скандал у гімназії в Чернівцях: поліцейська принижувала дітей і погрожувала “повістками для татусів”

У Чернівцях поліцейська потрапила у гучний скандал. На запрошення директора школи працівниця поліції прийшла на заняття до дітей і, за словами їхніх батьків, почала цькувати, ображати та погрожувати. Школярів навіть лякали повістками до ТЦК для їхніх батьків.

Що насправді трапилося у чернівецькій школі, що про це думає її директор та як реагували діти, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Скандал у Чернівцях

“Фото, на якому злочинці до яких директор викликає працівників ювенальної поліції” — ось так починається допис Інни Козуб, мами одного з хлопчиків на фото.

Фото: Instagram @inna_kozub

За її словами, 6 березня у класі її дитини стався гучний інцидент. Без попередження батьків на заняття до учнів 5-го класу нібито на запрошення директора раптово прийшла представниця поліції і почала знущатися з дітей.

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Поліціянтка оскаженіла?

Але і це ще не все. Поліцейська схоже “була в ударі” і почала залякувати дітей тим, що їхніх батьків перевірятимуть правоохоронці, а до татусів прийде ТЦК.

Діти “боялися

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Ірина пише, що діти були вкрай налякані і буквально “боялися дихати” у присутності поліціянтки. Реакція ж батьків була швидкою. Як тільки вони дізналися про інцидент, вони звернулись за поясненнями до директора і відповідь їх

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Директорка дала пояснення

Пізніше журналісти “Суспільне. Чернівці” отримали аудіозаписи того, як поліцеська розмовляла зі школярами.

Скриншот з відео

Уже журналістам більш “виразно” про свою мотивацію викликати в гімназію поліцейську розповіла і директорка школи. Але якщо чесно, сказала вона повну маячню, нібито просто хотіла нагадати дітям про їхні обов’язки.

Директорка гімназії “Інтеграл” Віра Сопетик. Фото: ТСН



“Ми подумали, що якщо їм розповісти про їхні обов’язки, а не тільки про їхні права, хто має право і що, а що вони приходять до школи вчитися, у них має бути належний зовнішній вигляд, а не те, що вони випускають волоси. Дітей ніхто не принижував, насилля такого не було, якщо їх заставити поприсідати, я в цьому не бачу нічого страшного, вони на фізкультурі так само бігають і присідають”.

Гімназія у Чернівцях. Фото: ТСН

Інцидент розслідуватимуть?

Писати заяву на звільнення директорка не хоче. Можливо, замість таких виправдань краще взагалі мовчати? У місцевому управлінні освіти також бачили аудіозапис, директорку та вчителів по голосу впізнали — обіцяють розібратися.

Гімназія у Чернівцях. Фото: ТСН

У поліції також уже перевіряють інформацію, про яку йшлося у дописі, та розглядають звернення батьків. Щодо поліцейської розпочали службове розслідування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ У ГІМНАЗІЇ! Поліцейська принижувала дітей та лякала повістками до ТЦК?! Батьки в шоці!

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