Скандал у Києві: чоловік зганьбився заявами про загиблих військових, історія отримала несподіваний фінал (відео)

Продовження цієї історії також не забарилося, усі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

У Києві невідомий оскандалився біля імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів! Він записував відео і некоректно висловлювався про захисників, які загинули. У тому числі його висловлювання були в нецензурній формі. Ба більше, чоловік на відео був невдоволений рекламою деяких підрозділів Сил оборони України. Їх бійців автор роликів назвав "неонацистами". Однак продовження цієї історії також не забарилося.

Усі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

Невідомий принижував пам’ять полеглих воїнів!

У Києві чоловік, м’яко кажучи, некоректно поводився біля імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Він зневажливо висловлювався про захисників, які віддали свої життя в боях із російськими окупантами, та робив заяви про "культ смерті" посеред української столиці. Невідомий записував відео, звертаючись до когось, кого він називав різноманітними нецензурними словами, та питав, чи готовий він "лягти тут поряд", фільмуючи прапори, які встановили рідні та друзі полеглих. Відповідні кадри поширили в Мережі.

Також чоловік на відео був невдоволений рекламою підрозділів Сил оборони України, зокрема "Азову" та "Кракена". Їх бійців автор роликів назвав "неонацистами" – загалом він повторював головні тези російської пропаганди, зокрема й про "бандерівців".

Називав загиблих Героїв "у*банами" та радів їхнім смертям: у Києві затримали чоловіка

"Щирі" вибачення

Скандальна історія миттєво облетіла соцмережі. Відео з ганебною поведінкою чоловіка шокувало українців. Однак і продовження цієї історії не забарилося. Пізніше в Мережі зʼявилося й так зване вибачення – чоловік "попросив пробачення" одразу у всіх, кого він міг образити своїми "занадто різкими словами". Він заявив, що йому цитую: "сыпятся сраные сообщения". Після цього він намагався виправдатися своєю нібито "благородною діяльністю", яка нібито повʼязана з навчанням дітей і концертами у дитбудинках. У цьому ж відео чоловік назвав своє прізвище – Віценко.

Ким виявився чоловік?

Як пише OBOZ.UA, ймовірно, чоловік на відео – це Денис Віценко – "київський музикант, засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень та людина, яка відіграла безліч концертів", як про нього пишуть у Мережі.

Зловмисника упіймали!

А вже 8 жовтня у поліції Києва повідомили, що затримали зловмисника. Ним виявився уродженець Харкова 1979 року народження, який останнім часом мешкає у столиці.

"Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора. У результаті проведених оперативних заходів працівники поліції спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника та затримали його поблизу місця проживання. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії рф проти України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Відповідно до санкції статті за такі дії законодавством передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років", – розповіли у поліції.

Любителька "руского міра"

А тим часом у Києві правоохоронці затримали ще одну любительку "руского міра". Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали жінку, яка раділа вибухам та насміхалася з містян, які бігли до укриття під час російської атаки на столицю 7 жовтня.

"Вихваляла російського агресора на столичному вокзалі – поліцейські затримали зловмисницю. Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу та оперативно затримали її на в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу. Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, яка останнім часом мешкала у столиці. Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці", – розповіли у поліції.

Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у Києві. А ось і те саме відео, завдяки якому Аліна "прославилася".

У Києві на вокзалі жінка раділа вибухам та насміхалася з місцевих

Користувачі Мережі знайшли TikTok-сторінку Волошиної. Деякі TikTok-ролики жінки відверто шокують. Волошина зняла низку відео, на яких демонструє своє обожнювання на адресу агресорки Росії. Вона підтримує так звані "ДНР" та "ЛНР", а також захоплюється терористами з ПВК "Вагнер". Зокрема, на одному з роликів жінка наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини в кольорах російського прапора. Для аудіосупроводу любителька "руского міра" обрала пісню, в якій, зокрема, містяться такі слова: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор". От дійсно, яка ганьба. Так і хочеться сказати: чемодан, вокзал, болота.

Зараз же правоохоронці ретельно досліджують контакти Аліни Волошиної. Про це джерела у правоохоронних органах розповіли ТСН.ua.

"Досліджується її телефон, вивчаються її контакти. Також буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження", – повідомили у поліції.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали чоловіка, який принижував військових та негативно висловлювався в бік українського суспільства.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Б*ндеровцы с**ные, сюда ложитесь!" СКАНДАЛ У КИЄВІ! Чоловік зганьбився заявами про військових!

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