Скандал у Києві: інженера, який вітав Росію у Торезі, зробили відповідальним за укриття

В Києві спалахнув скандал з головним інженером житлово-експлуатаційної дільниці №901, виявляється, цю посаду обіймає людина, яка 2014 року брала активну участь у антиукраїнських мітингах та організовувала псевдореферендум у Торезі. Тепер чоловік опікується укриттями та бомбосховищами у столиці - його звати Денис Янієв, він родом з Тореза Донецької області.

Як зазначають київські активісти, Денис Янієв - відомий прихильник російських окупантів. Він організував антиукраїнські мітинги за так звану "російську весну" у місті Торез навесні 2014 року й був одним з організаторів псевдореферендуму. В Мережі достатньо багато відео і фото цього любителя Росії.

Денис Янієв у Торезі на проросійському мітингу у 2014 році та у Києві у 2023 році біля закритого укриття

Але після окупації Торезу, ця людина спокійно переїхала до Києва і змогла влаштуватися на "теплу" посаду головного інженера жеку у Солом’янському районі.

Що кажуть активісти?

За словами активістів, Янієв відзначився тим, що регулярно хамить мешканцям, які просять перевірити укриття або і зовсім не реагує на прохання людей.

"Найцинічніше, що він як головний інженер безпосередньо відповідає за укриття. І власне за цим до мене місцеві мешканці і звернулись. Регулярно хамить, веде себе зухвало, на прохання перевірити та відкрити укриття не реагує. В одному з укриттів приміщення взагалі зайняли під ресторан. Люди скаржаться невперше, але керівництву цього покидька плювати на скарги людей, тому попросили мене допомогти", - написав на своїй сторінці у соціальній мережі Олег Симороз, київський активіст партії Народовладдя та воїн, який отримав важке поранення на фронті.

Що кажуть у поліції?

У розмові з активістами, які оприлюднили відео з любителем Росії, Денис Янієв вів себе дуже надмірно та по-хамськи. Категорично відмовлявся назвати своє ім’я та прізвище. Стверджуючи, що його підлеглі його добре знають. На місце довелося викликати поліцію.

У поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що перевірили особу головного інженера.

"Чоловіка доставили до райвідділу, провели перевірку та передали СБУ. У нього є умовний термін. З’ясувалося, що чоловік отримав два роки умовно, за частиною 2 статті 110, вирок суду від 2021 року", - повідомили нам в поліції Києва.

Зазначена стаття - це фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Що кажуть у Солом'янській РДА?

У відділі з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Солом'янської РДА сайту ТСН.ua розповіли, що чоловік працює в ЖЕД №901 від 2015 року.

"Коли його приймали на роботу, то у нього не було судимостей, а справа, про яку йде мова, розглядалася судом у 2021 році. Суд виніс йому вирок – 2 роки умовно. А ні суд, а ні поліція, а ні виконавчі служби не надали нам цієї інформації. Тобто ми не знали, що чоловік має судимість. А сам він цього теж не розповідав і продовжував працювати. Зараз його відсторонено від займаної посади. Сьогодні має з’явитися наказ про його звільнення", - розповіли нам у Солом'янській РДА.

Там додають, що керівництво керуючої компанії Солом’янського району надіслало запит до СБУ з проханням роз’яснити, як діяти у таких випадках. Про те, що у чоловіка була судимість, там дізналися після заяви про це активістів.

Скандал з укриттями у Києві

Виходить, що перевертень від 2015 року спокійно собі сидів на теплій посаді у Києві, ще й отримував за це зарплатню. Людина займалася тим, що відкривала зачинені укриття. В РДА додають, що на стан укриттів Денис Янієв не впливав, просто перевіряв: зачинені вони чи відчинені.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав усі подробиці скандалу з закупівлею до укриттів Дніпровського району "золотих" електроовочерізок та сковородок.

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