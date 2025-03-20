Скандал у Києві: поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував "посадити її батьків"

Правоохоронець ґвалтував дитину. Він також погрожував їй тим, що "батько не повернеться з війни, а її бабусю посадять до в'язниці"

У Києві до 11 років позбавлення волі засудили колишнього дільничного, який зґвалтував малолітню дитину, а щоб дівчинка мовчала - погрожував "посадити до в'язниці її батьків".

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду м. Києва від 17 березня 2025 року.

Що відомо про зґвалтування малолітньої дівчинки

За даними суду, підозрюваний у липні 2022 року разом із родиною переїхав з Луганщини до Києва. У столиці його призначили на посаду дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області.

Матеріали суду

Тоді його пасербиця познайомилась із потерпілою, 2013 року народження. Дівчинка запросила нову подругу додому, де познайомила з вітчимом. Чоловік від травня 2023 року почав спілкуватись із дитиною через Telegram. Він змушував дівчинку надсилати йому інтимні фото. Далі дільничний почав вимагати від дитини вступити із ним у статевий акт. Водночас чоловік погрожував, що якщо цього не станеться, то він "посадить батьків дівчинки до в'язниці". Згодом чоловік кілька разів зґвалтував дитину.

Підозрюваний на суді провину заперечив

Підозрюваний на суді провину категорично заперечував. Він заявив, що від 2006 року працює в правоохоронних органах. До потерпілої він нібито телефонував, щоб дізнатись, де перебуває його пасербиця.

Чоловік стверджував, що нібито "дівчинка йому запропонувала себе", щоб отримати гроші. Проте він начебто "відмовився". Згодом правоохоронця затримали працівники ДБР.

Дільничний звинуватив дівчинку в "аморальній" поведінці та назвав її родину "неблагополучною".

Дружина підсудного та його пасербиця стали на бік підсудного, звинувачуючи потерпілу в "непристойні поведінці". Вони заявили, що чоловіка нібито обмовили.

Дитина розповіла про насильство та погрози копа

Потерпіла на суді розповіла, що вітчим її подруги близько 10 разів чіплявся до неї. Вона пригадала факти зґвалтування. Також вона зазначила, що чоловік погрожував "посадити її батьків". Про знущання вона розповіла своїй подрузі, а та - її бабусі.

Що розповіли мати і бабуся дитини

Бабуся дівчинки зазначила, що про все дізналась від сусідки. Мати дівчини на суді розповіла, що вона працює у Польщі, а її донька живе з бабусею. У липні 2023 року вона дізналась про сексуальне насильство і одразу повернулась. Жінка наголошувала, що підсудний також може бути причетний до зґвалтування своєї пасербиці.

"Донька їй розповідала, що обвинувачений їй спочатку писав повідомлення, потім почав телефонувати, в подальшому почав погрожувати, що якщо вона не буде приходити, то бабусю посадять до в`язниці. Також обвинувачений говорив її доньці про те, що вона не повернеться з Польщі, і що її батько не повернеться з війни. Донька розповідала, як обвинувачений ґвалтував її, заставляв роздягатися. Вказані дії вчинялися і в авто обвинуваченого, в квартирі де проживає обвинувачений, в посадці. В травні 2023 року обвинувачений передавав її доньці 500 гривень начебто просто так", - йдеться у свідченні дівчинки.

Матеріали суду

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 КК України. Його засудили до 11 років позбавлення волі. Також суд заборонив чоловіку обіймати посади в правоохоронних органах та займатися діяльністю, що пов`язана з вихованням й освітою неповнолітніх та малолітніх осіб строком на 3 роки.

Чоловіка також позбавили звання "старший лейтенант поліції".

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

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