Скандал у Києві: прокурор задіяв зв'язки, щоб посадити волонтера на 8 років через килимки зі смітника

У Київській області чоловік на автомийці забрав собі покинуті килимки. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Адже килимки виявились не простими, а прокурорськими. І на їх пошуки в той день кинули ледь не всю поліцію Києва.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН.ua Марії Ковальової.

Що відомо про Володимира Гавриша, якого звинуватили у крадіжці килимів

Володимир Гавриш - підприємець та волонтер у модульному містечку в Гостомелі. Тут він став комендантом тимчасового житла для сотні людей із зруйнованого ворогом міста.

"Я сам переселенець 2014 року з Донецької області. Після 24 лютого, коли в Бородянці вже була деокупація, потрібно було встановлювати такі самі містечка, щоб розміщувати людей, які постраждали. Це було перше містечко в області. І потім був вже набутий досвід і прийшов в Гостомель. Тут теж було потрібне таке містечко", - каже Володимир Гавриш.

Володимир думав, що килимки викинули, а тому взяв їх

За часів окупації Київщини Володимир мародерства бачив багато, навіть сам ставав жертвою, але і гадки не мав, що закон одного разу обернеться проти нього.

Торік до статті 185 Кримінального кодексу, тобто "крадіжка", додали частину 4, а саме - вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. Покарання за такий злочин від 5 до 8 років позбавлення волі. Як кажуть адвокати, за перший же рік було відкрито понад сім тисяч таких справ.

Інцидент стався влітку, коли Володимир тільки-но став батьком, і вирішив помити автівку, щоб забрати дружину з пологового. Донечку Аміру родина дуже чекала. На автомийці і трапилась неприємна ситуація.

"Побачив, що ближче до смітника, такого маленького, лежали коврики. І я подумав, що вони не потрібні і їх залишили тут, бо в смітник вони не влізуть, а великого смітника там немає", - каже Володимир.

Володимир Гавриш

Експерт каже, що водії залишають килимки

Незалежний експерт Віктор Надюк має стаж за кермом 23 роки, він розробляє посібник “негласний кодекс водія”. Віктор не знайомий з жодним учасником цієї історії, зараз боронить Україну на Херсонському напрямку в силах ППО. Прямо з передової розповідає про свій досвід.

"Така ситуація і в мене була, купував килими для авто, заїхав на автомийку самообслуговування, помив машину, нові постелив, а свої килими залишив там біля мусорки, просто поклав, кому потрібно - хай забирають", - каже він.

Чоловіка затримали після того, як він забрав килимки

Володимир Гавриш забрав килимки і поїхав готуватися до зустрічі дружини з пологового. Радість від того, що вже скоро привезе дочку додому була настільки великою, що на дивні речі, що почали коїтися після автомийки навіть не звернув увагу - зокрема йому почали телефонувати і вимагати забрати авто. Далі - чоловіка оточили та затримали.

Власником килимків виявився прокурор. А телефонували Володимиру, щоб встановити його місце перебування.

"Якщо людина їх там забула і повернулася і в нас вийшло таке нерозуміння скажемо так, то давайте я зателефоную і вибачусь, мені не складно. Адвокат подзвонив і каже, ситуація не дуже хороша, бо це не просто килимки, а килимки прокурора, який працює в адміністрації Генерального прокурора", - каже Володимир.

Володимир Гавриш

Килимки прокурора шукали патрульні, оперативно-розшукові та слідчі групи

Через прокурорські килимки, які судові експерти оцінили в 880 гривень, було задіяно патрульних, оперативно-розшукові та слідчі групи.

Потерпілого прокурора звати Валерій Кравчук. Він прокурор відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки при Офісі Генерального прокурора. Відомий чисельними публічними та освітніми виступами і конференціями на тему прокурорської поведінки та етики, реформ у прокуратурі, виявлення корупціонерів серед колег.

Валерій Кравчук

У розмові з журналістами він переконує, що дійсно став жертвою злочину і викликав поліцію. Чому вона так швидко і ефективно відпрацювала - не знає, але гадає, що саме так відбувається завжди.

Щоб справа не дійшла до суду - пропонували заплатити 5 тисяч доларів

Володимир Гавриш ж каже, що це ще не все, мовляв, щоб справа не дійшла до суду - він повинен заплатити 5 тисяч доларів.

Адвокат підсудного додає - велику проблему в цій справі становить саме прокурорська посада потерпілого Кравчука.

Що відомо про родину прокурора

Старший брат Валерія Кравчука - Володимир Кравчук теж людина з посадою, він суддя Верховного суду. Ще у Львові за часів Януковича та й пізніше він отримав нерухомість на кілька мільйонів доларів.

Коли посада в Верховному суді стала реальністю, все майно було розкидане через відчуження на родичів і колег дружини, “скромного” нотаріуса з річним доходом у півтора мільйони гривень.

За офіційними даними в Верховному суді Володимир Кравчук, як і брат Валерій в прокуратурі просто зубожіє. Хоча за цей час прийняв декілька сумнівних скандальних рішень. Наприклад, це саме він дав дозвіл забудувати Літній театр в міському саду Одеси, чим підняв гучний гвалт в місті-мільйоннику.

На відміну від брата-судді, брат-прокурор гучних скандалів не полюбляє. Посада Валерія Кравчука в органах по-простому називається “особіст” - той, хто по-тихому має проводити внутрішні розслідування в системі. Відтак в будь-який час потім може дістати потрібну інформацію про будь кого із колег. Таких в жодній системі не люблять, але і сваритися з ним ніхто не бажає, не мав би з ним сваритися і простий смертний водій.

У доньки Володимира виявили пухлину

Поки журналісти готували сюжет до ефіру, Володимир Гавриш дізнався ще одну страшну звістку, набагато страшнішу, ніж кара за прокурорські килимки. Його чотиримісячну донечку Аміру терміново направили на аналізи в Одесу, у дитини виявили пухлину.

Володимир Гавриш з родиною

Малечі вже зробили дві хімії, стоїть питання про видалення ока. Та між лікарнями та постійним піклуванням про жителів модульного містечка Володимир вимушений займатися ще й справою злощасних прокурорських килимків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ШОК! Взяв зі смітника автокилимки – отримай 8 років або дай 5 тис. доларів! Прокурор задіяв зв’язки

Нагадаємо, експрокурора Ільницького, який відгуляв пишне весілля у Львові, розшукує поліція.

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