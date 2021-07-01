Скандал у Київській області: замість пільговиків на відпочинок до моря поїхали діти працівників селищної ради

Місцева влада виправдовується. Мовляв, тендер і формування списку відбувалися поза їхньою спиною.

У селищі Димер Київської області розгорівся скандал навколо путівок у літній табір. Замість дітей-пільговиків на відпочинок до моря поїхали діти працівників селищної ради.

Як так сталося і хто за це відповідатиме - у матеріалі ТСН.19:30.

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Василь каже, що зараз його син мав би відпочивати на морі в Очакові. Але про це він дізнався тоді, коли в дитячий табір замість нього поїхав хтось інший. Список із 70 дітей, підписаний і затверджений мокрою печаткою, у Мережу потрапив завдяки одному з депутатів Димерської селищної ради. Це перелік усіх тих, хто мав би поїхати на відпочинок у спортивно-оздоровчий табір. Чому в ньому одні, а в таборі інші?

Засідання сесії селищної ради розпочинається з розгляду цього питання. Але його майже одразу ж переривають крики з вулиці. Під будівлею Будинку культури на рішення сесії чекали ветерани АТО. Через що - одні не розуміють. Інші - пояснити не можуть.

Зрештою засідання сесії поновлюють. Без кулаків, але не менш гаряче й усередині. Як так сталося - ТСН розповідає вже колишня керівниця служби в справах дітей. Списки формувала саме вона. Її та бухгалтерку, яка закупила путівки, звільнили. Перелік тих, хто поїхав насправді, формувала за заявками, які пільговики подавали задовго до цього. Окрім того, каже, розсилала інформацію по навчальних закладах. Але чомусь дійшла вона не до всіх.

Діти працівників селищної ради нібито теж мали пільги і стояли на диспансерному обліку. Чи так це - ще з'ясують. Але їхні батьки вартість путівок відшкодують. А тих дітей, які в списку були, а на море не поїхали, обіцяють без відпочинку не залишити. Хто поїде - відбиратиме комісія з п'яти людей. І сповістити завчасно обіцяють усіх, хто має на це право.

У селищі Димер Київської області розгорівся скандал довкола путівок у літній табір

Нагадаємо, бійцям влаштували реабілітацію у старому таборі і звозили на море скупатися. Чи сподобалося захисникам – у сюжеті.

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