Скандал у КНТЕУ: викладачка відправляла студентів на фронт на прохання вести лекції українською (відео)

Викладачка заявила, що російськомовна та спитала студентів, чому вони та їхні батьки не на фронті.

У Київському національному торговельно-економічному університеті (КНТЕУ/ДТЕУ) спалахнув скандал. Студенти виклали в Мережу запис, на якому викладачка відправляє їх на фронт на прохання вести лекції українською мовою.

Як повідомили ТСН.ua в університеті, викладачку кафедри статистики після скандалу звільнили.

"Совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Хто з вас в окопах сидить? А самі ви чому тут, чому не на фронті? Вам є 18 років. Чому ви не в добровольцях, скажіть мені... Я російськомовна. Хочу спитати вас, українськомовних, чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?", - висловилася викладачка.

У офіційному повідомленні ВНЗ йдеться, що колектив університету засуджує такі дії викладача. Рішення про звільнення було прийнято адміністрацією.

"ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України. До університету надійшло звернення студентів та матеріали про порушення викладачем Іванченко Н. О. педагогічної етики, використання мови агресора та неправомірних висловлювань на адресу студентів", - повідомили в університеті.

Однак у коментарях до скандального відео в Мережі студенти нарікають, що деякі викладачі "навіть читати українською не вміють". В університеті таку інформацію заперечують.

Скриншот з TikTok

Скриншот з TikTok

"Я, як колишня студентка університету, такого ні разу на своєму шляху не бачила і всі мої пари, всі шість років, велися лише державною мовою. С приводу якихось заходів, які будуть вжиті проти даної викладачки, інформацію можна знайти на наших офіційних каналах", - повідомили ТСН.ua в КНТЕУ.

Що відомо про скандальну викладачку

Викладачка, яка потрапила в скандал - Іванченко Ніна Олексіївна. Вона доцент кафедри статистики та економетрії.

У 1972 році Іванченко закінчила з відзнакою Туркменський політехнічний інститут за

спеціальністю інженер-економіст. У науково-дослідному інституті економіки та будівництва Держбуду СРСР в 1983 році в Москві захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Економіка, організація управління і планування народного господарства". В 1989 році рішенням ДК СРСР отримала вчене звання доцента.

У Мережі пишуть, що в 2015 році до викладачки прозвучало аналогічне прохання від студентів. Тоді жінка нібито почала умисно паплюжити українську мову, читаючи лекції "в стилі колишнього українського політика Миколи Азарова".

Наразі сама викладачка нічого не коментує.

Нагадаємо, у Києві українська компанія відмовила дівчині у співбесіді, бо вона спілкується винятково українською та англійською мовами. Киянка хотіла влаштуватися журналісткою-редакторкою. У компанії заявили, що в них багато російськомовних співробітників та керівників.

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