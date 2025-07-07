Скандал у Києві: чому люди із розбомблених будинків платять деякі компослуги, а їхні квартири досі не відновлені

Наслідки ракетного удару / © ТСН

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У Києві рік тому Росія ракетами зруйнувала житлові будинки. Тоді росіяни прицільно гатили по столиці, зокрема, і по Охматдиту. Практично вся увага тогО пекельного понеділка була прикута до дитячої лікарні.

8 липня 2024 року в одній із постраждалих п’ятиповерхівок обвалився під’їзд — загинуло 13 людей, серед них 5 дітей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

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У Голосіївському районі Києва будівельники готуються демонтовувати будинок, в який влучила російська ракета.

«Кажуть, що будуть під’їзд весь зносити. Відбудовувати заново. А навіть крана нема, але вже площадку зробили під кран. Може, щось буде», — каже власник зруйнованої квартири Сергій Захарченко.

Чоловік розповідає, що його квартира повністю знищений, а він та дружина — дивом вижили після моторошної атаки РФ.

«Цегляну п’ятиповерхівку пошматувало внаслідок ракетного удару 8 липня 2024. Відтоді під’їзд без торцевої стіни. Його від’єднали від води, газу, опалення. Власники двох десятків зруйнованих квартир не платять за комірне. Але їм досі приходять платіжки за утримання будинку та вивіз сміття», — зауважує Ірина Кондрачук.

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Про комунальні проблеми цього будинку ТСН вже розповідала взимку. Але вони не вирішені і досі. Половина мешканців тимчасово порожнього під’їзду сплачує, решта — ні.

Історія типова для багатьох міст України. Але вирішити питання сплати за послуги управління багатоквартирним будинком на період воєнного стану — нардепи поки що не змогли.

«У під’їздах руїни, як і були, бо нам сказали, що їх будуть відновлювати, а в нас немає рахунку, за який це відновлювати. Бо третина, практично, внесків — відсутня. І щоб будинок дожив до того моменту поки його відновлять — все одно треба якимось чином. 300 гривень — це не такі аж страшні кошти», — каже заступниця голови правління ЖБК «Залізничний» Тетяна Малецька.

Розв’язати проблему, за словами юристів, можуть хіба сусіди із вцілілих під’їздів, які постраждали менше — якщо згодяться взяти додаткові витрати на себе.



«Це реально неврегульоване питання. Це ж ми не створювали цю проблему. Ми просто з нею стикнулися. І досі нема досвіду, як люди виходять в цих випадках», — каже Тетяна Малецька.

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«Ми з самого початку зібрали загальні збори. І вирішили, шо на оплату праці мою, що я ходжу по всім цим інстанціям — кожна квартира виплачує мені по 200 гривень», — каже голова ЖБК «Сокіл» Тетяна Гладкова.

Дата публікації 14:41, 07.07.25 Кількість переглядів 19 Цілі під'їзди ховали під собою людей! Київ пригадує наймоторошніший ракетний обстріл

Ділиться досвідом голова ЖБК на Сальського 19. Це вже Шевченківський район Києва. П’ятиповерхівка, яку того ж 8 липня 2024 року, прошила російська ракета. Четвертий під’їзд тоді склався. П’ятий — лишився відірваним. Під завалами загинули 13 людей. З них 5 — діти.

Упродовж року тут ніхто не живе. Ремонтники заїхали сюди лише місяць тому. Вже демонтували комунікації та рештки двох під’їздів. Вивезли будівельне сміття. Вцілілу частину цегляного будинку планують укріпити. Ще половину, а це понад два під’їзди, добудують монолітними.

На Голосієво роботи менше — там відбудують санвузли та кімнати, у квартирах, які постраждали. В обох будинках планується найпростіший соціальний ремонт.

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Києву відбудова обох п’ятиповерхівок вартуватиме щонайменше 72 мільйонів гривень. За документами завершити роботи планують до кінця цього року. Але за таких темпів — мешканці на повернення до житла під Новий рік навіть не сподіваються. Розраховують на весну-літо наступного року.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 7 липня. Удари РФ по ТЦК! Повітряний колапс у Росії! Річниця обстрілу Києва!