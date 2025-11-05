ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
1051
1 хв

Скандал у Києві: чи дійсно ТЦК та поліція забрали вчителя під час уроку на очах в учнів

Інцидент стався біля одного зі столичних ліцеїв на Подолі.

Олександр Марущак
Скандал з ТЦК у Києві

Скандал з ТЦК у Києві / © ТСН

У столичній школі на Подолі представники ТЦК та поліції нібито забрали вчителя фізкультури під час уроку.

Про це повідомляють деякі телеграм канали, додаючи, що все відбувалося на очах у учнів.

На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік у військовій формі та поліцейський тягнуть цивільного за руки. Все відбувається на тлі припаркованих автомобілів. Людина намагається вирватися з таких «обіймів». За цим спостерігає, ще один чоловік у камуфляжі. У цей момент під’їжджає мікроавтобус і очевидно, що затриманого саджають в салон.

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що така подія трапилася вчора на Подолі. Але не на території закладу, а поруч з ним.

«Чоловік перебував у розшуку, через те, що невчасно подав документи на відстрочку. На нього склали адміністративний протокол і відпустили», — повідомили у поліції Києва.

Там не змогли назвати вік затриманого та чи дійсно це був вчитель фізкультури.

Правоохоронці додають, що чоловік якого затримували: «вчитель місцевого ліцею, але який саме предмет він викладає — невідомо».

Раніше ми розповідали, що мобілізацію в Україні змінюють. Читайте, як ТЦК шукатиме місце проживання і роботи чоловіків.

