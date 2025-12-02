Скандал у Києві: паралізованого чоловіка вивезли з лікарні та кинули замерзати біля метро

Паралізований чоловік опинився на вулиці і міг просто замерзнути біля станції метро

У Києві біля станції метро «Звіринецька» розгорівся гучний скандал, що викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Перехожі помітили безпорадного чоловіка з пакунками і милицями, який сидів на парапеті. Він розповів людям, що його там залишили медики. У людини не було при собі ні грошей, ні телефону, і він міг просто замерзнути на вулиці.

Історію у Мережі розповіла киянка Ліліт Скраклій, яка першою кинулася на допомогу.

Викинули з лікарні та залишили помирати на вулиці: версія свідка

Жінка пише, що чоловік, який сидів на парапеті, був абсолютно тверезий, чистий, але паралізований.

«Сказав, що він паралізований і його викинули із лікарні. Сказав, що сидить вже довго, ніхто не підходив і йому дуже холодно. Близьких та рідних у нього в Києві не має, йти йому нікуди. Телефону не має. Попрохав викликати поліцію чи швидку», — пише Ліліт Скраклій.

На щастя, на виклик приїхали поліцейські, які викликали швидку допомогу. Але, за словами жінки, медики не хотіли забирати цього чоловіка.

Свідок також розповідає, що намагалася знайти людині місце у притулках для безхатніх, але там їй відмовили, оскільки не приймають паралізованих. Авторка допису переконана, що медики повинні були забронювати місце у притулку в Ясногородці і перемістити туди пацієнта.

«Замість цього лікарі вивезли паралізованого пацієнта і кинули в 200 метрах, просто на парапеті біля метро. Він міг там просто замерзнути та померти. Я вмовила швидку відвезти його зворотньо в лікарню. І в лікарні виявилось, що у людини був інсульт нещодавно і що вони просто не знайшли в яке відділення його помістити. Тому вони просто викинули безпомічну людину на вулицю», — додає Ліліт Скраклій.

Шок та питання до суспільства

Жінка, яка допомогла чоловікові, відверто шокована ситуацією.

«Я досі в шоці. Що відбувається в нашій країні? Як люди, які давали клятву Гіпократа можуть викинути іншу людину на вулицю просто помирати? Чому в країні де війна, люди проходять повз інших людей? Чому в нашій країні люди, якщо не можуть забезпечити себе самі — просто помруть?», — задається питаннями Ліліт Скраклій.

Що кажуть у Департаменті охорони здоров’я: офіційна версія

ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до Департаменту охорони здоров’я КМДА, де вже почали з’ясувати подробиці інциденту з хворим.

Там підтвердили, що чоловік 1962 року народження перебував на лікуванні у відділенні нейрохірургії КНП «Київська міська клінічна лікарня №12» з 6 жовтня по 26 листопада. Діагноз пацієнта: закрита черепно-мозкова травма із забоєм головного мозку.

У Департаменті додають, що неврологічно у пацієнта є геміпарез — частковий параліч або слабкість однієї половини тіла. Цей стан є давнім і пов’язаний з перенесеним раніше гострим порушенням мозкового кровообігу (інсультом), який стався, зі слів хворого, давно.

Пацієнт «міг ходити» та відмовився від притулку

Медики запевняють, що чоловік, попри діагнози, може ходити, і під час перебування в стаціонарі він навіть ходив у магазин.

Представники Департаменту наголошують, що ніхто його не викидав чи залишав біля станції метро:

«Чоловік без місця постійного проживання, з Херсонської області, перебував в притулку в Ясногородці, звідки втік. Під час перебування на стаціонарному лікуванні до хворого викликали представника Департаменту соціального забезпечення КМДА щодо вирішення питання переводу в притулок в Ясногородку, від чого пацієнт категорично відмовився та підписав відмову — відповідні документи є в департаменті соціального забезпечення», — наголошують у Департаменті охорони здоров’я.

Медики стверджують, що закриту черепно-мозкову травму було вилікувано, що підтверджено контрольною комп’ютерною томографією.

«Пацієнт був виписаний з відділення нейрохірургії 26 листопада близько 14:00, лікарню він покинув самостійно. Хворому дали одяг, в тому числі пальто та взуття. Потім скоріш за все він сів в переході де його і знайшли перехожі», — розповідають ТСН.ua у Департаменті охорони здоров’я.

Після того, як чоловіка повторно привезли до лікарні, його оглянув нейрохірург. Наразі пацієнта скеровано до неврологічного відділення Київської міської клінічної лікарні №18.