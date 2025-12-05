- Дата публікації
Скандал у Києві: приватний жек кидає будинки через 3 мільйони боргу
Через нереальні терміни створення ОСББ чотири багатоповерхівки ризикують залишитися без світла та ліфтів.
У Києві спалахнув скандал пов’язаний з управлінням багатоквартирними будинками. Приватне товариство відмовилася обслуговувати чотири багатоповерхівки у різних районах міста. 28 листопада громадян поставили перед фактом, що з 1 лютого 2026 року обслуговування буде припинено, а їм варто створювати ОСББ або шукати іншу компанію.
Йдеться про ТОВ «Ковальська-Житлосервіс», яке обслуговує 35 житлових будинків у столиці.
Борги та поштовх до створення ОСББ
Представники приватної обслуговуючій компанії повідомляють, що вони завжди прагнули надавати мешканцям якісні та надійні послуги.
«Втім, чинний тариф на обслуговування не відповідає фактичним витратам і не передбачає накопичення коштів на капітальні роботи — такі як ремонт фасаду, заміна мереж, капітальний ремонт ліфтів чи паркінгу», — зазначається у повідомлені ТОВ, яке вони надіслали мешканцям.
Та додають: щоб забезпечити належний рівень утримання будинку, ТОВ змушено покривати частину реальних витрат за власний рахунок.
Заборгованість співвласників перед товариством за чотирма адресами перевищує 3 мільйони гривень.
Перемишльська, 2Г — 641 849,42 грн
Касіяна, 2/1 — понад 678 000 грн
Срібнокільська, 2а — 1 001 281,11 грн
•Мишуги, 12 — 794 906,96 грн
«З 01 лютого 2026 року товариство припиняє надання послуг з утримання будинків та прибудинкової території (паркінгів) за вказаними адресами. Це означає, що відповідальність за утримання спільного майна переходить до його співвласників», — заявляють у ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».
Там підкреслюють, що співвласникам необхідно самостійно визначитися з подальшою формою управління будинком — створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) або передати функції іншій компанії-управителю, що відповідатиме їхнім запитам.
І додають, якщо в поточному опалювальному сезоні 2025-2026 співвласники не встигнуть знайти нового управителя або не зможуть самостійно забезпечити управління котельнею, товариство готове забезпечити цю послугу до кінця опалювального сезону — 1 квітня 2026 року. Надання решти послуг буде припинено з 1 лютого 2026 року.
До речі, йдеться про будинки, які були введені в експлуатацію у 2006, 2007, 2010 та 2015 роках. Тобто «найстаршому» будинку майже 20 років.
Ми намагалися дізнатися більше про причини відмови від обслуговування будинків, але у ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» поки не знайшли час для спілкування.
Що кажуть мешканці про борги
Жителі вказаних будинків кажуть, що про припинення обслуговування їх сповістили 28 листопада, об’явою у будинкових чатах.
Мешканці додають, що «новина» для них стала несподіванкою, бо процес створення ОСББ не був розпочатий, а встановлені товариством строки з його створення називають нереалістичними.
«Щоб створити ОСББ потрібно пройти певну процедуру, яка розтягнута у часі. Раніше ми не могли цього зробити, оскільки нас обслуговувало ТОВ „Ковальська-Житлосервіс“. А щодо боргів у понад 641 тисячу гривень по нашому будинку на Перемишльській, то це платіж за один місяць і ця сума перекочовує з місяця в місяць — це нормальна дебіторська заборгованість, яка існує роками», — розповідає ТСН.ua Олександр, мешканець будинку.
Складнощі зі створення ОСББ
Мешканці кажуть, що зараз проводять консультації з адвокатами і обговорюють процес створення ОСББ.
«На жаль, створити ОСББ за два місяці неможливо. Для початку нам треба провести загальні збори мешканців. Треба оголосити людям про їх проведення, а на це по закону надається 10-14 днів. Усім власникам, за обов’язковою процедурою, треба розіслати запрошення. Це можна зробити лише через пошту рекомендованим листом, який коштує 40-50 гривень. Треба розіслати запрошення для 400 квартир, а це вже бюджет у 16-20 тисяч гривень«, — розповідає Олександр.
Скільки днів потрібно, щоб створити ОСББ
Якщо всі сусіди зберуться, має відбутися голосування про створення ОСББ і затвердження тарифів. Голосування має тривати 45 днів. Тобто 14 плюс 45 днів — це вже два місяці.
«Проблема в тому, що голосування у нас закінчиться вже тоді, коли приватний жек піде. Для нас це загрожує тим, що 31 січня товариство розірве договори з ДТЕК та „Київводоканал“. Тобто енергетики можуть прийти, зняти контрольні показники, відключити у будинку ліфти та місця загального користування від електроенергії. З енергетиками ми просто не встигнемо укласти договір», — розповідає Олександр.
Лише після оприлюднення голосування за створення ОСББ, люди зможуть створити юридичну особу і подати документи до ЦНАП, а це триватиме ще певний час. Тільки після цього можна йти у ДТЕК для підписання договору, а це ще два тижні.
«Тобто за термінами, котрі перед нами поставило ТОВ „Ковальська-Житлосервіс“, перейти в нове управління неможливо. Товариство мало б надати нам нормальний термін, щоб ми у спокійному режимі створили ОСББ і перебрали на себе питання управління будинком. На жаль, нам такого шансу не надали», — зазначає представник будинку.
Бояться залишитися без світла
У мешканців є побоювання, що в лютому їх будинок може залишитися без ліфтів та освітлення.
«У квартирах освітлення буде, бо мешканці платитимуть за показами лічильників, а от у місцях загального користування його може не бути. Його нам просто можуть вимкнути, бо ми станемо будинком, „який не на балансі“. Тому лютий місяць, може стати для нас по-справжньому лютим», — каже Олександр.
ТСН.ua поцікавився у КМДА: як діяти мешканцям у таких випадках і що потрібно робити, щоб не опинитися у такій ситуації. Опублікуємо думку міськадміністрації, як тільки отримаємо відповідь.