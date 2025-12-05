Скандал у Києві: приватний жек кидає будинки через 3 мільйони боргу

Мешканці вимагають більше часу для створення ОСББ

Реклама

У Києві спалахнув скандал пов’язаний з управлінням багатоквартирними будинками. Приватне товариство відмовилася обслуговувати чотири багатоповерхівки у різних районах міста. 28 листопада громадян поставили перед фактом, що з 1 лютого 2026 року обслуговування буде припинено, а їм варто створювати ОСББ або шукати іншу компанію.

Йдеться про ТОВ «Ковальська-Житлосервіс», яке обслуговує 35 житлових будинків у столиці.

Борги та поштовх до створення ОСББ

Представники приватної обслуговуючій компанії повідомляють, що вони завжди прагнули надавати мешканцям якісні та надійні послуги.

Реклама

«Втім, чинний тариф на обслуговування не відповідає фактичним витратам і не передбачає накопичення коштів на капітальні роботи — такі як ремонт фасаду, заміна мереж, капітальний ремонт ліфтів чи паркінгу», — зазначається у повідомлені ТОВ, яке вони надіслали мешканцям.

Та додають: щоб забезпечити належний рівень утримання будинку, ТОВ змушено покривати частину реальних витрат за власний рахунок.

Заборгованість співвласників перед товариством за чотирма адресами перевищує 3 мільйони гривень.

Перемишльська, 2Г — 641 849,42 грн

Касіяна, 2/1 — понад 678 000 грн

Срібнокільська, 2а — 1 001 281,11 грн

•Мишуги, 12 — 794 906,96 грн

«З 01 лютого 2026 року товариство припиняє надання послуг з утримання будинків та прибудинкової території (паркінгів) за вказаними адресами. Це означає, що відповідальність за утримання спільного майна переходить до його співвласників», — заявляють у ТОВ «Ковальська-Житлосервіс».

Реклама

Там підкреслюють, що співвласникам необхідно самостійно визначитися з подальшою формою управління будинком — створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) або передати функції іншій компанії-управителю, що відповідатиме їхнім запитам.

І додають, якщо в поточному опалювальному сезоні 2025-2026 співвласники не встигнуть знайти нового управителя або не зможуть самостійно забезпечити управління котельнею, товариство готове забезпечити цю послугу до кінця опалювального сезону — 1 квітня 2026 року. Надання решти послуг буде припинено з 1 лютого 2026 року.

До речі, йдеться про будинки, які були введені в експлуатацію у 2006, 2007, 2010 та 2015 роках. Тобто «найстаршому» будинку майже 20 років.

Ми намагалися дізнатися більше про причини відмови від обслуговування будинків, але у ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» поки не знайшли час для спілкування.

Реклама

Що кажуть мешканці про борги

Жителі вказаних будинків кажуть, що про припинення обслуговування їх сповістили 28 листопада, об’явою у будинкових чатах.

Мешканці додають, що «новина» для них стала несподіванкою, бо процес створення ОСББ не був розпочатий, а встановлені товариством строки з його створення називають нереалістичними.

«Щоб створити ОСББ потрібно пройти певну процедуру, яка розтягнута у часі. Раніше ми не могли цього зробити, оскільки нас обслуговувало ТОВ „Ковальська-Житлосервіс“. А щодо боргів у понад 641 тисячу гривень по нашому будинку на Перемишльській, то це платіж за один місяць і ця сума перекочовує з місяця в місяць — це нормальна дебіторська заборгованість, яка існує роками», — розповідає ТСН.ua Олександр, мешканець будинку.

Складнощі зі створення ОСББ

Мешканці кажуть, що зараз проводять консультації з адвокатами і обговорюють процес створення ОСББ.

Реклама

«На жаль, створити ОСББ за два місяці неможливо. Для початку нам треба провести загальні збори мешканців. Треба оголосити людям про їх проведення, а на це по закону надається 10-14 днів. Усім власникам, за обов’язковою процедурою, треба розіслати запрошення. Це можна зробити лише через пошту рекомендованим листом, який коштує 40-50 гривень. Треба розіслати запрошення для 400 квартир, а це вже бюджет у 16-20 тисяч гривень«, — розповідає Олександр.

Скільки днів потрібно, щоб створити ОСББ

Якщо всі сусіди зберуться, має відбутися голосування про створення ОСББ і затвердження тарифів. Голосування має тривати 45 днів. Тобто 14 плюс 45 днів — це вже два місяці.

«Проблема в тому, що голосування у нас закінчиться вже тоді, коли приватний жек піде. Для нас це загрожує тим, що 31 січня товариство розірве договори з ДТЕК та „Київводоканал“. Тобто енергетики можуть прийти, зняти контрольні показники, відключити у будинку ліфти та місця загального користування від електроенергії. З енергетиками ми просто не встигнемо укласти договір», — розповідає Олександр.

Лише після оприлюднення голосування за створення ОСББ, люди зможуть створити юридичну особу і подати документи до ЦНАП, а це триватиме ще певний час. Тільки після цього можна йти у ДТЕК для підписання договору, а це ще два тижні.

Реклама

«Тобто за термінами, котрі перед нами поставило ТОВ „Ковальська-Житлосервіс“, перейти в нове управління неможливо. Товариство мало б надати нам нормальний термін, щоб ми у спокійному режимі створили ОСББ і перебрали на себе питання управління будинком. На жаль, нам такого шансу не надали», — зазначає представник будинку.

Бояться залишитися без світла

У мешканців є побоювання, що в лютому їх будинок може залишитися без ліфтів та освітлення.

«У квартирах освітлення буде, бо мешканці платитимуть за показами лічильників, а от у місцях загального користування його може не бути. Його нам просто можуть вимкнути, бо ми станемо будинком, „який не на балансі“. Тому лютий місяць, може стати для нас по-справжньому лютим», — каже Олександр.

ТСН.ua поцікавився у КМДА: як діяти мешканцям у таких випадках і що потрібно робити, щоб не опинитися у такій ситуації. Опублікуємо думку міськадміністрації, як тільки отримаємо відповідь.