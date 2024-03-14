Скандал у ліцеї Києва: працівники ледве не потруїли дітей – що сталося

Кияни скаржаться на засилля тарганів у приміщені одного із навчальних закладів Києва. В мережі опублікували відео з Київського спортивного ліцею на бульварі Вацлава Гавела, 46.

До цього дописувачі додають, що навчальний заклад кишить тарганами, мовляв, вони є не тільки у вбиральнях, а й на кухні, де готують їжу для дітей.

В головному управлінні Держпродспоживслужби столиці, підтверджують факт виявлення тарганів у навчальному закладі.

Після скарг батьків, інспектори служби виїхали з перевіркою до ліцею. Все побачене вони знімали на нагрудні відео-реєстратори.

Інспектори кажуть, що виявили тарганів у зоні для приготування їжі. І це при тому, що фахівці не перевіряли санітарний стан зони для приймання їжі.

Скаржаться на тарганів у ліцеї / Фото: Pexels

Що перевіряли інспектори?

У Держпродспоживслужбі зазначають, що йдеться про навчальний дитячий заклад, де відбувається приготування їжі. А отже – це оператор ринку продуктів харчування. До нього є законні вимоги щодо безпечності та якості продуктів харчування.

"У закладі має бути розроблена чітка система відповідних процедур для діяльності. Тож наші фахівці перевіряли, як тут налагоджене управління відходами, бо саме вони є джерелом можливого розмноження тарганів. З’ясовували, як здійснюється контроль за шкідниками та їх знищенням. Також звернули увагу на управління токсичними речовинами, а саме на засоби, які впливають на таргана чи гризуна. На жаль, системний підхід у ліцеї, м’яко кажучи, відсутній", - розповідає сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник ГУ Держпродспоживслужби Києва.

Таргани поселилися на кухні

Він додає, що управління відходами у ліцеї – це звичайне відро на виході з приміщення кухні. Куди відходи дівають далі та чи є кришка у цього відра – невідомо.

Інспекторам у ліцеї пояснили, що уклали договір з підрядною організацією на проведення дератизації та дезінсекції, мовляв, вони і займаються війною з тарганами. В Держпродспоживслужбі пояснюють, що цього не достатньо, бо згідно з харчовим законодавством, власник закладу має не допустити потрапляння комах до приміщення та ретельно відслідковувати їх появу.

"Моніторинг у закладі відсутній. На кухні, де дітям готують їжу, були виявлені клеєві пастки для тарганів. У деяких пастках були мертві таргани, а працівники кухні кажуть, що комахи в них сидять давно. Пастки розміщені на кухні без ідентифікації та дати встановлення. Ніхто з працівників не знає наскільки безпечна ця пастка і чи можна її використовувати серед продуктів харчування", - розповідає Олег Рубан.

У пастках на кухні виявили дохлих тарганів / Фото: pixabay.com

Могли потруїти дітей

Він додає, що у зоні гарячого приготування їжі, окрім пасток для тарганів, було виявлено застосування хімічних препаратів порошкового типу.

"Тобто серед продуктів харчування оператор ринку допускає використання сипучих хімічних засобів, та ще й у зоні приготування гарячої їжі для дітей! Це просто шалена загроза перехресного забруднення та отруєння дітей. І мабуть, дуже велика вдача, що батьки своєчасно подали нам цю скаргу", - каже начальник Держпродспоживслужби Києва.

Отрута поруч з продуктами

За словами Олега Рубана, є питання і до санітарного стану інших приміщень навчального закладу.

"У підвалі ліцею зберігаються сипучі продукти харчування, а біля них просто розсипане отруєне зерно від гризунів. Це ще одна загроза та факт, що зберігання продуктів харчування оператором ринку взагалі не контролюється. Отруєне зерно може стати причиною отруєння сипучих продуктів харчування та потрапити до зони приготування їжі, а це загрожує здоров’ю дітей", - зазначає Олег Рубан.

Біля сипучих продуктів харчування виявили отруєне зерно / колаж ТСН.ua

В Держпродспоживслужбі додають, що ліцею вже винесено припис щодо усунення виявлених порушень. Повторна перевірка закладу відбудеться за тиждень.

Що кажуть у ліцеї?

Сайт ТСН.ua поцікавився думкою керівництва ліцею.

Там запевняють, що відео у соціальних мережах – це не показник, мовляв, виставити у Мережу можуть все, що завгодно. Та додають, що до ліцею регулярно приїжджають відповідні служби, які дезінфікують приміщення.

"Під час перевірки, яку проводили фахівці Держпродспоживслужби, тарганів у нас не виявили – тобто тарганів, які бігають у нас немає. Так, під час перевірки з відеофіксацією були знайдені вже муміфіковані таргани, але тільки у спеціальних пастках. Нам було зроблено зауваження, що потрібно прибрати пастки з тарганами", - розповідає сайту ТСН.ua Валентина Монастирло, заступниця директора з навчально-виховної роботи Київського спортивного ліцею.

У ліцеї обіцяють, що будуть більш детально розбиратися з ситуацією щодо використання хімічних засобів проти тарганів, а саме, який з них можна використовувати, а який – ні, також більш детальніше перевірятимуть їх сертифікати.

"Ми не зацікавлені у тому, щоб у нас тут виникали якісь неприємності. Будемо робити все для того, щоб виправляти ситуацію", - запевняє заступниця директора.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що у Києві помітили унікальних тарганів: живуть в супермаркеті та не бояться морозу (відео).

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