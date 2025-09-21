Скандал у ліцеї Києва: куди зникла "джинсова" директорка і чи пускають дітей в шортах

Після гучного скандалу через шорти, директорка школи втретє продовжила лікарняний

Керівниця столичного ліцею №109, яка не пустила до школи дітей у шортах, вже втретє подовжила свій лікарняний. Це блокує проведення службового розслідування, розпочатого міською владою Києва.

Після гучного скандалу, що набув широкого розголосу, директорка занедужала і перебуває на лікарняному, який вже двічі подовжувала, а зараз і втретє — до 26 вересня.

Проблема не лише в шортах

Як повідомило ТСН.ua джерело серед батьків, діагноз керівниці навчального закладу невідомий. «Шортова гарячка», — жартома кажуть батьки дітей.

«Діагноз директорки нам не відомий, бо вона після скандалу ні з ким з батьків не спілкується. Її підлеглі теж не багатослівні щодо нездужання шефині або просто бояться говорити», — розповідає один з батьків.

За його словами, після скандалу в ліцеї почалися позитивні зміни: ніхто більше не контролює одяг дітей, до закладу почали завозити генератори, терміново фарбують стіни в укритті та відкрили додаткові відділення у шкільній їдальні.

«Покращення для школи після скандалу, звісно, є і це добре, але дуже прикро, що ще вистачає цієї совкової гнилі, яка ніяк не вивітрюється з закладу освіти. Давайте будемо об’єктивними, і розберемо, що насправді спричинило конфлікт. На вулиці стояла спека, діти прийшли на заняття у шортах, більшість, до речі, у класичних, не у пляжному варіанті. А директор у джинсовому вбранні грубо не пустила дітей до школи через шорти. Вона не пустила їх у безпечне місце — це раз. Вона позбавила їх конституційного права — отримувати освіту — два. І це головна проблема. А „скандал зі шортами“ був лише лакмусовим папірцем, який викрив масу інших проблем у навчальному закладі — укриття не готове, електронні щоденники відсутні, сайт школи не працює, з охороною є питання», — розповідає Михайло, батько однієї з учениць ліцею.

Службове розслідування відкладається

Через тривалий лікарняний керівниця не надає пояснень щодо своєї поведінки, що унеможливлює проведення службового розслідування.

«Директорка продовжила лікарняний до 26 вересня. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки КМДА визначено, що службове розслідування щодо директора ліцею № 109 ім. Т.Г. Шевченка Печерського району Києва Полякової Віталії Іванівни буде проводитись з першого робочого дня після її тимчасової непрацездатності», — повідомили ТСН.ua в управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства, директор навчального закладу може перебувати на лікарняному до 4 місяців.