Скандал у ліцеї Києва: вчителька витирала ноги об голову учня під регіт класу

Вчителька перед класом витерла ноги об голову учня

Реклама

У стінах Київського інженерного ліцею стався шокувальний випадок: педагог дозволила собі принизливі жести стосовно учня, який розсипав речі на підлогу, замість того, щоб навпаки підтримати підлітка.

Відео з цим моментом швидко поширилося в соціальних мережах. На кадрах видно, як хлопець падає разом із коробкою.

Наразі незрозуміло, що саме стало причиною падіння учня — чи він сам перечепився, чи його спеціально штовхнули однокласники.

Реклама

Коли учень збирав по підлозі розсипані речі, вчителька підійшла до нього і почала тузати по голові спочатку однією ногою, а потім іншою, імітуючи витирання взуття. Усе це відбувалося під гучний регіт інших учнів. І хтось з них, ймовірно, знімав цей момент на відео, а згодом оприлюднив.

Після цього випадку педагог написала заяву на звільнення

Що кажуть посадовці з РДА

ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до Департаменту освіти та науки КМДА.

Відповідь на запит надали у Дарницькій РДА, оскільки ліцей територіально розташований у цьому районі.

Посадовці не розголошують вік учня та особисті дані вчительки, хоча, судячи з відео, вона має значний педагогічний стаж.

Реклама

«За інформацією управління освіти та даними адміністрації ліцею, інцидент стався 10 березня у навчальному кабінеті під час перерви в 10-му класі», — повідомив ТСН.ua голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Звільнення педагога та правова оцінка

Посадовець додає, що за результатами внутрішнього з’ясування обставин педагог надала пояснення керівництву та подала заяву про звільнення. Як саме вона це пояснила і чому замість підтримки принизила учня — у РДА не повідомляють.

«На підставі поданої заяви видано наказ про звільнення працівника за згодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України», — пояснює голова Дарницького району.

За інформацією закладу освіти, звернень або заяв від учня чи його батьків (законних представників) на дії педагога до адміністрації ліцею не надходило. Стан учня задовільний, він продовжує навчання у ліцеї.

Реклама

«Станом на 13 березня інцидент, який мав місце між учасниками освітнього процесу, вичерпано. За наявною інформацією сторони не мають взаємних претензій», — запевняє Олександр Ковтунов.

А от правову оцінку обставин події надаватимуть уповноважені органи Національної поліції, з якими адміністрація закладу освіти співпрацює.

У Дарницькій РДА наголосили, що в таких ситуаціях керівництво закладів освіти зобов’язане діяти суворо в межах закону. Також голова РДА зазначив, що у 2026 році подібних випадків неналежної поведінки вчителів у районі зафіксовано не було.