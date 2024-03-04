Скандал у Львівській опері: українці відреагували на інцидент з артистами, які не повернулися з гастролей

Також адвокат Богдан Кушнір розповів про те, як найчастіше з робочих питань виїжджають українські чоловіки.

Двоє артистів з Львівської національної опери не повернулися з гастролей до України. Балетна трупа гастролювала в Естонії та Фінляндії з балетом "Дон Кіхот". Вистава мала відбутися і у Львові першого березня, але її грали вже іншим складом.

Кореспондентка "Сніданку з 1+1" Людмила Руденко зібрала деталі цієї історії.

8-22 лютого балетна трупа Львівської опери гастролювала в Естонії та Фінляндії з балетом "Дон Кіхот". Та до України повернулися не всі. Соліст балету Андрій Михаліха та артист балету Богдан Ключник повідомили своїм колегам, що залишаються за кордоном. Разом з ними була і дружина Андрія – солістка Юлія Михаліха-Рома. Проте наразі Юлія в Україні. Про це офіційно повідомили на сторінці Львівської національної опери.

“Станом на сьогодні артистка балету Юлія Михаліха-Рома повернулася до роботи в театрі. Щодо інших двох артистів – відповідно до чинного трудового законодавства, адміністрацією театру проводиться внутрішня службова перевірка і зʼясування мотивів та обставин вчинку артистів”, – йдеться у повідомленні.

Андрій та Юлія Михаліхи в балеті "Дон Кіхот"

Що відомо про артистів Львівської національної опери

Юлія Михаліха – дружина й колега Андрія Михаліхи. У шлюбі вони 14 років, принаймні так зазначено в соцмережах у Юлії. У подружжя є діти. В театрі балерина працює вже 21 рік.

Про Андрія відомо менше, адже свою сторінку він приховав.

Про артиста балету Богдана Ключника теж мало інформації. Ба більше, сторінки чоловіків на офіційному сайті Львівської опери нині недоступні.

Про артиста балету Богдана Ключника мало інформації / Фото: соцмережі

"Ми хотіли поспілкуватися з керівництвом закладу, проте в піарслужбі нам повідомили, що окрім офіційного коментаря, додати наразі нічого", – розповідає кореспондентка.

В соцмережах спалахнула дискусія з цього приводу.

Військовослужбовець і журналіст Єгор Чечеринда написав: "Дон Кіхоти" з Львівської опери... Або запам'ятайте обличчя втікачів та ухилянтів. Відповідальність за ухилянтство слід законодавчо посилювати…".

Проте під дописом чимало людей стали на захист артистів Львівської опери:

“Жоден кріпак не повинен піти без дозволу власника. Демократія, права людини та інше – то незнайомі нації цінності. Чи ви хотіли сказати щось інше?”

“Все вірно зробили. Я б те ж саме зробив”

“Це повний абсурд засуджувати людей за їхні права!!!”

Вадим Дзюнько – львівський стендап-комік. Нині хлопець у благодійному турі Європою, в Німеччині. До цього відвідав з командою Данію, Чехію, Австрію, Нідерланди, завершуватимуть у Польщі. Таким чином допомагають ЗСУ.

Вадим каже, що це вже його другий виїзд з України від початку вторгнення. Процедура стандартна і зовсім не складна, а от чи стане вона складнішою після таких інцидентів, хлопець припускає, що цілком можливо. Але вважає, що повністю забороняти виїзд культурним діячам і волонтерам точно не варто.

"Українці, які там перебувають, вони дуже чекають на будь-які українські події: українське слово, український гумор, українську музику, їм теж це дуже важливо і, звісно, кожен глядач, кожен українець, який приходить до нас на концерти, просто своєю присутністю і купівлею квитка вже підтримує українське військо", – каже він.

Сам Вадим уже засумував за домом і рахує дні до повернення.

"У нас була ціль на цей тур: зібрати один мільйон гривень, але я вже бачу, що буде більше, дозбираємо – пройдемося по всіх містах, розважимо там трошки українців і обов’язково приїдемо", – додав він.

Так само і гурт ТНМК. Нині вони у Варшаві. Лише в цьому турі вже відпрацювали 38 концертів!

"Їздимо, збираємо гроші для гурту, це вже наша 12-та країна, 36-й уже концерт. Загалом від початку повномасштабки ми виїздили в районі 10 разів, це вже 6-й, можливо, 7-й тур. Поверталися, оскільки ми про це домовлялися, серед нас є декілька військових, не знаєш, як бути – поступай по закону, так, це важко, і закон наголошує на загальній мобілізації", – каже соліст гурту Фоззі.

Та деякі співвітчизники все ж переслідують інші цілі. Наприклад, рік тому відомий комік Андрій Щегель виїхав до Туреччини. Згодом зізнався, що отримав три повістки, то ж саме це спричинило незручності і там він почувається "у комфортній психологічній обстановці".

Олексій Печій / Фото: скриншот з відео

Також журналіст і телеведучий Олексій Печій, ймовірно, вирішив, що для нього за кордоном більш комфортна атмосфера. Телевізійник отримав акредитацію на Саміт ЄС, який відбувся торік у грудні. Проте після завершення заходу Печій до України не повернувся, хоча й пообіцяв продовжити інформаційну війну вже в Європі.

Олексій Арестович / Telegram

Навіть колишній радник Офісу президента Олексій Арестович нині перебуває в Нью-Йорку. В інтерв’ю блогерці Анні Олицькій стверджував, що виїхав законно. Проте як саме – секретів не розкрив, але сказав, що на запрошення і перебуває в Америці як незалежний експерт з питань України.

Коментар юриста

Адвокат Богдан Кушнір розповідає про те, як найчастіше з робочих питань виїжджають українські чоловіки.

"Звісно, коли вирушає така особа, її вносять до спеціальної системи "Шлях", доступ до цієї системи дається за допомогою наказу, дається прямо на рівні міністра профільного, який подає таких осіб і вони мають повернутися протягом 30-ти днів. Якщо людина не повертається, то маємо перше: відповідальність отримує саме та організація, в якій вона працювала і від якої вона поїхала за кордон. По-друге, відповідальність, звісно, і на особі, адже щонайменше вона порушила умови перетину кордону, і до всього можна припустити, що вона є ухилянтом, каже адвокат. Військовозобов’язаних громадян можуть після повернення додому притягнути до адміністративної відповідальності, тобто виписати штраф", – зазначив він.

Нагадаємо, адміністрація театру проводить внутрішню службову перевірку і зʼясовує мотиви та обставини вчинку артистів.

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