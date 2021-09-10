Скандал у львівському трамваї: пасажири стверджують, що контролер вдарив чоловіка, перевіряльники переконують - їх оббрехали

Скандал у львівському трамваї: пасажири стверджують, що контролер вдарив чоловіка, перевіряльники переконують - їх оббрехали

Щодня у Львові лише на електротранспорті ловлять майже сотню зайців - кажуть контролери. І наполягають - пасажири мають не лише купити квиток, а ще й його закомпостувати.

Трамвайний конфлікт. У Львові контролер вдарив чоловіка, який заступився за жінку. Принаймні так стверджують пасажири, які були у салоні трамвая. Кажуть, жінка передала гроші і чекала на квиток, коли її почали штрафувати. Натомість перевіряльники переконують - їх оббрехали і вони нікого не били.

Хто має рацію і як діяти у такій ситуації - 9 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Очевидиця пані Марія, яка і зафільмувала відео, каже, сутички в трамваї почалися через контролерів, які хотіли оштрафувати пасажирку. Попри те, що вона передала гроші за проїзд і чекала на квиток.

"У жінки в руці були гроші… Контролер зрозуміли, що якщо людина тримає в руці гроші - вона не заплатила", - розповідає Марія Малетич.

За жінку вступилися інші пасажири. Але контролерів не переконали ні вони, ні квиток, який врешті передав водій, - розповідає пані Марія.

"Я його закомпостувала і в руки жінці віддаю, контролерша в мене білет з рук вириває…білет розірвали", - продовжує львів'янка.

"Найбільше обурило хамське відношення контролерів, нелюдське, довести жінку до сліз, розумієте, там її інфаркт міг вхопити, жінка вже в віці, десь років 50", - говорить постраждалий Олег Огородник.

Чоловік саме збирався виходити і просив аби контролери його пропустили. У відповідь, стверджує, отримав удар.

Своєю чергою контролер Микола Пиріг, якого пасажири звинувачують у бійці, стверджує, вів себе корректно, людей не бив, квитка не рвав. А от жінка - запевняє, проїзд таки не оплатила - квиток їй купила інша пасажирка.

"Контролер за даних обставин повинен був звернутися на "102" і на найближчій зупинці мав би приїхати патруль поліції. Якщо особа оплатила проїзд, то вона не несе жодної відповідальності", - пояснює юрист Максим Дзіковський.

Застосовувати силу контролери права не мають, єдине що можуть - викликати поліцію, кажуть юристи. Так і зробили, захищають своїх працівників у "Львівелектротрансі", але жінка, мовляв, не дочекалася копів і пішла. Без штрафу. Тож тепер, кажуть на підприємстві - знов звернулися до поліції.

"Поліція надасть правову оцінку ситуації, визначить, чи є ознаки якогось правопорушення. Після цього ми вже врахуємо закінчення службової перевірки", - зазначає начальник відділу контролю "Львівелектротрансу" Володимир Кілко.

Новини України: трамвайний конфлікт - що сталося у Львові і як діяти у подібній ситуації

Щодня у Львові лише на електротранспорті ловлять майже сотню зайців - кажуть контролери. І наполягають - пасажири мають не лише купити квиток, а ще й його закомпостувати. Проте іноді, кажуть юристи, - через натовп у салоні або збій додатка - зробити це вчасно - складно.

"Задля уникнення конфліктних ситуацій з контролерами рекомендую заздалегідь придбати квитки", - говорить юрист.

Визнають - у разі конфлікту можна подати і до суду, але більшість цього не робитиме. Бо заплатити 200 гривень штрафу дешевше, аніж витрачати гроші на консультацію юриста і судові збори.

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