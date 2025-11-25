Скандал у Львові: як "батьківський" конфлікт переріс у стрілянину біля школи

Школа, в якій сталась стрілянина / © Львівська міська рада

Напружена зустріч батьків у одній із львівських шкіл завершилася стріляниною. Як стало відомо, батько третьокласника витяг травматичну зброю та вистрілив у батька іншого учня. Постраждалого з кульовими пораненнями доправили до лікарні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Що відомо про інцидент

Інциденту передував виклик до директора. Керівник школи запросив на розмову батьків школярів, між якими регулярно виникали конфлікти. Останньою краплею стала чергова сутичка між дітьми.

«Враховуючи те, що цей хлопчик, якого вже побили, вже не перший раз часом є конфліктним у класі, прийшли й інші батьки», — зазначив Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міськради.

Переговори переросли у стрілянину: чотири постріли

Спочатку на шкільному подвір’ї зустрілися мами, але з’ясування стосунків швидко переросло в бурхливий конфлікт між двома батьками.

«Спочатку між мамами, де вступився один із батьків, який втрутився в цю ситуацію, — розповів Андрій Закалюк. — Пізніше цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. У силу їхнього конфлікту між двома чоловіками, один із них мав при собі зброю і застосував. Відбулося чотири постріли».

На відео, яке швидко розійшлося мережею, чутно гучні постріли зі шкільного подвір’я.

Втручання освітнього офіцера

Трагедії вдалося запобігти завдяки швидкому втручанню Олега Кулини, інспектора освітньої безпеки, який на постійній основі працює у школі.

«Він був досить спокійний і одразу вислухав мене. Підійшовши до цього громадянина, я забрав у нього зброю», — розповів інспектор.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Стрільцю загрожує до семи років ув’язнення. Зброю вилучили та направили на експертизу.

Стан постраждалого: поранення кисті та стегна

Постраждалого батька негайно доправили до лікарні.

«Пацієнт одразу був взятий в операційну, де було проведене оперативне втручання. Діагноз — сліпе кульове поранення лівої кисті, лівого стегна та передньої черевної стінки», - каже Мар’ян Кузьмак, завідуючий хірургічного відділення.

Стан пацієнта задовільний, серед учнів та працівників школи ніхто не постраждав.

Міністр МВС: «Заклади освіти захищені недостатньо»

На інцидент вже відреагував Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він заявив, що зараз освітні заклади захищені недостатньо, і закликав до обов’язкового запровадження металодетекторів, відеоспостереження та охорони у кожній школі.

Наразі в українських школах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки. У Львові такі офіцери є лише у половині навчальних закладів, і саме їхня присутність дозволила запобігти гіршим наслідкам стрілянини.

