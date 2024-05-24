Скандал у Львові: опозиція РФ провела форум, влада про це – ні сном, ні духом

Місцева влада і навіть СБУ нічого не знали про цей захід. Водночас у ГУР повідомили, що форум був підтриманий Будановим.

У Львові 23 травня відбувся форум російської опозиції на підтримку України. Мер Андрій Садовий про це нічого не знав і звернувся до правоохоронців. Водночас на форумі виступив представник Офісу президента і захід був підтриманий ГУР.

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Що відомо про форум російської опозиції у Львові

Про проведення у Львові "Форуму вільної Росії" 23 травня повідомив один із його співорганізаторів, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Він написав у Мережі, що захід відбувся за участю представників української влади та добровольчих батальйонів з росіян, які воюють у складі ЗСУ.

Серед відомих учасників форуму, окрім Пономарьова, були російський опозиціонер Марк Фейгін, лікар-травматолог з Москви, який допомагає українським військовим, Андрєй Волна. Українську владу на заході представив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Телеграм-канал Astra повідомив, що форум був організований благодійною організацією "Фонд 24.02". ЇЇ створили дружини бійців легіону "Свобода Росії", які воюють у складі ЗСУ проти окупантів. У телеграм-каналі організації вказано, що "Фонд 24.02" було зареєстровано 6 квітня 2023 року, і він діє відповідно до Конституції України та законодавства держави.

Михайло Подоляк на форумі російської опозиції у Львові / Скриншот з відео

"Львівський форум російської опозиції пройшов на найвищому рівні. Від провідних опозиційних об'єднань взяли участь понад 40 учасників. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Були також представники Офісу президента України та Верховної Ради", – йдеться в дописі Пономарьова.

Він також повідомив, що учасники форуму ухвалили постанову антипутінського та антивоєнного змісту. Зокрема, вони підтримали запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру, покарання воєнних злочинців та справедливе відшкодування збитків, завданих Україні воєнними діями, а також закликали до повалення путінського режиму.

Ілля Пономарьов на форумі російської опозиції у Львові / Фото: організатори

Реакція влади Львова на форум російської опозиції

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що нічого не знав про проведення форуму, і що звернувся у зв’язку з цим до правоохоронців.

"Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив", – написав Садовий у Мережі 23 травня.

Не знали про форум російської опозиції і у Львівській ОВА та навіть в СБУ Львівської області. Про це повідомило місцеве видання Zahid.net із посиланням на відповіді від цих органів на запити журналістів.

Мер Львова Андрій Садовий

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Реакція Мережі

Деякі українські користувачі Мережі здивувалися тому, як чоловіки-громадяни Росії змогли потрапити на територію України під час повномасштабної війни:

"Тобто: хороші ка*апи зняли приміщення і провели форум в місті, де одні бандери, і всім пох*й? Тобто вони сюди як попали? Де попереджувальний в голову?"

"У Львові проходить форум харошіх руzzкіх. Серед учасників радник голови ОП Михайло Подоляк. В тому числі Ходорковський, який заявляв, що скоро впаде Харків та Одеса. Вони там взагалі вже береги попутали? Що це взагалі таке? Може ще з кремля когось "запросити"???"

"Форум росіян, які хочуть нас вбити, але трошки пізніше, бо хай х*хли ще пітуна повалять."

"В один і той же день вони вщент руйнують друкарню у Харкові і проводять свій форум "миру та добра" у Львові. Якесь божевілля!"

Буданов підтримав проведення форуму російської опозиції

Водночас у ГУР повідомили, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав ідею проведення форуму російської опозиції, який відбувся у Львові 23 травня.

"Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором", – йдеться в заяві відомства.

У ГУР додали, що "подібні події наближають кінець режиму путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в рф та поразка кремля у війні проти України".

До слова, російський опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що "слабкий Захід" фактично програв війну в Україні. За його прогнозами, Україна до кінця року втратить Харків, до середини наступного – Одесу, а до середини 2026-го – "продовжить тільки партизанську війну".

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