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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Скандал у Львові: водій маршрутки відмовився вшановувати загиблих на війні і поплатився

У Львові покарали водія маршрутки, який відмовився зупинитися під час хвилини мовчання.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
У Львові спалахнув скандал через водія маршрутки

У Львові спалахнув скандал через водія маршрутки / © Pixabay

У Львові звільнили водія маршрутки, який під час загальнонаціональної хвилини мовчання не зупинився і у відповідь на зауваження пасажирів накричав на них. Відео інциденту швидко поширилося соцмережами, і реакція не забарилася.

У мерії кажуть, що водій більше не працюватиме на жодному з міських маршрутів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

У Львові о 9:00 хвилина мовчання. Тоді в місті зупиняється все — і автомобілі, і маршрутки. Проте водій одного з автобусів продовжив рух. Пасажири просили водія зупинитися, один з них — військовий. Натомість маршрутник продовжив їхати, та ще й у відповідь кричав. Відео за кілька годин облетіло мережу. 62-річного водія, який працював на цьому маршруті десять років, керівник фірми звільнив того ж дня.

«Чому з ним так сталося, я відповісти не можу. Він зрозумілої відповіді не надав. З нашого підприємства 9 водіїв воюють, один загинув, це неприпустимі такі речі. Він ще не усвідомив, можливо, пройде час — і усвідомить», — каже директор підприємства Юрій Мельник.

Щоб не було таких випадків, в усіх маршрутках є спеціальні написи. І під час виїзду вранці диспетчери мають наголошувати на обов’язковій зупинці руху водіями, кажуть в мерії. У комунальному транспорті за цим стежать через GPS.

«Наше комунальне підприємство АТП-1, для прикладу, встановило штраф — 2 тисячі з половиною гривень за випадок не зупинки на хвилину мовчання, це все моніториться», — каже директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило.

Більшості містян нагадувати про хвилину мовчання не треба. Тож вчинком водія обурені. Нині герой скандального відео з пресою не спілкується. У мерії кажуть, що роботи на міських маршрутах він уже не отримає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини ДЕНЬ 2 липня. Удар по лікарні в Херсоні! Чернишов залишиться без посади?

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