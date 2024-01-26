Скандал у Міноборони: снаряди для ЗСУ і афера на 1,5 млрд грн – несподіваний поворот

Деталі гучного викриття та як повертали гроші на бюджетні рахунки – в ексклюзиві TSN.UA.

Завдяки СБУ та Міноборони до бюджету України повернули майже 1,5 млрд грн. Кошти намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ. Організатора злочинної схеми затримано. Ним виявився керівник одного з управлінь в Міноборони.

Деталі гучного викриття та як повертали гроші на бюджетні рахунки – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Хотів нажитися на закупівлі боєприпасів

Правоохоронці розкрили тіньову оборудку, яку організував високопосадовець Міністерства оборони України. Нажитися чоловік хотів на закупівлі оптової партії боєприпасів для ЗСУ. Правоохоронцям вдалося запобігти розкраданню державних коштів. В операції брали участь співробітники Міністерства оборони України, СБУ та Офісу генпрокурора. У результаті комплексних заходів до бюджету повернули майже 1,5 мільярда гривень, які були незаконно виведені за кордон. Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи повернення до держбюджету коштів, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ, наголосив, що важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене.

"Це конкретний результат. Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене", - сказав Умєров.

СБУ викрила тіньову схему закупівель

Спробу провести закупівлю артснарядів на майже 1,5 мільярда гривень Військова контррозвідка СБУ викрила ще 16 грудня 2023 року. Оборудку намагалися провести за завідомо завищеними цінами та в обхід антикорупційних законів. Тоді негайно було розпочато аудиторське дослідження, яке попередньо підтвердило всі ознаки порушення. Далі за сприяння керівництва Міноборони було затримано організатора схеми. Ним виявився керівник Головного управління з організації виробництва та будівництва споруд спеціального призначення МОУ Олександр Нагорський. Посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

Тіньова схема на закупівлях

Йдеться про договір, який підписав керівник Головного управління з організації виробництва та будівництва споруд спеціального призначення МОУ Олександр Нагорський. Чоловік уклав додаткову угоду до державного контракту з компанією-посередником на поставку боєприпасів 155-го калібру, виробництва Італії, за завищеними цінами.

Проте фігурант справи, попри контракт, продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Після пролонгації на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника мали перерахувати майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

1,5 млрд грн повернули до бюджету

Однак, у результаті комплексних заходів правоохоронців до бюджету таки вдалося повернути незаконно виведені кошти.

"Завдяки злагодженим діям прокурорів Офісу генпрокурора та слідчих СБУ, а також за сприяння Міністерства оборони України, під час досудового розслідування в січні 2024 року розірвано збитковий державний контракт зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ. Грошові кошти в сумі 35 млн євро, що в еквіваленті становить майже 1,5 млрд грн, вже повернуто компанією-нерезидентом на рахунки Міністерства оборони", – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Слідчі СБУ затримали чиновника-крадія та повідомили йому про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому за попередньою змовою осіб. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Добре, що крадія викрили, а кошти повернули до українського бюджету, але, як-то кажуть, роботи ще – непочатий край...

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "СКАНДАЛ У МІНОБОРОНИ: снаряди для ЗСУ і афера на 1,5 млрд грн! Несподіваний поворот!".

Нагадаємо, до використання у ЗСУ допустили боєприпаси українського виробництва: дев'ять типів боєприпасів до безпілотників та чотири типи боєприпасів для підствольних гранатометів.

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