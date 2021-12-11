Скандал у МВС: як заступник Монастирського влаштував конфлікт на КПП і чим це для нього обернулося

Скандал у МВС: як заступник Монастирського влаштував конфлікт на КПП і чим це для нього обернулося

Чиновника відсторонили від його обов'язків.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який у відомстві відповідає за боротьбу з наркотиками, поскандалив із поліцейськими на в'їзді в Донецьку область. Конфлікт виник через те, що правоохоронці хотіли перевірити його авто й документи.

Відеокадри вже обговорює вся країна, а чиновник відсторонений. Детальніше - у сюжеті ТСН.19:30 за 11 грудня.

В’їзд до Донецької область із боку Харківської називають першим блок-постом. О 16:00 тут уже сутінки. На КПП в’їжджають два позашляховики, ігнорують вимоги поліцейських і намагаються проїхати без перевірки. Їх змушують зупинитись. З машини виходить чоловік у супроводі кількох охоронців. Людина, яка відмовляється надати документи на перевірку, - це заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі. Він переконаний, що підлеглі мають пам’ятати його обличчя.

До зони бойових дій звідси далеко. Втім, огляд усіх машин, що в'їжджають до зони ООС обов'язковий. Гогілашвілі певен, що його авто перевірки не потребує: "Я не повинен тут витрачати час і доказувати тобі, що я заступник міністра". Потім починає ображати та погрожувати підлеглим. Одного з них хапає просто за зброю.

У Міністерстві внутрішніх справ Гогілашвілі працює від 2019 року - одразу заступником міністра. До призначення на цю посаду десять місяців був соціальним працівником міжнародної громадської організації "Центр Здорової Молоді". Починав кар'єру в російському Ростові-на-Дону, вихователем дитсадка. До України перебрався у 2012 роцці. Нині відповідає в МВС за боротьбу з наркотиками.

У заступника МВС стався конфлікт з правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область | Новини України

На відео з блокпоста вже відреагував міністр внутрішніх справ. У "Фейсбуці" Денис Монастирський написав, що ініціює службову перевірку. На час розслідування заступника відсторонено. "Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося, і прийму відповідні управлінські рішення", - йдеться у дописі.

За три години після допису Монастирського на ситуацію відреагував і сам Гогілашвілі. Теж у соїй соцмережі він перепросив, а свою поведінку назвав "надмірною емоційністю".