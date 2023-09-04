Скандал у пологовому: на Хмельниччині немовля понад місяць у комі з важкими травмами після пологів

На Хмельниччині немовля понад місяць перебуває у комі після складних пологів. Серед багатьох діагнозів у дитини – асфіксія, ураження центральної нервової системи, крововиливи. Місяць не вставала з ліжка і породілля Тетяна. В неї на УЗД також виявили травми: внутрішні гематоми у внутрішній порожнині, збільшена нирка і розрив лона.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Батько Андрій щодня приїздить до свого новонародженого сина у реанімацію. Дитина понад місяць перебуває у комі. Хлопчик народився 12 липня на Петра і Павла, назвали його Павликом.

“Ти дура, тужся, не будь егоїсткою”

На народження сина подружжя дуже чекало. Кажуть, вагітність минала чудово. На останньому УЗД з дитиною було усе добре – ніяких відхилень. Коли почалися перйми, подружжя рушило до найближчого пологового у Волочиськ. Жінка каже, що просила кесарів розтин.

“Пояснити чого я так це казала… я не знаю, певно, відчувала. Кажу, Наталя Іванівна, я сама не народжу, але мої прохання були проігноровані”, – розповіла породілля Тетяна.

Жінка довірились медикам. Коли настав час народжувати, дитина вилізти не змогла.

“Почалися там різні крики, піски. Я думав, що така ситуація, так має проходити орієнтовно”, – каже Андрій.

В якийсь момент, згадує чоловік, медики щільно зачинили усі двері. Одній із медсестер, каже Тетяна, особливо не подобалося, що жінка не в силі народити.

“Ти дура, тужся, не будь егоїсткою”. У мене болить я кричу, що я не можу, а вона: “зробити могла, а народити не можеш”, – розповідає породілля.

Згодом, каже, почали витискати дитину руками.

“Одна стояла зверху наді мною, я так лежала, а друга отак з лівого боку. І в чотири руки вони витискали дитину”, – каже жінка.

Однак, це не дало результатів. Тоді завідувачка, розповідає Тетяна, взялася руками витягати сина.

“Дитина застрягла плечима. Запихала руки мені, брала дитину і тягнула її”, – каже породілля.

Хлопчик народився вагою понад чотири з половиною кілограми. Дитину на секунду положили на маму, але вона не заплакала. Тетяна згадує, ножки були сині. Тоді лікарі вони проводили реанімаційні заходи. Сина і дружину батько побачив за кілька хвилин у жахливому стані.

“Вона нічого не говорила, тільки плакала”, – каже Андрій.

Немовля понад місяць у комі

Немовля ушпиталили до реанімації у Хмельницький. Зараз новонародженого вже взялися дообстежувати у Тернополі. Стан дуже важкий, кажуть медики. Маля нині самостійно дихати не може.

“Дитина знаходиться на зондовому харчуванні, дитина в комі. Що там буду коментувати… Звичайно, що великий плід, можливо, треба було вибрати іншу тактику”, – зазначила медична директорка Тернопільської обласної лікарня Алла Філюк.

Батьки ж звинувачують медиків пологового. Тато Андрій вважає, що вони недбало поставилися до ситуації і пустили такий великий плід у природні пологи.

“Видавлювання дитини з породіллі – це заборонений метод у всьому світі і прирівнюється до акушерського насилля. Під час самого перебігу пологів здійснено неналежний контроль”, – прокоментував адвокат потерпілих Костянтин Василишин.

Що кажуть у лікарні

Завідувачка гінекологічним відділенням Волочиської лікарні Наталія Безух каже, що зможе більш чітко коментувати ситуацію, коли будуть висновки. Це і є лікарка, яка спостерігала вагітну і приймала пологи, і яку найбільше звинувачують батьки. Нині вона на робочому місці.

“Щодня працюємо з нормальними фізіологічними пологами і з ускладненими пологами, в нашій роботі все гладко не буває”, – зазначила вона.

На питання, чи визнає свою помилку, Наталія Безух відмовилася давати відповідь.

Медикам може загрожувати в'язниця

Тим часом в поліції відкрили провадження за фактом неналежного виконання лікарями обов’язків.

“Проведено ряд допитів медичних працівників та інших осіб. Також вилучена медична документація, за результатами якої будуть призначені судово-медичні експертизи”, – розповів керівник слідчого відділення поліції Волочиська Денис Шваєнко.

Якщо медиків визнають винними, їм загрожуватиме три роки за гратами. Батьки Павлика кажуть готові до довгої боротьби. Кажуть, не хочуть щоб калічили інших немовлят.

Нагадаємо, прийом Кристеллера – офіційно заборонений в Україні. Але лікарі досі практикують вичавлювання дитини. Цьому можна запобігти, якщо знати свої права.

Скандал у пологовому: немовля у комі, а батьки обвинувачують медиків у халатності

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