Скандал у Полтаві з "Сашею Браслєтом" отримав несподіване продовження

У Полтаві група чоловіків побила хлопця, який захищав дівчину. У постраждалого – зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Але найцікавіше стало відомо згодом. Українці розпізнали серед любителів помахати кулаками – місцевого "бізнесмена"-авторитета і поліцейського.

Де вони зараз, яке покарання їм загрожує, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Затримали учасників побиття

У Полтаві затримали чоловіків, що побили в ресторані хлопця, який заступився за дівчину.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

"Затримано трьох осіб, які побили хлопця в ресторані у Полтаві. За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито та затримано начальника сектору одного із відділів ГУ НП в Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника. За даними слідства, 2 листопада 2024 року в м. Полтава в одному із закладів відпочинку підозрювані нанесли потерпілому, який заступився за свою дівчину, тілесні ушкодження. При цьому вони грубо порушували громадський порядок та роботу закладу. Потерпілого мешканця столиці доставили до лікарні."

Що трапилося?

Нещодавно у Полтаві кілька чоловіків побили хлопця, який захищав дівчину. Інцидент стався 2 листопада у місцевому ресторані Shade. Повідомлялося, що у постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. З місця інциденту його забрала "швидка".

Судячи з контексту відео, зловмисники чіплялися до дівчини і вимагали, щоб вона поїхала з ними, а хлопець став на захист коханої. За це його жорстоко побили. На місце прибули працівники охоронної фірми, але втручатися у бійку не стали. У Мережі повідомляли, що серед нападників на хлопця – місцевий авторитет-бізнесмен Олександр Павлюченко, більш відомий як «Саша Браслет» та заступник начальника райвідділу поліції – Олександр Перелі.

Реакція поліції

У правоохоронців підтвердили, що їхній працівник дійсно був на місці конфлікту та відсторонили його від виконання службових обов’язків на період розслідування.

Розпочато кримінальне провадження за ст. "легкі тілесні ушкодження". Кримінальне провадження скеровано до ДБР для проведення досудового розслідування.

Справу перекваліфікували

Примітно, що спершу поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Зазвичай обвинувачені за такою статтею відбуваються невеликим штрафом. Проте після розголосу ситуації у ЗМІ та соцмережах, справу перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене групою осіб. Це вже більш серйозне порушення, яке карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

"За фактом конфлікту в одному з ресторанів Полтави кримінальне провадження перекваліфіковано. Полтавська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом побиття жителя Києва в одному із ресторанів Полтави. Йдеться про подію, що сталася 2 листопада цього року. Хлопця побили, коли він заступився за свою дівчину, до якої приїхав у гості. Серед відвідувачів закладу, з якими виник конфлікт, був працівник поліції. Наразі кримінальне провадження перекваліфіковане з ч. 1 ст. 125 на ч. 2 ст. 296 КК України, тобто з умисного легкого тілесного ушкодження на хуліганство, вчинене групою осіб."

Оскільки у справі фігурує правоохоронець, розслідування справи було передане від поліції до ДБР. Правоохоронці вже повідомили про підозру фігурантам побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"По-перше, затримано, дійсно, троє чоловіків, один із них – це місцевий правоохоронець, і відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, і також його помічник. На сьогоднішній день, на цю годину, я уже ствердно кажу, що вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинено групою осіб, і це стаття Кримінального кодексу 296 частина друга."

Поліцейський і кримінальний авторитет

Нагадаємо, на відео, яке знімала дівчина на ім’я Олена, були ідентифіковані двоє чоловіків: місцевий бізнесмен-авторитет Олександр Павлюченко та заступник начальника одного із райвідділів Нацполіції міста Олександр Перелі. Правоохоронця, як повідомлялось, відсторонили від посади на час службового розслідування. Примітно, що “авторитет” Олександр Павлюченко або для своїх "Саша Браслет" співзасновник "Центральної нафтогазотранспортної компанії" на Полтавщині і нібито має тісні зв'язки в "органах".

Коли СБУ затримала за хабар голову Полтавського ДАІ Блажівського, саме Павлюченко вніс за нього заставу в 10 млн грн, повідомляється у ЗМІ. А ще Павлюченко є помічником народного депутата. Ба більше, місцеві телеграм-канали пишуть, що бійка сталася в закладі місцевої депутатки Маріанни Солліман. Віддавати відеозаписи поліції вона відмовилася. Але пізніше сказала потерпілій, що їй погрожували. У мережі вже почали жартувати на цю тему і ставити риторичне запитання – то коли ж нас запросять до ЄС?

Нагадаємо, повідомлялося, що у Києві п’яний посадовець НБУ погрожував зброєю бійцю-добровольцю.

▶На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "МАЛАЯ, ТЫ ПОЕДЕШЬ С НАМИ!" У Полтаві ЖОРСТОКО ПОБИЛИ ХЛОПЦЯ, який ЗАХИСТИВ ДІВЧИНУ

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