Скандал у прямому ефірі: Маляр довела до сліз нардепку, чоловік якої два роки – на війні

Ексзаступниця міністра оборони довела до сліз народну депутатку під час прямого ефіру. Остання навіть заплакала, а все через багатостраждальне питання про демобілізацію. В депутатки чоловік - на війні, він служить понад два роки без відпочинку, а от ексзаступниця міністра оборони каже, що він сам знав, на що підписується.

Чому спалахнув скандал, що обурило суспільство у цій історії і чим усе завершилось, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Скандал у прямому ефірі

Скандал трапився 12 квітня просто в прямому ефірі. В момент, коли мова зайшла про демобілізацію військових з фронту, котрі там вже понад 2 роки фактично без нормального відпочинку. Обговорення відбулося в етері програми 90 хвилин дискусії на Суспільному. Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що якщо демобілізацію провести зараз, то держава втратить боєздатність, а відповідно, робити цього не можна.

“Що стосується демобілізації, я просто одну фразу вам скажу, якщо її провести в тих умовах і загрозах, які існують зараз, ми просто не зможемо відновити ту боєздатність, яка є зараз. В таких умовах її знижувати не можемо, от і вся історія”.

Нардепка не стрималась

Й тут, понеслось. В цьому ж ефірі участь брала нардепка Інна Совсун, чоловік якої, як і сотні тисяч українців, на фронт пішов ще у перший день повномасштабного вторгнення. Він і досі перебуває на там, а от пункт про демобілізацію, нагадаємо, виключили з законопроєкту про мобілізацію просто перед голосуванням. Тож це питання знову зависло у повітрі і є чи не найгострішим у суспільстві. Пояснити, чому так сталося, ще до цього ефіру намагався народний депутат України, кандидат юридичних наук, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

“Пункт про демобілізацію вилучили через те, що суб’єкт права законодавчої ініціативи – Кабінет міністрів України – ухвалив рішення і звернувся з листами, які ви можете знайти вже, вони скеровані до Верховної Ради Укр аїни, з проханням вилучити ці питання і доручити уряду розробити окремий законопроєкт, пов’язаний зі звільненням. Я б тут не застосовував термін "демобілізація", він в умовах війни взагалі не застосовується, оскільки демобілізація – це переведення загалом усього на мирний лад, а до кінця війни ми можемо говорити лише про додаткові підстави для звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців, які протягом певного строку виконували бойові завдання. Тому ми в цьому законі доручили Кабінету міністрів розробити і внести на розгляд парламенту відповідний закон, який буде регулювати питання звільнення з військової служби військовослужбовців, які воюють. На мою думку, якраз це і відображає реальні настрої у суспільстві. Люди, простими словами, звичайно, хочуть, щоб їхні рідні і близькі повернулися з фронту додому, але поки ми ведемо війну за фактично наше самозбереження, нас як держави, як державності, як народу України і нації, то говорити про звільнення зараз передчасно, тому було ухвалено таке рішення”.

Інна Совсун - народна депутатка / Фото: УНІАН

Чому сварилися Маляр і Совсун?

Фактичну цю ж тезу повторила Ганна Маляр у прямому ефірі Суспільного, однак зробила це доволі своєрідно, кілька разів перебивши нардепку Інну Совсун. За словами Маляр, військові, які 24 лютого йшли воювати, мали самі розуміти, що до кінця війни демобілізація неможлива. У відповідь на це Інна Совсун не стрималася і заплакала у прямому ефірі.

"Я таки хочу відреагувати на це. Ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових - це тривалий процес, це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання. Чим раніше ти його почнеш, тим швидше ти його завершиш. Чим швидше ти почнеш готувати заміну, тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не прймемо ніякого рішення, ну то цю заміну ніхто і не буде готувати, розумієте?! І тоді ми опинимось в ситуації, к оли воювати будуть одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішли 24 лютого”.

Пояснення Совсун

З цього моменту є ще цікавий нюанс. Допоки Ганна Маляр висловлювала свою думку, її інші учасники ефіру не перебивали, але куди там, коли слово взяла Інна Совсун. Тим не менш, нардепка пояснила, чому так гостро реагує на це питання: "Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22 року і він досі там".

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила / Фото: Getty Images

“Мали знати на що йдуть”

Втім, Ганна Маляр заявила, що чоловік Совсун, як і інші військові, перед походом на фронт, мали почитати Конституцію, і знати, що кінця воєнного стану - демобілізація неможлива: “А він коли йшов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно до завершення воєнного стану? А як ви з Конституцією це суміщаєте? Є чітка норма. І знали, що демоблізовувати не можуть, поки триває воєнний стан”.

Маляр зробили зауваження

Дискусія продовжилася, та й навіть не те, що дискусія, а справжня сварка. Ганна Маляр не давала Інні Совсун навіть висловити свою думку. На що звернула увагу й інша нардепка Ірина Геращенко й теж зробила зауваження Маляр, що та щонайменше має ставитися з повагою до дружини військовослужбовця.

"Пані Ганно, я буду завершувати сама. Він пішов захищати країну, пані Ганно, ви не будете мене перебивати. В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов’язки. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які на них чекають два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Ганна Маляр, перша ознака поваги - не перебивати. Я вас ні разу не перебила, хоча декілька разів дуже хотіла. Так ось, коли він йшов захищати країну, він ішов, бо це треба було робити, так само як ішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську."

Власна думка чи від імені влади?

Маляр поцікавилася, чи була ротація у чоловіка нардепки й зазначила, що вже кілька місяців немає ніякого відношення до влади, тобто в ефірі вона озвучує свою власну думку. Нагадаємо, що з посади заступниці міністра оборони Маляр була звільнена у вересні 2023 року.

“Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки на нього чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають на своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробив найважливіший, найскладніший момент момент в історії. А ви зараз робите вигляд, що цієї проблеми не існує. Що ці люди є залізними і можуть воювати далі. Він за два роки заледве бачив своїх дітей. І ротація цього не врятує. Ротація не врятує нікого. Тому що ротація - це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до нормального життя, на яке вони заслуговують, люди заслуговують на те, аби їх замінили. Зараз відмовляти їм в цьому праві - це неповага до них. Я розумію всі складнощі, я розумію, що замінити, в тому числі мого коханого чоловіка, буде дуже складно з його рівнем підготовки, але для того, щоб його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні, аби через рік-півтора, вони були. Ні, вона не готується, тому що ті обсяги, які ми бачимо по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде, і що він буде далі воювати, і я далі не буду спати ночами, і те саме буде в інших людей”.

Згодом, в Instagram нардепка прокоментувала конфлікт, зазначивши, що досі не може«оговтатися» від сказаного Маляр.

"Зайшла в метро на своїй станції, випадково сіла в потяг в протилежний бік. Щось я не можу оговтатись після почутої фрази Ганни Маляр про те що "ну ті чоловіки. які мобілізувались у перший день, вони ж знали, що це до кінця війни“ Самі винні, ага. Як тепер це забути?"

Також читайте Маляр довела депутатку Совсун до сліз під час обговорення закону про мобілізацію: реакція військових та журналістів

Що кажуть колеги нардепки?

На скандал відреагувала співголова партії Європейська солідарність Ірина Геращенко, яка також була присутня на телеефірі разом з Маляр та Совсун. Вона наголосила, що Маляр довела до сліз Совсун, яка говорила від імені сотень тисяч дружин, доньок, коханих наших воїнів.

"Нуль емпатії, нуль поваги до воїна і їх родин, нуль людяності. Каліброване хамство. Це не просто провал комунікації. Це усвідомлена позиція, коли на військових вже зараз перекладають відповідальність. За все, Inna Sovsun, моя величезна повага і подяка."

Відреагував на скандал і нардеп Олексій Гончаренко. Він теж засудив ексзаступницю міністра оборони: "А тепер я хочу сказати про Ганну Маляр. Знаєте, є такі люди, яких ти посилаєш на три літери, а вони знову лізуть. Це про неї. Цю безумну людину ледве звільнили з Міноборони, а тепер вона повернулась в Генштаб. Прямо зараз вона найголовніша по медійці в ЗСУ. Сподіваюсь, ненадовго. Ви думаєте, чому, наприклад, в трендах Тіктоку пісня про ухилянта? Або чому провал в мобілізації? Або чому війна забувається? Спитайте у Ганни. Це її зона відповідальності. Я б її головою "колхозних вістей" не призначив. Як так особу можна допускати до медіа у воюючій країні у мене питання. Все, що у нас погане з медіа, має імʼя і це імʼя Ганна Маляр. Сподіваюсь, що після цього всього її звільнять. І нарешті в ЗСУ всі зможуть видихнути. Бо цей ідіотизм не може продовжуватись".

Хто підтримав Ганну Маляр?

Але знайшлися й ті, хто навпаки підтримав саме Ганну Маляр, серед них нардепка Мар’яна Безугла, теж відома на всю країну різноманітними скандалами.

"Щодо хейту Ганни Маляр. Вона сказала правду. Не достатньо "емпатійно", треба було зовсім інакше; але як є. Що мобілізовані мали розуміти, на що йдуть, і якщо починається повномасштабна війна, то ніяких термінів мобілізації-демобілізації може не бути до завершення війни. Казала вона не простій "дружині військовослужбовця" і не про "чоловіка-військовослужбовця-штурмовика на нулі". Казала вона це досвідченому політику Інні Совсун, яка була при владі до 2019, а далі разом із Вакарчуком зайшла в парламент, у якої чоловік - медик. До речі, де оце ваше, "хай родичі депутатів воюють". Ну ось, воюють."

Що каже сама Маляр?

Сама Маляр 12 квітня опублікувала фрагмент з етеру, написавши, що якщо Україна запровадить демобілізацію у тих умовах, в яких зараз є, то "просто втратить боєздатну армію".

"Якщо у таких умовах, як склались зараз, ми зробимо демобілізацію, то ми просто втратимо боєздатну армію.

З позитивного - нарешті, вперше за два роки повномасштабного вторгнення, почалась системна ротація підрозділів, які знаходяться в районах бойових дій."

Має вибачитися чи ні?

Отож, ані вибачень, ані пояснень. Хоча як мінімум, за те, що перебивала, перепросити напевно варто було б. Як не крути, але це той вИпадок, коли розмова відбувається з дружиною захисника, хоч вона і нардепка.

Нагадаємо, звістка про виключення процесу демобілізації з мобілізаційного законопроєкту розхвилювала українське суспільство. Що ж сталося насправді, чи можлива ротація або демобілізація взагалі, розповіли журналісти TSN.UA в іншому сюжеті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ: чому прибрали із законопроєкту і на що тепер чекати військовим

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.