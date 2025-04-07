Скандал у Рівному: суд випустив на волю серійного ґвалтівника, який роками нападав на жінок

Чоловік, якого засудили за напади на жінок / © ТСН

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Його визнали винним у серії зґвалтувань та замахах на них, але випустили з-під варти просто у залі суду. У Рівному 36 -річному обвинуваченому у низці злочинів проти жінок суд виніс вирок — 10 років за ґратами. Але відсидів він у СІЗО лише пів цього строку, бо до нього застосували «закон Савченко». Хоча на період затримання тоді ще підозрюваного, кажуть прокурори, цей закон уже не діяв.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Перші повідомлення про зґвалтування та замахи на них почали з’являтися у 2013 році. На слід нападника правоохоронці намагалися вийти роками.

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Більшість нападів чоловік скоював у рівненському гідропарку. Ольга — одна із перших потерпілих. Це було майже 12 років тому.

«Закрив мені рот рукою, він казав — мовчи, будеш жити, тихо будь і роби як я скажу і все буде добре», — каже потерпіла Ольга Самкевич.

Тягнув у хащі. Врятувало, каже, те, що раптом помітила велосипедиста.

Лише потім Ольга дізналася, що вона не єдина, на кого він напав. Затримали підозрюваного у 2019 році, коли скривдив чергову жертву. Всі зібрані за роки докази вказували на нього.

Тоді встановили 6 потерпілих жінок. Підозрювали, їх більше. Дехто просто відмовлявся бути учасницями кримінального процесу, бо соромилися пережитого, тоді не на камеру розповідали в поліції.

Широкого розголосу ця справа набула вже у 2021 році, коли обвинуваченого суддя випустила із СІЗО під домашній арешт. Обурені потерпілі наважилися розповісти свої історії, як нападав і бив.

«Кулаками, ногами, я втратила свідомість. Вернулася у свідомість тільки завдяки тому що він мене бив і душив, погрожував, що мене заріже», — каже потерпіла Анна Реничковська.

Чоловік у залі суду / © ТСН

Тоді підтримати жінок під рівненським судом збиралися небайдужі з плакатами. Автівку обвинуваченого закидали яйцями. Врешті після скандалу чоловіка знову взяли під варту, а тодішня суддя взяла самовідвід. Засідання з новим суддею почалися заново. І лише тепер у першій інстанції оголосили вирок: визнати винним у 6 епізодах і призначити 10 років за ґратами. Але цей термін порахували день за 2 поки, бо сидів у СІЗО.

«Було застосовано „закон Савченко“ і відповідно вказану особу було звільнено в залі суду. Вже сьогодні він починає вільно пересуватися містом Рівним», — каже захисниця потерпілої Катерина Самардак.

Цим рішенням і потерпілі і їхні адвокати приголомшені. Адже затримали чоловіка, коли «закон Савченко» уже не діяв.

«Мотиви суду щодо перерахунку день за 2 з урахуванням роз’яснень Верховного суду ґрунтувалися на тому, що частина епізодів зокрема 4 із 6 були вчинені в період дії цього закону», — каже перший заступник керівника Рівненської окружної прокуратури Євген Михайліченко.

Прокурори готують апеляцію, щоб призначені всі 10 років чоловік відбував фактично. Себто, ще близько 5 років сидів у колонії. Апеляцію готує і адвокат обвинуваченого.

«Позиція захисту: по 5 епізодах він не причетний», — каже захисник обвинуваченого Володимир Цуняк.

Деякі потерпілі після пережитого виїхали з країни, і досі відвідують психотерапевтів, а ті хто в Рівному, кажуть — знову бояться виходити на вулицю.

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