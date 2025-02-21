Скандал у школі на Рівненщині: що кажуть у поліції про вчинок педагога

Після появи в соцмережах відео, де чоловік у шкільному класі б’є руками по партах і кричить на двох учнів, а потім начебто завдає одному з них удару по потилиці, поліція Рівненщини розпочала перевірку обставин події.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

На відео з соцмереж також можна побачити, що один з учнів намагається уникнути іншого удару від чоловіка, за кадром чутно звук, схожий на плач. Чоловік, який, ймовірно є вчителем, стукає руками по парті та кричить на учнів, вигукуючи: "Покажи, де ти записав".

Дописувачі в соцмережах стверджують, що ця подія мала місце начебто в Березівському ліцеї Сарненського району Рівненщини.

В коментарі для ТСН.ua Юстицька повідомила, що наразі правоохоронці перевіряють обставини викладеного в соцмережах.

"Зібрались батьки, діти, педагоги, з’ясовуються обставини. Поліцейський офіцер громади та ювенальні поліцейські проводять перевірку", – розповіла речниця поліції Рівненщини.

Крім того, у пресслужбі обласної поліції уточнюють: "Поліцейські встановлюють обставини інциденту за участю педагога та учнів у ліцеї Сарненського району. Відео виявили рокитнівські правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж. Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження".

Своєю чергою у приймальні Березівського ліцею ТСН.ua повідомили, що зараз директор і заступники зайняті, тому не можуть спілкуватися з журналістами.

До слова, в січні в одній зі шкіл Києва виник конфлікт між учнем і вчителькою, який перетворився у штовханину з ляпасами. Інцидент потрапив на відео.