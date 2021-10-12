Скандал у школі в Сумській області: другокласника зацькували через відсутність друкованих зошитів

Такі матеріали не є обов'язковими.

В Сумській області учня друго класу зацькували, бо він один не мав друкованих зошитів. Найцікавіше те, що друковані матеріали не обов'язкові.

Як чинити, якщо необов'язкову навчальну літературу змушують купувати - розповіли у Сніданку з 1+1.

Нестор вчиться у другому класі Глухівської школи, що в Сумській області. Одразу з трьох предметів у його мами Аліси у школі почали просити купити друковані зошити. Жінка знає, що для Нової української школи друковані зошити не є обов'язковими, а тому купувати їх синові не стала принципово. Після цього все почалося: спочатку, поки весь клас працював на уроці з друкованими зошитами, її син просто сидів, нічого не роблячи. "Я пішла зразу ж до директора. Сказала, що є норма. Отримала відразу ж обіцянку, що все буде в законних нормах і все буде вирішено", - каже жінка.

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З зошитами у класі припинили перестали. Всі самостійні почали писати в звичайному зошиті від руки. Однак, вчителька почала принижувати у присутності всіх однокласників маленького Нестора. "Змушували писати на листочках, кажучи, що мама проти. Мовляв, ми тепер пишемо самостійно на листочках ручкою. Витрачаємо 15 хв свого часу. Нам нудно, а в зошитах було цікаво і весело", - додає.

У Міністерстві освіти і науки вкотре наголошують: друковані зошити можуть використовуватися в навчанні, але не обов’язкові. "Якщо відштовхуватись від слова "повинні чи не повинні", то не повинні. Будь- які додаткові матеріали – це воля самих батьків. Вчителі можуть щось рекомендувати додатково використовувати, але це не може бути умовою навчання дітей", - пояснив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Скандал у школі Сумської області: учня зацькували через друковані зошити

Якщо через відмову починається буліннг, потрібно захищати своїх дітей, запевняє експерт Роман Бондаренко, юрист громадської організації "Батьки SOS": "Є затверджений Міністерством освіти порядок реагування на випадки булінгу. Вже є роз'яснення до цього порядку. Батькам достатньо подати заяву директору. Директор протягом доби повідомляє поліцію, що до нього надійшла така заява. Скликає засідання постійно чинної комісії.

"Сніданок" зателефонував директору Глухівської школи №3, де вчиться хлопчик. Нас запевнили, що відповідну заяву до поліції вже надісли. Випадок булінгу розслідують. Поки вчителька продовжує працювати. "Створена наказом комісія, до якої входять працівники психологіної служби, педагогічної служби. Комісія надає рекомендації стосовно подальших дій", - розповів дректор школи Едуард Олексійович.

Якщо провину вчительки доведуть, то їй загрожує адміністративне покарання - це штраф до двох тисяч гривень або громадські роботи.

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