Скандал у Смілі: захисника Бахмута побили і змусили вибачатися – подробиці

У місті Сміла на Черкащині цивільний чоловік ударив військового, а потім погрожував його сім’ї розправою. І все це – на очах у правоохоронців. Ба більше, згодом у Мережі з'явилося відео з вибаченнями – але не зловмисника, а військового. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс і вже дійшов до вищого керівництва. За військового заступилися активісти та нардепи.

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Кримінальний авторитет побив військового

На початку вересня в соціальній мережі Facebook опублікували відео конфлікту в центрі Сміли між військовим і фігурантом низки кримінальних проваджень. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один з чоловіків б’є військового по обличчю.

Військового, якого вдарили, звати Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів Сил спецоперацій, зокрема захищав Бахмут. Зараз Гончаренко перебуває на лікарняному після поранення.

У Мережі пишуть, що наприкінці серпня військовий написав у Facebook про інцидент, що стався з його батьками. Незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та облаяли літніх людей.

Згодом у Мережі з’явилося відео, де невідомі молодики спочатку конфліктують з Гончаренком, а потім б’ють його. Ба більше, в пабліках повідомляють, що кримінальний авторитет Долотенко, який, ймовірно, і спричинив аварійну ситуацію на дорозі з батьками військового, дізнався про його допис, викликав чоловіка на зустріч, під час якої побив його та змусив записати відео з вибаченнями і визнанням батьків винними в ДТП. На цьому відео на обличчі військового видно сліди побиття.

Жителі Сміли швидко ідентифікували молодика, який образив військового і змусив його просити вибачення. Ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долотенко. Чоловік фігурує в низці кримінальних проваджень, пов’язаних, зокрема, із завдаванням тілесних ушкоджень та грабежами.

Реакції на конфлікт

Після того, як відео з "вибаченнями" побитого Гончаренка спричинили нову хвилю резонансу, місцевий бізнесмен і депутат Віктор Овчаренко ініціював проведення розширеної наради смілянської мерії.

"Мені здається, що це дивно, коли на очах поліцейських побитого військового змушують просити вибачення", – зазначив депутат і додав, що хоче вислухати керівництво місцевої поліції, щоб вони пояснили відсутність реакції з боку їхніх працівників.

На скандал також публічно відреагували низка активістів і військових. Зокрема, колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець, уродженець Сміли Ярослав Нищик закликав компетентні органи відреагувати на інцидент.

"Це просто діч. У Смілі до цього часу абсолютно вільно почуваються всілякі Носи, Спартаки та інша шобла. Їх не помічає ТЦК, їх не бачить поліція, співробітники якої перебувають за лічені метри від місця події. Але потім будуть винні контужені військові, які розстріляють виродків… Все місто знає, хто побив військового, крім людей, що мали б на це відреагувати. Вадим Долотенко – ім'я того, що бив", – заявив Нищик.

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Також на конфлікт відреагував народний депутат і військовий Сергій Рудик. Він розповів, що Гончаренку та його сім’ї погрожували розправою.

"Просто жахлива історія сталася у Смілі. Нашому військовому, добровольцю, який два роки воював, захищав Бахмут, демобілізувався через поранення, погрожував розправою місцевий бандюк. Все місто гуде, імʼя злочинця відоме, але місцева поліція розводить руками, потерпілий не хоче писати заяву, а отже, проблеми не існує", – заявив Рудик.

За його словами, після розголосу зібралася позачергова сесія міськради, однак жодного результату це не принесло. Та й до місцевої поліції довіри немає. До того ж Рудик стверджує, що бандит уже фактично уникнув покарання.

"Важливий факт – місцевий бандит уже фактично уникнув покарання. Знайшлася дрібна кримінальна справа (начебто вкрав золотий ланцюжок), отримав два роки з роком випробування (умовно). Тобто і під мобілізацію не підпадає, і покарання може уникнути – класична схема, ще й, підозрюю, не дешева", – повідомив нардеп.

Сергій Рудик офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції та відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдавання тілесних ушкоджень.

Нардеп Давид Арахамія та начальник Черкаської ОВА також відреагували на побиття військового у Смілі. Зокрема, Арахамія направив офіційні звернення міністрові МВС та генпрокуророві, а також звернувся до профільного комітету ВР з проханням проконтролювати ситуацію.

Поліція відкрила кримінальну справу

І нарешті правоохоронці також "прокинулися" та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Також розпочато службове розслідування щодо дій поліцейських, які були свідками інциденту. Зазначається, що розслідування перебуває на контролі голови Нацполіції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також сказав своє слово. Він назвав ситуацію у Смілі ганебною та зазначив, що "ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів".

"Все, що відбулося, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців… Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських… Кожен з воїнів, усі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", – наголосив Клименко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ! ПОБИЛИ ВІЙСЬКОВОГО, який захищав БАХМУТ! Його сім'ї ПОГРОЖУВАЛИ РОЗПРАВОЮ!

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