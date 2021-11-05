Скандал у столичному КПІ набирає обертів: як покарають майбутнього айтівця, який підглядав за дівчатами у душі

Скандал у столичному КПІ набирає обертів: як покарають майбутнього айтівця, який підглядав за дівчатами у душі

Одразу після того, що сталося - хлопець поїхав з гуртожитку нібито додому.

У Київському політехнічному інституті не вщухає скандал. Там студента, майбутнього айтівця запідозрили у тому, що він встановив у жіночому душі мініатюрну камеру, яка вмикалася щойно у приміщення хтось заходив.

Про те, як її власник таки видав сам себе - 5 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Усе сталося кілька днів тому: одна із студенток зайшла до душу і помітила над дзеркалом, у місці, де вішаки і усі скидають одяг, якесь ганчір'я. А у ньому - міні відеокамеру. Вона знімала лише тоді, коли хтось заходив і була оснащена датчиками руху, які допомагали пристрою швидко не розряджуватись.

На пристрої виявили чимало відео. Про те, чия камера - здогадались одразу. Перше відео - з обличчям власника камери - вона зреагувала на нього, коли її встановлювали.

Ймовірним власником камери виявився студент 2 курсу, майбутній айтівець. Одразу після того, що сталося - хлопець поїхав з гуртожитку нібито додому.

А потерпілі почали писати заяви до поліції. Коли потерпілих виявилося чимало, керівництво гуртожитку, кажуть студенти, просили не давати справі хід.

"Коли вони хотіли написати заяву спільну - їм сказали цього не робити, винуватили у меркантильних інтересах на компенсацію тощо", - зазначає заступник голови студради КПІ Ростислав Коваль.

У адміністрації студмістечка кажуть: дії працівників гуртожитку перевіряють, а от щодо студента - нині він вже не має доступу до приміщення, але якщо його провину доведуть, покарання буде суворішим.

Скандал в КПІ: студента підозрюють у встановленні камери у жіночому душі

"Якщо підтвердиться, що саме підозрюваний встановив цей пристрій, то буде розглядатися питання про відрахування з університету", - зазначив директор студмістечка КПІ Олександр Іщенко.

У поліції відеозаписи із камери вивчають експерти, вже порушили кримінальне провадження, щоправда підозрюваного офіційно поки немає.

"Відділом дізнання розпочато досудове розслідування за статтею порушення недоторканності приватного життя", - говорять в поліції.

Також слідчі перевірять, чи не збував студент відвертий контент у Мережу, бо тоді можлива вже серйозніша кваліфікація злочину.

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