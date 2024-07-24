Скандал у Тернополі через поховання загиблих на війні воїнів: чому деякі батьки проти пантеону

Не згодні з проєктом родини пішли до суду.

У Тернополі родини загиблих воїнів не можуть порозумітись через облаштування місця поховань. У місті вирішили зробити уніфікований пантеон з козацькими хрестами над могилами. Але родина одного з полеглих героїв хоче встановити йому окремий пам'ятник. Справа дійшла до суду.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Що відомо про "Пантеон Героїв" у Тернополі

У Тернополі загиблих на війні воїнів ховають на Микулинецькому цвинтарі. Саме тут у місті вирішили створити "Пантеон Героїв".

Дарця Веретюк – співрозробниця концепції проєкту. Каже, коли презентували ідею уніфікованих козацьких хрестів з пісковика на могилах воїнів, проти ніхто не був.

"Одна сім'я не погодилась. Ми не знаємо на яких підставах погодилося ще 2 сім'ї їх підтримувати", - каже Дарця Веретюк.

Пантеон у Тернополі

Чому батьки загиблого воїна проти пантеону

Не згодні з проєктом родини пішли до суду. Загалом подано 5 позовів. Це суд по одному з них. З одного боку судової зали - рідні загиблих, які за встановлення уніфікованих хрестів. Це важливо, твердять, для історії.

"Після скіфів ми маємо кургани, ми маємо козацькі цвинтарі. Цвинтарі це ключовий елемент матеріальної культури, який залишається після важливих історичних віхових подій", - каже Дарця Веретюк.

"Мене не стане, але будуть приходити так як я йду зараз на козацькі могили", - каже матір загиблого воїна Надія Щерба.

На протилежній лаві - батько загиблого воїна. Чоловік хоче встановити на могилі статую сина з автоматом у руках. Загиблий доброволець Віталій Стадник був керівником управління обласної прокуратури, його батько суддя у відставці, а матір – діюча суддя. Вони хочуть виділити могилу сина і підкреслити його статус - певні родини інших полеглих захисників. Та Стадники кажуть - це несправедливі звинувачення.

"Кожна родина має право за свій рахунок поставити пам'ятник такий, який вона хоче", - каже матір загиблого Марія Стадник.

Марія Стадник

Батьки Віталія Стадника кажуть, коли у жовні 2022-го поховали сина, одразу замовили пам'ятник. Рішення про пантеон міськрада ухвалила пізніше. Та й облаштування могил у пантеоні - родині не до вподоби.

"Один фундамент, одна конструкція, тільки хрестики окремо. Це фактично син буде похований в братській могилі, 6 чоловік", - каже батько загиблого Олег Стадник.

Олег Стадник.

Пан Віктор з цим не згодний. Могила його сина поруч з Віталієвою.

"Немає ніякої братської могили. Кожен має свій хрест", - каже батько загиблого Віктор Ратниченко.

Чому батькам не дозволяють встановити такий пам'ятник, який вони хочуть

Стадники апелюють: серед козацьких хрестів є інші пам'ятники загиблим, встановлені ще до повномасштабного вторгнення. Чому, мовляв, і вони поставити не можуть.

"Вони зливаються із цивільними похованнями і візуально не відокремлюється, а пам'ятник Стадника знаходиться посередині сектору", - каже Дарця Веретюк.

Дарця Веретюк

Пані Дарця пояснює, чому окремий пам'ятник псуватиме загальну концепцію. Каже, зокрема пропонували родині перепоховати сина в іншому місці, проте вони не погодились.

Батьки Віталія Стадника кажуть - готові дійти аж до Європейського суду, аби могила сина була такою, як вони хочуть. Родини, які за уніфікований пантеон - теж готові боротися далі. Тим часом на цвинтарі роботи по зведенню пантеону не припиняються.

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