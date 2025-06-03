Скандал у ТЦК і “білий квиток”: мобілізація у Житомирі закінчилась сваркою та суворим вироком

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації / © ТСН

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У Житомирі до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Богунського районного суду м. Житомира.

За даними суду, житель Житомира у червні 2023 року отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що запізнився до ТЦК, бо «проспав». Коли йому пропонували поїхати до навчального центру та повідомили про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації, чоловік та його мати викликали поліцію, бо вважали, що «їм погрожують».

На суді мати ухилянта заявила, що її син не може служити, оскільки має проблеми зі здоров’ям. Вона наполягала, що у чоловіка є «білий білет» та заявила, що це вона викликала поліцію, оскільки її сину «погрожували кримінальною відповідальністю за ухилення від мобілізації». Також вона вимагала, щоб військовий ТЦК їхав на службу разом із її сином.

Жодних медичних документів, які б посвідчували заяви матері та її сина суд не отримав.

Військові ТЦК та поліцейський на суді повідомили, що жінка у приміщенні ТЦК поводилась агресивно, а її син відмовився їхати до навчального центру.

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«Військовий попереджав обвинуваченого про кримінальну відповідальність за відмову від прибуття до пункту збору. Обвинувачений викликав поліцію, тому що вважав, що його незаконно змушують служити. Військовослужбовець військомату вів розмову, що обвинуваченому, на його прохання, декілька раз 2-3 надавалась відстрочка і переносилось його прибуття через сімейні обставини. А на цей раз вже не було підстав для надання відстрочки не було», — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.