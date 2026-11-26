Освітня омбудсменка Надія Лещик втрутилася у скандал із побиттям 10-річного Тимура у вінницькому ліцеї №34

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Скандальна історія у вінницькому ліцеї №34, де однолітки жорстоко побили 10-річного Тимура, отримала продовження. Під час нападу кривдники повалили дитину на підлогу, а один із них стрибнув хлопчикові на живіт. У Тимура діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом хребта — у дитини пошкоджені три хребці.

Зараз хлопчик змушений постійно лежати у жорсткому корсеті, приймає знеболювальні та снодійні препарати, оскільки через сильний біль не може спати.

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Нові деталі щодо перебігу справи ТСН.ua розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик після повторної розмови з батьком школяра.

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Наразі обставини травмування дитини та можливого булінгу з’ясовують правоохоронці. Надія Лещик зауважує, що коментувати перебіг розслідування поки передчасно, аби не зашкодити слідству.

Побили у школі: який стан 10-річного Тимура та проблеми з навчанням

«У розмові зі мною батько зазначив, що фізичний та морально-психологічний стан його сина важкий. Також він скаржиться, що адміністрація ліцею не виходить із родиною на зв’язок. А дитина ж має навчатися. Хлопчика забрали з лікарні, бо там він перебував у коридорі укриття, а такі умови не сприяють ні психологічній стабілізації, ні одужанню. Зараз Тимур вдома, де продовжує лікування. А от із навчанням виникли проблеми», — розповідає Надія Лещик.

Тимур у лікарні

За її словами, під час розмови з батьком вони вже окреслили план подальших дій.

«Я звернулася до партнерських організацій із проханням надати цій родині всебічну допомогу й зараз чекаю від них на відповідь. Раніше пан Володимир зазначав, що після інциденту синові буде некомфортно залишатися в цьому колективі школи. Тож я запропонувала допомогу в підборі іншої школи, якщо сім’я ухвалить таке рішення — адже вибір закладу є виключним правом батьків. Зараз вони міркують, чи варто переводити дитину до іншої школи», — додає освітня омбудсменка.

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Наразі Тимур не навчається. Щоб організувати для нього педагогічний патронаж, родина має надати довідку від лікаря про те, що за станом здоров’я хлопець не може відвідувати уроки. Але дитина має змогу навчатися дистанційно, якщо у школі є така форма здобуття освіти.

Дії адміністрації школи та ймовірний системний булінг

«У мене багато запитань до керівництва школи: Чому діти переодягаються у вбиральні? Чому адміністрація ліцею не виходить на контакт із родиною? Чому не пропонуються формати навчання для дитини? На мою думку, працівники школи мали би запропонувати хлопчикові дистанційне навчання або інші формати навчання. Ми вже витребували від закладу освіти необхідні документи у цій справі й вчора отримали відповідь.

Керівниця ліцею повідомила, що було створено комісію із розслідування нещасного випадку, проведено бесіди з учасниками і свідками інциденту, отримано письмові пояснення класного керівника та медсестри. У відповіді зазначається, що класна керівниця повідомила батьків та директора про випадок і звернулася до медичної сестри, яка надала потерпілому хлопчику медичну допомогу. Старший інспектор Служби освітньої безпеки повідомив поліцію. Було надіслано повідомлення до Служби у справах дітей. Також скликалася комісія з розгляду випадків насильства та/або жорстокого поводження із дітьми», — наголошує Надія Лещик.

«У документах зазначено про опитування свідків подій — учнів та педагогів, які дещо відрізняються від слів батьків. Тому ми маємо дочекатися висновків розслідування, яке, сподіваюся, установить усі факти та події», — звертає увагу освітня омбудсменка.

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Вона також повідомила про непідтверджену інформацію, що це не перший випадок насильства в цьому ліцеї. Раніше подібні інциденти нібито замовчували: батьки просто забирали документи й тихо переводили дітей до інших шкіл.

«Звертаюся до батьків, чиї діти раніше „тихо пішли“: якщо у вас є факти чи скарги, будь ласка, надайте їх нам. Це допоможе оцінити ситуацію комплексно й довести, що йдеться не про поодинокий випадок жорстокості», — закликає освітня омбудсменка.

За її словами, приховування таких фактів або бездіяльність адміністрації — поширена проблема в українських школах, яка неминуче призводить до нових трагедій.

У ліцеї №34 навчаються двоє дітей родини — Тимур та його молодша сестра. Зараз батьки вирішують, як організувати їхнє навчання, якщо одна дитина навчатиметься дистанційно, а інша відвідуватиме школу очно.

«Відверто кажучи, батьки побоюються, що на їхню доньку в ліцеї можуть чинити тиск або проявляти негативне ставлення. Тож вони ще визначаються щодо її подальшого навчання там. Моя пропозиція про допомогу залишається відкритою — я готова підтримати родину в будь-якому рішенні», — каже освітня омбудсменка.

«Імідж важливіший за дитину»: чому директорку досі не звільнили

Надію Лещик обурила інформація про те, що керівництво школи заборонило викликати швидку допомогу для травмованого учня, а згодом намагалося звинуватити у конфлікті самого хлопчика та його батьків просто через те, що вони піддали розголосу цей випадок.

«Це неприпустимо. Заклад мав би діяти відкрито, а не замовчувати жахливий інцидент. Якщо швидку справді заборонили викликати, це свідчить про пряме бажання приховати те, що сталося у стінах школи. На жаль, для деяких керівників імідж закладу важливіший за здоров’я і життя дитини. У відповіді нам заклад повідомив, що швидка не викликалася, бо батьки поінформували класного керівника про самостійний виклик швидкої», — підкреслює освітня омбудсменка.

Щодо кадрових рішень, то вінницький Департамент освіти та науки вже оголосив керівниці ліцею догану. Проте Надія Лещик застерігає від поспішних висновків, попри хвилю обурення в соцмережах із вимогами негайно звільнити директорку.

«За Кодексом законів про працю України не можна двічі притягнути людину до дисциплінарної відповідальності за одне й те саме порушення. Оскільки директорці вже винесли догану і вона продовжує працювати, звільнити її саме за цей випадок за законом неможливо. На мою думку, у департаменті дещо поквапилися — варто було дочекатися висновків слідства. Водночас її можуть звільнити, якщо під час перевірки виявлять інші порушення, які стануть підставою для другої догани. Тож закликаю всіх дочекатися результатів кримінального провадження», — пояснює вона.

Виписка з медичної справи Тимура

Необхідність роботи з кривдниками та свідками

Освітня омбудсменка переконана: якщо зараз не вжити превентивних заходів, насильство у ліцеї повториться знову, але вже у значно жорстокіших формах.

«Психологи мають обов’язково попрацювати з дітьми, які побили Тимура, адже без корекції їхня агресивна поведінка може поширитися на інших учнів. Окремої уваги потребують і школярі-свідки, які бачили побиття у вбиральні та в коридорі, вони — мовчазні свідки подій, які не заступилися за хлопчика, і надалі можуть відтворювати таку агресивну поведінку щодо інших дітей. Тому в цьому закладі треба дуже ґрунтовно попрацювати психологам», — зазначає Надія Лещик.

Насамкінець вона додала, що вже звернулася до вінницького Департаменту освіти з проханням залучити її до роботи комісії, яка вивчатиме ситуацію в ліцеї №34. Освітня омбудсменка готова працювати як онлайн, так і приїхати до Вінниці особисто.

Раніше ТСН.ua розповідав про цей жахливий випадок у вінницькому ліцеї. За словами мами Тимура, швидку допомогу до навчального закладу викликали самі батьки, попри агресивну незгоду з цим керівниці закладу, а також були змушені викликати слідчо-оперативну групу, бо у співробітниці поліції, яка чергує у школі, була розряджена бодікамера. Після того як батьки хлопчика надали цій історії розголосу, за їхніми словами, адміністрація школи почала відвертий булінг родини, а також до цього підключилися батьки дітей, які побили хлопчика.

Дата публікації 12:33, 20.11.26 Кількість переглядів 29 Міста у вогні після влучань! Найбільше дісталося Заходу! Новини про масовану атаку

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