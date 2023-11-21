Скандал у військовій частині на Чернігівщині: державі завдали збитків на майже 39 млн грн

В одній із військових частин на Чернігівщині командири закупали генератори на мільйони гривень за завищеними цінами. Потім ці генератори "валялися" на складах.

У Міноборони виявили, як в одній із військових частин на Чернігівщині командири закупали генератори на мільйони гривень. В кінці кінців більшість військових залишилось взагалі без надважливого обладнання.

Детальніше про скандальні закупівлі, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

38 мільйонів збитків державі через космічні ціни на генератори – комісія з аудиту при Міністерстві оборони України викрила командування однієї з Чернігівських військових частин на колосальних витратах з бюджету.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.

Підозрілим є й те, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим змінювали умови договору. А це суттєво завищувало кінцеву суму видатків.

В період від жовтня 2022-го до квітня 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Не зрозуміло, чи робили командири закупівлі свідомо, утім вони точно знали, що перевірку аудиторів не пройдуть. Як зазначають у Міноборони, у військовій частині перешкоджали перевірці. Але як бачите, до істини комісія таки докопалась. Висновки аудиту уже на руках у правоохоронців.

Про черговий скандал висловився заступник міністра оборони Юрій Джигир. За його словами, перевіряти у відомстві планують всіх систематично.

"Ми продовжимо систематично виявляти помилки і порушення. Це системна і безкомпромісна робота. До перешкоджань діям внутрішнього аудиту ставимось, згідно з законом, як до правопорушення. Нам потрібен сильний організаційний імунітет від фінансових зловживань", – зазначив заступник міністра.

Не так давно, міністр оборони Рустем Умєров зробив гучну заяву та прирівняв корупцію до тероризму. Зокрема там будуть боротися з нелегальним перепродажем палива для ЗСУ. У Міністерстві навіть вигадали, як викрити шахраїв у майбутньому. Міноборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним кольором.

Тож, якщо ви побачили, що вам у бак заливають незвично яскраве паливо, одразу звертайтеся в поліцію. Не можна давати шахраям наживатися на ЗСУ.

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Новий скандал у військовій частині! У захисників відібрали критично необхідне!