Скандал у військовій частині на Житомирщині: аудит виявив плати з золотом і сріблом на 65 млн грн

Міністерство оборони провело аудит на Житомирщині і шокувало результатами перевірки.

Детальніше про те, що знайшли у військовій частині, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

"Золоте" життя у військовій частині

У житомирській військовій частині виявили плати, в яких завалялося 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла і 590 грамів металів платинової групи. Ну й, звісно, майно "забули" поставити на облік у частину. Про це повідомило Міноборони, напередодні фахівці навідалися туди з перевіркою.

“Виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом у двох гаражах на території військової частини. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках – орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів”, – зазначили у міністерстві.

Подробиці махінацій

В Міноборони зазначають, що одним із завдань підрозділу було – зберігати це майно. А от чому раптом дорогоцінні метали зникли з обліку і були таємно сховані – з’ясовує слідство.

Загалом у частині вилучили 50 тонн необлікованих плат. У міністерстві кажуть, що все знайдене добро тягне у сумі на понад 65 мільйонів гривень. Нині золото та срібло вже поставили назад на облік. У Міноборони додали, що передадуть матеріали внутрішнього аудиту в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.

Аудити проводять в усій країні

Нагадаємо, раніше Міноборони провело внутрішній аудит у близько сорока військових частинах. Тоді було встановлено, що в Україні було виплачено понад 123 млн гривень бойових виплат громадянам, які насправді не брали участі у бойових діях і наведено один із прикладів, коли військовослужбовці понтонно-мостової роти отримали щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, виконуючи завдання на Київщині. Тут загальна сума "бойових виплат" склала близько 6,5 мільйона гривень.

А днями стало відомо про нову махінацію на тендерах. Одна з перевірок виявила, що за чотири місяці до тендеру Кадровий центр ЗСУ запропонував внести зміни до технічної специфікації обкладинок, після чого у заявці Командування Сил логістики встановили ціну – 351 гривню за штуку.

Взятися за виконання замовлення і надіслав пропозицію виробник ПрАТ Київська поліграфічна фабрика "ЗОРЯ". Але в Міноборони вирішили подивитися, скільки ж насправді коштують ці обкладинки, і знайшли пропозицію у понад два рази дешевші. Фахівці кажуть, обкладинки схожого зразку за великим бажанням можна було закупити від 140 до 325 гривень.

Розтрата на мільйони

21 листопада Міноборони повідомило про ще одну розтрату на десятки мільйонів гривень. Цього разу у військовій частині на Чернігівщини. Там виявили махінації з закупівлями генераторів на майже 40 мільйонів гривень.

Ба більше, там заявили, що у військових фактично вкрали такі необхідні їм генератори.

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Новий скандал у військовій частині! ДЕСЯТКИ КІЛОГРАМІВ золота і срібла!