Скандал у Запоріжжі: працівникам онкоцентру роздали повістки і оголосили в розшук

В Запоріжжі спалахнув гучний скандал через реорганізацію регіонального протипухлинного центру, де щороку лікуються декілька тисяч онкохворих українців.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua директор цієї установи Михайло Єсаянц, керівництво області фактично ліквідовує цю медичну установу, через що багато пацієнтів будуть вимушені лікуватись на платній основі в іншій лікарні, до якої хочуть приєднати цей центр. Крім того, на думку Єсаянца, тиск на нього та колектив здійснюється ще й шляхом видачі повісток тим лікарям, які підписали позов до суду.

Пан Єсаянц щодо цієї ситуації висловлюється доволі жорстко.

"Хочуть розпилити гроші, я це розумію. Хочуть, щоб наші пацієнти йшли до іншої установи. Хочуть "кончіть" нашу лікарню, тому що я незручний. Нашому колективу обіцяють, що нікого звільняти не будуть. Люди цьому не вірять, тому ще немає ніякого документального підтвердження цьому. Документа, який би гарантував це немає. Реорганізацію пояснили тим, що треба об’єднати дві установи, щоб була одна сильна. На емоціях нам було сказано, що "багатий повинен годувати бідного, а ви тут розіжралися", - каже Єсаянц.

За словами Єсаянца, колектив подав позов до суду, намагаючись не допустити реорганізацію протипухлинного центру, після чого відбулись події, які, на його думку, складно вважати співпадінням.

"Позов підписали 10 людей. 15 травня мого заступника Юрія Баршака біля його будинку спіймали представники ТЦК та виписали йому повістку", - каже Михайло Єсаянц.

Та додає: "Він перебуває на обліку в іншому ТЦК, у нього з документами все нормально, він ні від кого не бігає. Потім стало відомо, що це "замовлення". Через день йому зателефонували з його ТЦК та спитали про те, чому він рахується як особа, яка перебуває в розшуку. З’ясувалось, що в розшук його оголосили 11 травня. 21 травня прийшло розпорядження, щоб певні наші співробітники з’явились до ТЦК. Список прізвищ – це перелік людей, які підписали заяву до суду. Ось така історія. Я розцінюю це як адміністративний тиск за допомогою ТЦК, використовуючи те, що зараз війна. А 23 травня, вчора, принесли повістку мені. Я поїхав до ТЦК, простояв близько 3 годин в черзі. Про це повідомив керівництву ТЦК, додавши, що готовий з’явитись".

Не щедрі на коментарі

ТСН.ua звернувся за коментарем до очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, його помічниця нам повідомила, що питання щодо цієї лікувальної установи прокоментує профільна заступниця Наталія Будяк. Своєю чергою, помічниця пані Будяк нам повідомила, що передала адресовані їй питання, але можливість прокоментувати у Будяк буде лише завтра або в понеділок – наразі часу не знайшла через зайнятість. Сама пані Будяк на наші телефонні дзвінки не відгукнулась. Редакція ТСН.ua готова опублікувати позицію пані Будяк щойно отримає її. В той же час, деякі ЗМІ повідомляють, що пані Будяк днями коментувала цю тему і зазначила, що "це об’єднання передбачає зменшення бюрократичних процедур для пацієнта".

Як з’ясувалось, на сайті президента України днями з’явилась петиція, де лікарі прохають Володимира Зеленського скасувати розпорядження обласного керівництва про реорганізацію цього протипухлинного центра. Мотивують це тим, що лікування онкозахворювань може забезпечити лише профільний заклад. Петицію вже підписали 11 433 людини.

Раніше повідомлялось про те, що було названи продукти, які можуть викликати рак.

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